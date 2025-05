AMD voegt ondersteuning voor DDR5 van 24 en 48GB toe aan Ryzen 7000-processors

Meerdere fabrikanten hebben bios-updates uitgebracht voor de AMD-AM5-moederborden, waardoor de borden ondersteuning krijgen voor 24GB- en 48GB-DDR5-geheugendimms. Voorheen startten pc's met deze modules niet op. Op Intel-DDR5-moederborden was deze ondersteuning er al.

Met de ondersteuning van 48GB-geheugenmodules kunnen de AM5-moederborden uitgerust worden met maximaal 192GB aan geheugen. Voorheen was dit 128GB. Bij bepaalde Intel 700- en 600-moederborden was deze ondersteuning er al, maar op AM5-moederborden nog niet. AM5-pc's met 24GB- of 48GB-repen starten zonder deze ondersteuning niet op, bleek eerder.

Vermoedelijk zit de 24GB- en 48GB-ondersteuning in Agesa-versie 1.0.0.6. Agesa is AMD's software waar fabrikanten hun bios op baseren. ASUS, ASRock, Gigabyte en MSI zeggen een Agesa 1.0.0.6-update te hebben uitgebracht naar moederborden. De bios-updates bevatten in veel gevallen ook de nieuwe maatregelen om de soc-spanning van Ryzen 7000-cpu's te beperken.