Een van de kwesties waar je als koper van een Intel Alder Lake-processor bij stil moet staan, is de keuze tussen DDR4 en DDR5. De nieuwste generatie processors uit het blauwe kamp ondersteunt beide generaties werkgeheugen en moederborden zijn ook in beide smaken verkrijgbaar. Het gevoel zegt ongetwijfeld dat DDR5 een stuk sneller zal zijn dan DDR4, maar is dat in de praktijk wel zo? Wij gingen op onderzoek uit.

Na zes jaar is het eindelijk weer zover; het is tijd voor een nieuwe generatie werkgeheugen voor consumentenprocessors. Ondanks al het geweld waarmee AMD in de afgelopen jaren met zijn Ryzen-processors de prestatiekroon pakte, is het Intel dat als eerste DDR5 ondersteunt op desktop-cpu’s. Met Alder Lake is de blauwe fabrikant op overtuigende wijze weer in de race, concludeerden we in onze review.

In dit artikel werpen we specifieker een blik op de vooruitgangen die DDR5 biedt ten opzichte van DDR4, en kijken we daarbij of Intels nieuwste platform op socket 1700 daadwerkelijk baat heeft bij deze noviteit. De Alder Lake-processors ondersteunen vanuit de geheugencontroller officieel zowel DDR5 met een snelheid tot en met 4800MT/s als DDR4 tot en met 3200MT/s. Het is niet voor het eerst dat een processorfabrikant verschillende generaties werkgeheugen ondersteunt. Zowel AMD als Intel heeft in het verleden processors uitgebracht die bijvoorbeeld DDR2 en DDR3, of juist DDR3 en DDR4 ondersteunen.

De standaard ondersteunde geheugensnelheid op de Alder Lake-processors van 4800MT/s voor DDR5 is de instapsnelheid van deze generatie volgens de Jedec-specificaties. Kort voor de introductie van de Alder Lake-processors publiceerde Jedec overigens nieuwe DDR5-specificaties met daarbij hogere maximale snelheden van 6400MT/s, wat naar verwachting op termijn uitgebreid wordt met nog hogere maximale snelheden, die aan de officiële specificatie van DDR5 worden toegevoegd. Fabrikanten van geheugenmodules zullen al eerder snellere kits op de markt brengen. Zo zijn modules tot 7000MT/s al aangekondigd.

Voor nu zul je het moeten doen met iets langzamere geheugenmodules, die bovenal voorzien zijn van flinke prijzen. Een korte blik in de Pricewatch laat zien dat een DDR5-geheugenkit al gauw twee keer zo duur is als een DDR4-kit met dezelfde geheugengrootte. Hoewel dat forse verschil op de totaalprijs van een compleet systeem relatief gezien minder groot is, blijft het relevant voor wie op zoek is naar een upgrade. Of de meerprijs van DDR5 verantwoord is vanwege de extra prestaties, zal voor veel lezers niet alleen afhangen van de prijs en verkrijgbaarheid van dergelijke kitjes, maar ook van de vraag of er momenteel al een DDR4-geheugenkit op de plank ligt die kan worden overgezet naar het nieuwe systeem.