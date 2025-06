MSI geeft DDR5-moederborden ondersteuning voor maximaal 256GB geheugen

MSI gaat bepaalde moederborden ondersteuning geven voor maximaal 256GB DDR5-geheugen. Met een bios-update is het mogelijk vier modules van 64GB te gebruiken. De update is inmiddels beschikbaar voor de eerste moederborden.

MSI stelt de bios-update in eerste instantie beschikbaar voor een tiental moederborden met Intel 600- en 700-chipsets en alle MSI-moederborden met de AM5-socket van AMD. Het gaat daarbij vooral om moederborden met Z790-chipset, naast enkele B760-modellen. Support voor andere DDR5-moederborden met chipsets uit de Intel 600- en 700-serie volgt later.

Met de bios-update kunnen gebruikers maximaal 256GB DDR5-geheugen installeren, verdeeld over vier slots. Met twee slots is het mogelijk om maximaal 128GB geheugen in het moederbord te zetten. Op de specpagina's van Intel en AMD staat momenteel overigens nog dat hun cpu's officieel tot respectievelijk 192GB en 128GB geheugen ondersteunen.

Op het moment zijn er nog geen DDR5-modules van 64GB beschikbaar voor consumenten, maar wel voor servers. MSI zei vorig jaar al dat het met 256GB-ondersteuning zou komen. De fabrikant zei toen dat het samenwerkte met Kingston om DDR5-geheugenmodules van 64GB te maken in de Fury Renegade-serie van dat bedrijf.