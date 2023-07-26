De geteste Corsair Dominator Platinum RGB-geheugenkit werkt op DDR5-7200 en combineert dat met strakkere timings dan de andere kits op deze snelheid. Daardoor is hij standaard net wat sneller. Ook het overklokpotentieel behoort tot dat van de beste geheugensets in de test, met een maximale stabiele snelheid van 8000MT/s.
DDR5-geheugen wordt steeds goedkoper en dat betekent dat het ook voor de gewone sterveling langzaamaan interessant wordt om naar de setjes met hogere kloksnelheden te kijken. Wij gingen aan de slag met zes kits met een snelheid van 6000MT/s tot 7200MT/s. En dan niet alleen op de standaardsnelheid, nee, we dreven ze ook tot het uiterste!
Ik wil even benadrukken dat je nu specifiek een review van deze geheugenkits leest; we proberen in dit artikel niet om de impact van geheugensnelheid in het algemeen te illustreren. Dat hebben we bijvoorbeeld al gedaan toen DDR5 beschikbaar kwam in ons artikel over DDR4 vs. DDR5. Recenter nog bleek de Ryzen 7 7800X3D 0,7 procent sneller te worden van de stap van DDR5-5200 naar DDR5-6000, en in datzelfde artikel de i9-13900KS 3,4 procent sneller van de stap van DDR5-5600 naar DDR5-7200. Kortom, het is al snel klein bier: meetbaar, maar niet merkbaar. Kits zoals de DDR5-7200-sets in deze test zijn daarom al gauw alleen interessant als je gewoon houdt van hoge kloks en het gevoel het maximale uit je hardware te halen, en geen zinnige aankoop als je op de beste prijs-prestatieverhouding uit bent.
Het testsysteem voor deze review is gebaseerd op een Intel-processor, omdat die fabrikant op het moment van testen veruit de potentste geïntegreerde geheugencontroller aanbood. Voor regulier gebruik hield het bij DDR5-6000 wel zo'n beetje op met de Ryzen 7000-imc, of DDR5-6400 als je niet vies bent van wat tweaken. Sinds kort is er voor het AM5-platform een nieuwe agesa beschikbaar die je de geheugensnelheid laat loskoppelen van de rest van de uncore en zo hogere snelheden mogelijk maakt.
De imc in de dertiende generatie Core-processors gaat vanaf de release al moeiteloos voorbij de 7000MT/s, en met wat overklokken zelfs ver voorbij, zo blijkt in deze review. Daarom zijn er voor Intel ook speciale moederborden beschikbaar die geoptimaliseerd zijn voor het overklokken van geheugen. Om de geheugenmodules echt op de proef te kunnen stellen, was een Intel-platform dus de logische keuze.
De testdeelnemers
Op veel punten zijn alle zes de kits goed vergelijkbaar: ze bestaan uit twee modules, bieden een totale capaciteit van 32GB en zijn steeds voorzien van XMP- of EXPO-profielen. Officieel zijn ze daarmee geschikt voor Intel of AMD, maar in de praktijk leest het bios van alle moederbordfabrikanten beide soorten profielen uit, of je nou een AMD- of Intel-processor hebt.
Corsair stuurde twee kitjes in. De Vengeance RGB-kit werkt op een snelheid van DDR5-6000 en is, zoals de naam al zegt, voorzien van een balk met rgb-verlichting boven op de module. Die bestaat uit tien zones die je kunt aansturen via Corsairs iCUE-software. De duurdere Dominator Platinum RGB-kit is met DDR5-7200 aanmerkelijk sneller, al gaat dat ten koste van langzamere timings. Om deze snelheid te bereiken, maakt Corsair gebruik van luxere A-diechips van SK hynix. De heatspreaders zijn daarnaast wat hoger en voorzien van twaalf extra heldere Capellix-leds.
Corsair Vengeance RGB (links) en Corsair Dominator Platinum RGB
Kingston brengt zijn luxere kits tegenwoordig uit onder de merknaam Fury, nadat het zijn HyperX-submerk verkocht aan HP. De geteste DDR5-7200-kit maakt net als de Corsair Dominators gebruik van A-diechips, maar Kingston past net iets conservatievere timings toe. Bij deze set zien we geen ledjes, maar voor wie wil, heeft de fabrikant ook rgb-varianten en een witte uitvoering beschikbaar.
Kingston Fury Renegade DDR5
G.Skill dingt mee met drie kits, al is een daarvan, de Trident Z5 RGB DDR5-6000, eigenlijk alweer end-of-life. Deze kit maakte nog gebruik van Samsung-chips, die in staat waren tot een minder strakke cas-latency dan de nieuwe SK hynix-die's, maar is daardoor een mooie representatie van de eerste generatie DDR5-kits. De twee moderne kits van G.Skill zijn de Z5 Neo op een snelheid van DDR5-6000 en de Z5 RGB op DDR5-7200, die respectievelijk gebruikmaken van SK hynix M- en A-die's. De timings van de snelste kit zijn vergelijkbaar met die van Kingston, en dus wat hoger dan we bij Corsair zagen. Daar staat tegenover dat de vereiste spanning ook wat lager is.
Om te begrijpen waar latency's voor dienen, moet je weten dat geheugencellen zijn ingedeeld in een matrixstructuur. Het selecteren van rijen (ras) en kolommen (cas) neemt tijd in beslag.
Cas-latency (CL): het aantal kloktikken tussen het moment dat de geheugencontroller een datakolom opvraagt en het moment dat er begonnen kan worden met het lezen ervan.
Ras-to-cas-delay (trcd): het aantal kloktikken dat nodig is om een rij te openen en een kolom daarbinnen te benaderen.
Ras-precharge (trp): het aantal kloktikken dat nodig is om een rij te sluiten en een andere te openen.
Row-active-time (tras): het aantal kloktikken tussen het openen van een rij en een precharge-commando.
Commandrate (CR): het aantal kloktikken tussen het selecteren van een geheugenchip en het versturen van commando's.
Om snel een indruk te krijgen van de complete snelheid van geheugenkits met verschillende kloksnelheden en latency's, is de zogenaamde true latency een veel gebruikte methode. Dit is de toegangstijd in nanoseconden, berekend door de CL te delen door de (daadwerkelijke, dus bij DDR gedeeld door twee) kloksnelheid, maal duizend. Dit geeft vaak een goede indicatie, maar neemt verschillen in andere subtimings dus niet mee.
Hoe test je snel geheugen?
Het testen van geheugen is een vak apart. De impact van geheugensnelheid is vaak klein, dus je gaat op zoek naar tests waarmee je dergelijke verschillen consistent kunt meten. Daarnaast werk je vaak op het randje van wat de rest van de componenten, zoals je processor en moederbord, aankan. Het is natuurlijk niet eerlijk als de geteste geheugenmodules in hun kunnen worden beperkt door de rest van de hardware, en daarop worden beoordeeld.
Testsysteem
Voor deze round-up hebben we daarom een speciaal testsysteem samengesteld. Als processor gebruiken we de Intel Core i9 13900KS, een gebinde versie van de i9-13900K waarvoor alleen de best 'gelukte' chips worden gebruikt. Ook het gebruikte moederbord is een bijzonder exemplaar. De ASUS ROG Maximus Z790 Apex is volledig ontworpen voor overklokkers en dat merk je niet alleen aan alle extra knoppen met specifieke functionaliteit, maar ook aan dat hij maar twee geheugenslots heeft. Die kunnen daardoor zo dicht mogelijk bij de socket worden geplaatst, en hoe korter de pcb-sporen, hoe hoger de maximale kloksnelheden.
De Core i9-13900KS staat bekend als een heethoofd, dus met een Alphacool Core Ocean T38 AIO 360mm-waterkoeler zorgen we voor voldoende koeling. En omdat we ook enkele gamebenchmarks zullen doen, installeren we de snelste videokaart van dit moment, een Nvidia GeForce RTX 4090, in het testsysteem.
Testopzet
Nu we het testsysteem hebben samengesteld; wat gaan we dan testen? Twee zaken vinden we het interessantst aan een geheugenkit: hoe snel hij is op de standaard XMP/EXPO-snelheid, en hoe hoog we hem kunnen overklokken.
Op de standaardsnelheid van elke geheugenkit draaien we om te beginnen de AIDA64-geheugentest. Die meet de lees-, schrijf- en kopieersnelheid, plus de latency. Daarnaast voeren we onze video-encodingtest met de x264-codec in Staxrip en een inpaktest in 7-Zip uit. Van beide tests weten we dat ze (enigszins) gevoelig zijn voor geheugensnelheid; software draaien die daar sowieso niet mee schaalt, heeft natuurlijk weinig zin.
Verder noteren we de scores van 3DMark Time Spy, waarbij we vooral geïnteresseerd zijn in de cpu-score, en meten we de framerates en -times in twee games: Assetto Corsa Competizione en Far Cry 6. Dat doen we in full-hd-resolutie en op medium- en ultra-settings. Door de resolutie laag te houden, vergroten we de kans dat de processor en daarmee het geheugen invloed hebben op de prestaties.
Hoge geheugensnelheden kampen traditioneel al snel met diminishing returns; als de verschillen überhaupt nog meetbaar zijn, zijn ze in elk geval geenszins merkbaar. Een snelle kit kopen doe je dus ook een beetje voor de hobby. In twee stappen proberen we daarom het maximale uit de geheugenkit te persen. In eerste instantie doen we dat met de standaardspanning, in de meeste gevallen zo rond de 1,4V. Vervolgens verhogen we de spanning naar 1,5V, wat op het randje zit van wat je veilig 24/7 kunt draaien zonder je hardware al te snel te laten degraderen. Voor enkele van de geteste geheugenkits was in het bios van de Z790 Apex een vooraf samengesteld overklokprofiel aanwezig, waar dat het geval was, hebben we ook gekeken of dat werkte.
Het bios van de ROG Maximus Z790 Apex heeft heel veel overklokopties voor het geheugen.
Benchmarks: XMP
We beginnen met de resultaten op de standaard XMP-snelheden van elke kit. In de AIDA64-tests herken je duidelijk de twee 'categorieën' balkjes van de DDR5-6000-kits en de 7200-kits. Bij het lezen is de Dominator Platinum RGB-set van Corsair het snelst met 114GB/s. Schrijven gaat met een miniem verschil het snelst op de Kingston Fury Renegade-kit, die 109GB/s haalt. Die kit heeft ook de laagste latency uit de test, een meting waarbij G.Skill's DDR5-7200-kit in negatieve zin opvalt; die blijft duidelijk achter bij de kits van Corsair en Kingston.
De cpu-score in 3DMark Time Spy van alle drie de DDR5-6000-kits blijft net onder de 20.000 punten hangen, terwijl de DDR5-7200-kits daaroverheen gaan. De Corsair Dominator Platinum RGB-kit is van dat drietal nipt het snelst. In het Graphics-deel van de Time Spy-score meten we praktisch geen verschil; dat hangt puur van de videokaart af. Dat is een goede herinnering aan het feit dat je van sneller geheugen in een gpu-bottlenecked scenario per definitie niets zal merken.
Ook in StaxRip zien we duidelijk verschil tussen de twee geheugensnelheden. De DDR5-6000-kits stranden op iets boven de 180fps; de 7200-kits halen 200fps of zelfs iets meer. Dit keer voert de Kingston Fury Renegade-kit de grafiek aan.
Ook in 7-Zip merk je bij het inpakken wat verschil met sneller geheugen; het uitpakken van archiefbestanden hangt daarentegen volledig af van de snelheid van je opslagmedium en is in dit geval dus geen zinnige test. De Corsair-kit op DDR5-7200 is het snelst; tussen de drie 6000-kits zit amper verschil.
Dan de games, waarbij we vanzelfsprekend met opzet cpu-gelimiteerde scenario's hebben uitgezocht; op 4k-ultra meet je geen enkel verschil tussen geheugenkits, zeker als ze zoals in dit geval allemaal al behoorlijk rap zijn. In de racegame Assetto Corsa Competizione levert de Kingston DDR5-7200-kit op zowel medium- als 'epic'-settings de beste framerates af. Op medium-settings tikt die net niet de 350fps aan, terwijl de DDR5-6000-kits rond de 325fps blijven hangen.
Ook Far Cry 6 schaalt redelijk goed met sneller geheugen. Van de langzaamste naar de snelste kit scheelt het 17fps op zowel medium- als ultra-settings. Weer eindigt de Kingston-kit bovenaan, net boven de Corsair en de G.Skill.
Dan is het tijd voor het echt leuke werk: het overklokken! Zoals uitgebreid beschreven op pagina 2, proberen we eerst om de kloksnelheid maximaal op te voeren zonder de spanning te verhogen. Daarna verhogen we de spanning naar 1,5V om te kijken of dat een hogere kloksnelheid mogelijk maakt. Tot slot zijn er voor enkele van de geteste kits speciale overklokprofielen beschikbaar in het bios van het Z790 Apex-moederbord.
Om te kijken of de hogere snelheden ook daadwerkelijk leiden tot betere prestaties, draaien we in elk getest scenario alle AIDA64-tests en beide gamebenchmarks. In de grafieken zie je steeds per kit de resultaten van oplopende snelheden: zonder overklok (dus de XMP-scores van de vorige pagina), met overklok op stockspanning (symbool U), met overklok op een spanning van 1,5V en, wanneer van toepassing, met overklok door middel van het bios-profiel van het Apex-moederbord. De XMP-resultaten zijn altijd voorzien van een blauw balkje, de hoogst gehaalde snelheid per kit krijgt een rood balkje.
In de DDR5-6000-kits blijkt weinig rek te zitten. Het lukt met alle drie de sets geheugen nog om 6200MT/s te bereiken, maar het verder verhogen van de spanning heeft geen zin. De behaalde prestatiewinst in AIDA64 is dan ook minimaal: drie à vier procent in het beste scenario.
De DDR5-7200-kits, alle drie gebaseerd op de relatief nieuwe A-diechips van SK hynix, laten zich een stuk beter overklokken. Zonder de spanning verder te verhogen, komen we al tot 7600MT/s met de kits van Corsair en Kingston, en 7467MT/s met de G.Skill-set. Het nog verder verhogen van de spanning levert met de Fury-kit geen hogere stabiele snelheid meer op, maar maakt op de Corsair en G.Skill wel een hogere snelheid van 7800MT/s mogelijk.
Voor deze kits met A-die is er in het bios van de Maximus Z790 Apex een speciaal overklokprofiel beschikbaar, dat de timings iets losser instelt (36-49-49 tegenover 34-44-44) en de spanning opvoert naar 1,61V. Zo'n hoge spanning valt niet aan te raden voor 24/7-gebruik. Bovendien bleek dit profiel alleen stabiel te werken op de kits van G.Skill en Corsair. Maar toch, op die twee kits behaalden we hiermee een zeer hoge kloksnelheid van 8000MT/s, goed voor de hoogste scores in de grafieken. Hoewel de timings dus iets hoger zijn in dit profiel, valt de gemeten latency door de hogere klokfrequentie toch lager uit.
In Assetto Corsa zien we bescheiden prestatiewinsten voor de meeste overkloks. Op medium-settings meten we de hoogste framerate met het DDR5-8000-profiel op de Corsair-kit, namelijk net geen 360fps. Dat is 15fps sneller dan op de standaardsnelheid, of 4 procent.
De resultaten in Far Cry 6 lijken soms meer op de output van een randomnumbergenerator dan op zinnige testresultaten; we zijn het punt waarop sneller geheugen echt wat toevoegt ruim voorbij in dit spel.
In de eerste jaren dat een nieuwe geheugenstandaard beschikbaar is, gaat de ontwikkeling altijd hard. DDR5-6000 wordt in rap tempo de populairste mainstreamkeuze, terwijl dat toch al een kwart sneller is dan de releasesnelheid van DDR5-4800. De aantrekkelijker wordende prijs speelt daarbij een grote rol.
Fabrikanten proberen je tegen een meerprijs ook nog hoger geklokte kits te slijten, maar de prestatiewinst daarvan is doorgaans beperkt en zien we alleen terug in specifiek uitgezochte benchmarks. In een scenario waarin je op 1080p-resolutie met een enorm snelle videokaart honderden fps haalt, meten we verschil, maar in een realistischer scenario zal dat als sneeuw voor de zon verdwijnen. Ze zijn daarmee per definitie alleen een goede koop voor wie gewoon het maximale uit zijn hardware wil halen of wil gaan overklokken, waarbij de prijs-prestatieverhouding op de tweede plek komt te staan.
De twee nog verkrijgbare DDR5-6000-kits in de test maken allebei gebruik van SK hynix M-diechips. Daar zit weinig rek in voor overklokkers; hoger dan DDR5-6200 kregen we ze niet. De standaardprestaties zijn zo goed als identiek, dus een echte winnaar is er niet.
Tussen de drie DDR5-7200-kits hebben we meer verschillen weten te ontdekken, hoewel ze alle drie gebruikmaken van de betere overklokbare SK hynix A-diechips. Corsair past wat strakkere subtimings toe en is daarom standaard wat sneller. Tijdens het overklokken kregen we alleen de kits van Corsair en G.Skill stabiel op een indrukwekkende snelheid van 8000MT/s. Daarvoor was wel een spanning nodig die we niet 24/7 zouden willen draaien. Met 1,5V, het maximum wat we daarvoor zouden aanbevelen, kwamen de Dominator Platinums van Corsair en de Trident Z5 RGB-kit van G.Skill tot 7800MT/s.
Onder de streep is de Corsair Dominator Platinum RGB DDR5-7200 de geheugenkit die de meeste indruk op ons heeft achtergelaten, en daarmee de ontvanger van een Tweakers Ultimate-award. Laat je als gewone gebruiker zonder overklokaspiraties echter niet gek maken; een bijna half zo dure DDR5-6000-kit is voor de meeste mensen een veel slimmere koop.