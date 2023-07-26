Inleiding

Hoe test je snel geheugen?

Het testen van geheugen is een vak apart. De impact van geheugensnelheid is vaak klein, dus je gaat op zoek naar tests waarmee je dergelijke verschillen consistent kunt meten. Daarnaast werk je vaak op het randje van wat de rest van de componenten, zoals je processor en moederbord, aankan. Het is natuurlijk niet eerlijk als de geteste geheugenmodules in hun kunnen worden beperkt door de rest van de hardware, en daarop worden beoordeeld. Testsysteem Voor deze round-up hebben we daarom een speciaal testsysteem samengesteld. Als processor gebruiken we de Intel Core i9 13900KS, een gebinde versie van de i9-13900K waarvoor alleen de best 'gelukte' chips worden gebruikt. Ook het gebruikte moederbord is een bijzonder exemplaar. De ASUS ROG Maximus Z790 Apex is volledig ontworpen voor overklokkers en dat merk je niet alleen aan alle extra knoppen met specifieke functionaliteit, maar ook aan dat hij maar twee geheugenslots heeft. Die kunnen daardoor zo dicht mogelijk bij de socket worden geplaatst, en hoe korter de pcb-sporen, hoe hoger de maximale kloksnelheden. ASUS ROG Maximus Z790 Apex De Core i9-13900KS staat bekend als een heethoofd, dus met een Alphacool Core Ocean T38 AIO 360mm-waterkoeler zorgen we voor voldoende koeling. En omdat we ook enkele gamebenchmarks zullen doen, installeren we de snelste videokaart van dit moment, een Nvidia GeForce RTX 4090, in het testsysteem. Testopzet Nu we het testsysteem hebben samengesteld; wat gaan we dan testen? Twee zaken vinden we het interessantst aan een geheugenkit: hoe snel hij is op de standaard XMP/EXPO-snelheid, en hoe hoog we hem kunnen overklokken. Op de standaardsnelheid van elke geheugenkit draaien we om te beginnen de AIDA64-geheugentest. Die meet de lees-, schrijf- en kopieersnelheid, plus de latency. Daarnaast voeren we onze video-encodingtest met de x264-codec in Staxrip en een inpaktest in 7-Zip uit. Van beide tests weten we dat ze (enigszins) gevoelig zijn voor geheugensnelheid; software draaien die daar sowieso niet mee schaalt, heeft natuurlijk weinig zin. Verder noteren we de scores van 3DMark Time Spy, waarbij we vooral geïnteresseerd zijn in de cpu-score, en meten we de framerates en -times in twee games: Assetto Corsa Competizione en Far Cry 6. Dat doen we in full-hd-resolutie en op medium- en ultra-settings. Door de resolutie laag te houden, vergroten we de kans dat de processor en daarmee het geheugen invloed hebben op de prestaties. Hoge geheugensnelheden kampen traditioneel al snel met diminishing returns; als de verschillen überhaupt nog meetbaar zijn, zijn ze in elk geval geenszins merkbaar. Een snelle kit kopen doe je dus ook een beetje voor de hobby. In twee stappen proberen we daarom het maximale uit de geheugenkit te persen. In eerste instantie doen we dat met de standaardspanning, in de meeste gevallen zo rond de 1,4V. Vervolgens verhogen we de spanning naar 1,5V, wat op het randje zit van wat je veilig 24/7 kunt draaien zonder je hardware al te snel te laten degraderen. Voor enkele van de geteste geheugenkits was in het bios van de Z790 Apex een vooraf samengesteld overklokprofiel aanwezig, waar dat het geval was, hebben we ook gekeken of dat werkte. Het bios van de ROG Maximus Z790 Apex heeft heel veel overklokopties voor het geheugen.

Benchmarks: XMP

Benchmarks: overgeklokt

Dan is het tijd voor het echt leuke werk: het overklokken! Zoals uitgebreid beschreven op pagina 2, proberen we eerst om de kloksnelheid maximaal op te voeren zonder de spanning te verhogen. Daarna verhogen we de spanning naar 1,5V om te kijken of dat een hogere kloksnelheid mogelijk maakt. Tot slot zijn er voor enkele van de geteste kits speciale overklokprofielen beschikbaar in het bios van het Z790 Apex-moederbord. Om te kijken of de hogere snelheden ook daadwerkelijk leiden tot betere prestaties, draaien we in elk getest scenario alle AIDA64-tests en beide gamebenchmarks. In de grafieken zie je steeds per kit de resultaten van oplopende snelheden: zonder overklok (dus de XMP-scores van de vorige pagina), met overklok op stockspanning (symbool U), met overklok op een spanning van 1,5V en, wanneer van toepassing, met overklok door middel van het bios-profiel van het Apex-moederbord. De XMP-resultaten zijn altijd voorzien van een blauw balkje, de hoogst gehaalde snelheid per kit krijgt een rood balkje. In het bios van de ROG Maximus Z790 Apex zijn voor de kits met SK hynix A-die voorgedefinieerde overklokprofielen aanwezig. Het gebruikte profiel zou snelheden tot DDR5-8800 mogelijk maken, maar dan moet je veel geluk hebben met zowel je processor als je geheugenkit. In de DDR5-6000-kits blijkt weinig rek te zitten. Het lukt met alle drie de sets geheugen nog om 6200MT/s te bereiken, maar het verder verhogen van de spanning heeft geen zin. De behaalde prestatiewinst in AIDA64 is dan ook minimaal: drie à vier procent in het beste scenario. De DDR5-7200-kits, alle drie gebaseerd op de relatief nieuwe A-diechips van SK hynix, laten zich een stuk beter overklokken. Zonder de spanning verder te verhogen, komen we al tot 7600MT/s met de kits van Corsair en Kingston, en 7467MT/s met de G.Skill-set. Het nog verder verhogen van de spanning levert met de Fury-kit geen hogere stabiele snelheid meer op, maar maakt op de Corsair en G.Skill wel een hogere snelheid van 7800MT/s mogelijk. Voor deze kits met A-die is er in het bios van de Maximus Z790 Apex een speciaal overklokprofiel beschikbaar, dat de timings iets losser instelt (36-49-49 tegenover 34-44-44) en de spanning opvoert naar 1,61V. Zo'n hoge spanning valt niet aan te raden voor 24/7-gebruik. Bovendien bleek dit profiel alleen stabiel te werken op de kits van G.Skill en Corsair. Maar toch, op die twee kits behaalden we hiermee een zeer hoge kloksnelheid van 8000MT/s, goed voor de hoogste scores in de grafieken. Hoewel de timings dus iets hoger zijn in dit profiel, valt de gemeten latency door de hogere klokfrequentie toch lager uit. In Assetto Corsa zien we bescheiden prestatiewinsten voor de meeste overkloks. Op medium-settings meten we de hoogste framerate met het DDR5-8000-profiel op de Corsair-kit, namelijk net geen 360fps. Dat is 15fps sneller dan op de standaardsnelheid, of 4 procent. De resultaten in Far Cry 6 lijken soms meer op de output van een randomnumbergenerator dan op zinnige testresultaten; we zijn het punt waarop sneller geheugen echt wat toevoegt ruim voorbij in dit spel.

Conclusie