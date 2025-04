Montage toont clockdriver voor DDR5-geheugen die 7200MT/s moet kunnen halen

Montage Technology is begonnen met het produceren van clockdrivers voor DDR5-geheugen. Dergelijke clockdrivers, of CKD's, waren er tot voor kort nog niet voor geheugenstrips voor consumenten-pc's, maar Montage zegt dat dat met de groei van DDR5 verandert.

Montage Technology zegt dat de M88DR5CK01 de eerste DDR5-clockdriverchip van het bedrijf is die in de toekomst in verschillende soorten ram kan worden geïntegreerd. Het bedrijf noemt specifiek de 'clocked' versies van SO-DIMM- en U-DIMM-modules, die dus een eigen clockdriver aan boord hebben. Ook noemt Montage CAMM-modules, een geheugenstandaard die sinds vorig jaar bestaat. De nieuwe chips zijn volgens Montage compatibel met Jedecs DDR5CKD01-specificatie en staan snelheden van 7200MT/s toe. De chips ondersteunen dubbelzijdige bus-toegang en zowel I²C= als I3C-interfaces.

De CKD-chips zijn volgens het bedrijf bedoeld om in die DDR5-modules te worden geïntegreerd. Ze bufferen daar het kloksignaal tussen de geheugencontroller en het geheugen. Voorheen kwam dat proces alleen nog voor in serverchips, maar met de komst van DDR5 zegt Montage dat het nodig is de technologie ook in geheugenchips voor consumenten te verwerken. Overigens is Montage niet het eerste bedrijf dat dergelijke clockdrivers maakt; het Japanse Renesas begon daar vorig jaar al mee.