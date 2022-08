Dit najaar verwachten we zowel van AMD als van Intel nieuwe processors. Bij AMD is het dan bijna twee jaar geleden dat de Ryzen 5000-serie uitkwam, terwijl bij Intel Raptor Lake juist ongewoon snel op Alder Lake volgt. We weten inmiddels al aardig wat over die nieuwe cpu's. Hoe gaan de AMD Ryzen 7000-processors en de dertiende generatie Intel Core-processors zich tot elkaar verhouden?

Beide cpu-ontwerpers hebben al de nodige informatie vrijgegeven over hun aanstaande generaties desktop-cpu's. Intel demonstreerde het topmodel van zijn Raptor Lake-generatie al in februari, tijdens een evenement voor investeerders. AMD liet zijn eerste Ryzen 7000-chip zien tijdens de Computex, en kwam op zijn Analyst Day in juni met nog wat meer details.

AMD's ceo Lisa Su met een Ryzen 7000-processor

Toch kunnen we nu nog veel meer feiten op een rijtje zetten. Het geruchtencircuit rondom de toekomstige processors van AMD en Intel draait namelijk op volle toeren. Vooral Intel is traditioneel erg slecht in geheimhouden. In China circuleren al de nodige preproductie-exemplaren en het is bijna bijzonder te noemen dat er nog altijd geen volledige SKU-tabel met alle klokfrequenties is uitgelekt. Ook van de Ryzen 7000-processors liggen inmiddels echter al de modelnamen en embargodata op straat.

Op de volgende pagina's gaan we per processor in op de vijf belangrijkste feiten die we nu al weten over AMD Ryzen 7000 en Intel Raptor Lake. Verderop becijferen we onze verwachtingen van de prestaties en het stroomverbruik. Tot slot blikken we vooruit op de concurrentiestrijd die dit najaar zal losbarsten.