G.Skill introduceert DDR5-6400-geheugenkits met CL30-latency

G.Skill introduceert een nieuwe DDR5-6400-geheugensets met een cas-latency van CL30. Deze sets komen beschikbaar in de Trident Z5 Royal- en Trident Z5 RGB-series. De fabrikant noemt geen adviesprijzen.

G.Skill stelt de DDR5-6400-kits beschikbaar in sets van twee 16GB-modules, voor een totaal van 32GB. De kits hebben timings van CL30-39-39-102. De fabrikant komt met Trident Z Royal- en Trident Z RGB-sets met ondersteuning voor Intel XMP 3.0-overklokprofielen. Er komen van beide sets ook Neo-varianten die met AMD EXPO overweg kunnen.

Het is voor het eerst dat een DDR5-kit met 6400MT/s-snelheden beschikbaar komt met een latency van CL30. Tot op heden waren kits met die geheugensnelheid beschikbaar met minimaal CL32. Onlangs introduceerde G.Skill al wel een aantal DDR5-geheugensets met een latency van CL28, maar die hadden lagere snelheden van op 6000MT/s.

Cas-latency staat voor de vertraging tussen het moment dat het geheugen een opdracht krijgt om data te lezen en het moment dat die data daadwerkelijk beschikbaar is. Een lagere CL-waarde moet dan ook zorgen voor betere prestaties, aangezien het geheugen dan sneller kan reageren op opdrachten.

G.Skill DDR5-6400 CL30

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 13-08-2024 21:15 32

13-08-2024 • 21:15

32

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Reacties (32)

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Cowamundo 13 augustus 2024 21:21
6000 MT/s is volgens AMD de sweetspot van AM4 en AM5 met betrekking tot de 1:1 infinity fabric. Is zoiets bij intel nog van toepassing?
NeverSettle @Cowamundo13 augustus 2024 21:36
Wendel van Level1Techs teste zijn 9000 series met 6400 MT/s. Memory controller is hetzelfde als bij 7000 series, maar blijkbaar hebben ze toch wat aangepast waardoor hogere snelheden beter werkt dan voorheen.

Wendel zegt ook dat Intel slechtere memory controller heeft voor DDR5, lagere snelheden gegarandeerd dan bij AMD bij twee slots.
Dennism @NeverSettle13 augustus 2024 22:10
Dat is wel een vreemde, Intel haalt normaal gesproken juist veel hogere DDR5 overclocks dan AMD, en ja, bij zowel Intel als AMD is alles meer dan 5600MT/s gegarandeerd een overclock, en dus niet gegarandeerd dat je dit kan draaien, ook al noemen ze DDR5 6000MT/s een sweetspot, ze willen het niet garanderen. Kijk je naar Intel zie je echter overclocks veel vaker DDR5 7200MT/s en hoger halen, zelfs tot 8000+. Professionele overclockers die hoge geheugen overclocks nodig hebben voor hun records gebruiken daarom volgens mij ook eigenlijk altijd Intel cpu's

Kijk je naar gegarandeerde snelheden is dat AMD 7000 series is dat zelfs maar 5200MT/s bij 1DPC (2 sloten) en DDR5 3600 MT bij 2DPC (4 sloten).
Bij AMD's 9000 serie DDR5 5600MT/s bij 1DPC en DDR 5 3600MT/s bij 2DPC.
Bij Intel 13/14th gen is dat DDR5 5600MT/s bij 1DPC en DDR5 4400MT/s bij 2DPC.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 13 augustus 2024 22:12]

Dekar @Dennism14 augustus 2024 09:34
Professionele overklokkers bestaan volgens mij niet. En ook wordt AMD gebruikt om overklok wereldrecords te behalen: YouTube: Extreme Overclocking AMD's R9 9950X CPU to 6.6GHz
Dennism @Dekar14 augustus 2024 10:17
Ik zeg dan ook nergens dat AMD daar niet voor gebruikt wordt, immers doen die overclockers ook genoeg met AMD om records te pakken ;)

Wat ik aangeef is dat wanneer men achter een record aangaat waarbij geheugen performance over het algemeen belangrijk is, denk aan een wereld record in een bepaalde applicatie die memory sensitive is, dat men dan over het algemeen kiest voor Intel omdat die over het algemeen beter overclocken qua geheugen.

Bij Professionele overclockers moet je denken aan Elmor van Asus, Kingin (o.a. ex EVGA), maar ook bijv. DerBauer heeft in die business gezeten (en zit er nog steeds deels in).
!mark @Dennism13 augustus 2024 23:01
Je kunt met AM5 - ook de 7000 series - prima hogere geheugen snelheden dan 6000 halen, alleen moet je dan wel in MCLK=2*UCLK gaan draaien waar je tot en met 6000 in MCLK==UCLK kunt blijven.

In de praktijk heb je daar ook eigenlijk niet zoveel aan omdat 6400 en 6800 in deze modus trager zijn dan 6000 in MCLK==UCLK.
Dennism @!mark13 augustus 2024 23:15
Klopt, maar dat is dus voor zover ik het begrepen heb juist waarom overclockers Intel prefereren voor records waar geheugen snelheid een grote impact heeft, omdat daar de performance wel blijft schalen in plaats van gelijk / minder wordt omdat je niet meer 1:1 kan draaien.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 13 augustus 2024 23:29]

freekr @Dennism14 augustus 2024 16:51
bij Intel is die 1dpc spec ook maar bij 1 slot. Dus als je 1 dimm hebt in 1 van de 2 slots per channel hebt kun je ddr5-4000 aanhouden. Amd dacht ik niet.

Level1Techs

Edit:link opgezocht en snelheden toegevoegd.

[Reactie gewijzigd door freekr op 14 augustus 2024 16:54]

Gaming247 @Cowamundo13 augustus 2024 21:34
6000 is de sweetspot die iedere chiplet AM5 processor moet kunnen halen. Eigenlijk is 6400 de hoogst haalbare 1:1 sweetspot voor goede moederboorden en goede cpu's in combinatie met wat tuning bij AMD. AM4 heeft een hele andere sweetspot.
Dennism @Gaming24713 augustus 2024 21:35
Klopt bij AM4 is dat zelfs per generatie verschillend, bij Ryzen 3000/5000 was dat geloof ik DDR4 3600MT's, terwijl eerdere generaties volgens mij niet verder kwamen dan bijv. 2933MT/s
Motaro 13 augustus 2024 22:30
CL30-39-39-102 voor 2x 16gb bij 6000mhz vind beetje tegen vallen om eerlijk te zijn.

heb nu 32-39-39-96 bij 6800 Mhz 2x 16gb van Corsair. mijn loopt dan wel op CL32 maar wel 800mhz meer.
snuggert82 @Motaro14 augustus 2024 07:52
Het is 6400 MT/s bij CL30... (en de jouwe zijn dus technisch gesproken 200 MHz hoger geklokt vanwege double data rate)

"True latency" van de G.Skills ligt dus ietsje lager, maar echt niet iets wat je gaat merken/meten. Je subtimings zijn potentieel wel wat beter, maar voltage is ook nog een factor natuurlijk.
Motaro @snuggert8214 augustus 2024 08:05
bedankt voor info :D
Madshark 14 augustus 2024 07:22
De fabrikant komt met Trident Z Royal- en Trident Z RGB-sets met ondersteuning voor Intel XMP 3.0-overklokprofielen. Er komen van beide sets ook Neo-varianten die met AMD EXPO overweg kunnen.
Heel jammer dat ze nog steeds voor XMP en EXPO aparte modules uitbrengen. Ik dacht juist begrepen te hebben dat fabrikanten tegenwoordig beiden profielen op 1 module kunnen zetten. Dat maakt het wel fijner als je ooit van Intel naar AMD of vice versa wilt switchen.
NeverSettle @Madshark14 augustus 2024 12:02
Vele XMP RAM geheugen kits werken ook op AMD (check QVL lijst van fabrikant). Op MSI moederborden heet het dan A-XMP.
Boss429 @NeverSettle15 augustus 2024 04:58
Dat zijn kits die het gegarandeerde maximum van Intel en AMD niet kunnen halen, die hebben volgens mij profielen met een maximum van 5600 CL36. Het beste is om toch voor de specifieke kits te gaan.
NeverSettle @Boss42915 augustus 2024 14:19
Dat zou best kunnen, ik heb een kit 5600MT/s CL36 Corsair Vengeance. Kon handmatig overclokken naar 6000MT/s. Tijdje geleden vervangen voor 6000 MT/s CL32 G.Skill Flare X5, toen ik bezig was met trouble shooting.

Bleek uiteindelijk CPU defect te zijn.

[Reactie gewijzigd door NeverSettle op 15 augustus 2024 14:21]

nokie 14 augustus 2024 07:49
Ligt het aan mij of wordt het niet makkelijker om uit te vissen welk RAM nu de beste keuze is (of het leek me vroeger althans gemakkelijker). Nu moet je kijken naar:
- CPU (intel of AMD)
- CPU (welke generatie/serie, of toch bij AMD maakt het verschil, geen idee bij Intel)
- Moederbord compatibiliteit (in combinatie met het voorgaande)
- Snelheid op zich (gegarandeerd/sweetspot/wat echt werkt + ook nog eens afhankelijk van 2x/4x)
- Latency
- (en dan voor de liefhebbers misschien ook nog RGB en of die dan samenwerkt met de rest van de lampenwinkel)

Ik vraag me ook steeds af: die afweging MT/s versus latency, wat merk je daar nu écht van in de praktijk (en dat is geen punt van kritiek, ik weet het gewoon écht niet: scheelt het FPS of iets anders in games, maakt het verschil in productiviteit of foto & videobewerking?). Ik vind het alleszins ook héél moeilijk om daar (met het bovenstaande in gedachten) goeie informatie over te vinden. (zou het een item voor de “best buy guides” kunnen zijn?)
Admiral Freebee @nokie14 augustus 2024 11:14
Het grootste probleem qua geheugencompatibiliteit is dat we overklokt geheugen / een overklokte geheugencontroller normaal zijn beginnen vinden door zaken als XMP en EXPO. Een XMP/EXPO profiel maakt het eenvoudiger om bepaalde instellingen te gebruiken maar over het algemeen vallen die instellingen wel buiten de officiële specificaties qua snelheden en spanningen op geheugen en geheugencontroller.

Wil je dat niet dan kan je zoeken naar een setje geheugen dat een zo snel mogelijk JEDEC profiel heeft. JEDEC is de organisatie die de standaarden voor DDR geheugen uittekent. Het grootste nadeel is dat de JEDEC snelheden/latencies doorgaans erg conservatief zijn tegenover sneller geheugen op de markt en dat je daardoor niet het meeste uit je CPU kan halen.

Ik heb in ieder geval bij mijn laatste build lang tijd te maken gekregen met een licht onstabiel systeem. Uiteindelijk bleek het geheugen de boosdoener en kreeg ik het niet werkende met het XMP profiel of met tweaks aan het XMP profiel. Ik heb het geheugen dan gewisseld voor ander geheugen dat wél stabiel werkte maar bij de laatste uitbreiding heb ik uiteindelijk gewoon voor het snelste setje DDR4 geheugen gekozen dat voldeed aan de JEDEC specificaties. Geen gedoe meer, gewoon werken. Die laatste paar procent die ik mis neem ik er dan maar bij.
Martinspire 13 augustus 2024 21:24
Wat is eigenlijk een vergelijkbare latency voor gesoldeerd ram? Bij laptops is het argument altijd dat het sneller is dan losse sticks.
Dennism @Martinspire13 augustus 2024 21:32
Ik vermoed eigenlijk dat dit niet direct te vergelijking is, omdat desktops DDR5 gebruiken, terwijl laptops met gesoldeerd ram over het algemeen LPDDR5X gebruiken, vaak met veel hogere snelheden, denk aan bijv. 8533MT's.
latka @Dennism13 augustus 2024 22:13
Zijn er al laptops met lpddr5x? Zover ik weet was de tapeout in april dit jaar. Heb je een model?
Dennism @latka13 augustus 2024 22:17
Bijvoorbeeld alle courante Dell XPS volgens mij: https://www.dell.com/nl-n...ps/sr/laptops/xps-laptops

Maar als je de Tweakers pricewatch pakt zie je ook genoeg concurrentie op dat vlak :)

categorie: Laptops

Volgens mij was de tapeout ook wel wat eerder, ik meen dat de geheugen fabrikanten al in 2021 of 2022 bezig waren met validatie van de chips.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 13 augustus 2024 22:18]

latka @Dennism13 augustus 2024 22:27
Je hebt gelijk, was 2nd gen Samsung dit jaar waar ik mee in de war was
GewoonWatSpulle @latka13 augustus 2024 22:29
Ik wil je niet laten schrikken maar ja, ruim 300 producten in meer dan 600 uitvoeringen zie Pricewatch
GewoonWatSpulle @Martinspire13 augustus 2024 22:22
Ik ben niet heel erg bekend met alle gesoldeerde geheugen maar zelden zijn het hele snelle chips die ik heb gezien en meestal gewoon standaard timings dus denk CL40 op 4800 en CL46 op 5600. Dit soort "overklokker" kits zijn veelal veel sneller/strakker qua timings en in combinatie met iGPU's kan het dag en nacht verschil zijn.
Osiummaster 14 augustus 2024 11:50
Ik heb zelf een EXPO setje dat helemaal niet op zijn geadverteerde snelheid kan draaien. Moet hem altijd downclocken naar 5400.

Opzich bij met AMD maar memory timings en EXPO zijn bagger.
Dennism @Osiummaster14 augustus 2024 12:17
Dan moet je dat setje eens met een andere cpu proberen. EXPO/XMP is alleen een garantie dat de chips op dat setje dimms gebinned en gevalideerd zijn voor dat kitje.

Echter heb je bijvoorbeeld een Ryzen 7000 series cpu garandeert AMD maar tot 5200MT/s bij 1 DPC en 3600MT/s bij 2DPC. Het kan dus goed voorkomen dat een memory kit die bijvoorbeeld DDR5 6000MT/s EXPO gevalideerd is, niet met iedere Ryzen 7000 cpu ook daadwerkelijk wil draaien op de EXPO settings. Bij een groot deel zal dat wel het geval zijn, maar er zullen gevallen tussen zitten waar dat niet lukt.

Ik had met Zen 2 precies hetzelfde, mijn Ryen 3600 die ik destijds had wilde niet hoger dan DDR4 3200MT/s, hoger werd onstabiel, terwijl mijn kitje voor DDR4 3600MT/s gevalideerd was. Op enig moment de Ryzen 3600 vervangen voor een 5800X3D en sindsdien pruttelt dat kitje netjes op DDR4 3600MT/s omdat de 5800X3D blijkbaar geen 'maandag morgen' I/O die heeft en mijn Ryzen 3600 wel (al valt deze nog net binnen AMD's spec, dus defect is hij ook niet, maar er zit geen headroom in die chip qua memory overclocking).

Ik vermoed dat jij mogelijk tegen eenzelfde situatie aanloopt, een gevalideerd kitje, zelfs met EXPO profiel, maar een Ryzen cpu die met een I/O die minder memory overclock headroom heeft dan gemiddeld.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 14 augustus 2024 12:18]

Osiummaster @Dennism14 augustus 2024 20:57
Ik heb geen idee wat ze voor randzaken erbij verzonnen zijn. EXPO werd geadverteerd als 'het werk op de geadverteerde kloksnalheid met AMD'. Ik heb deze sticks die geadverteerd zijn als 6000mhz en EXPO gevalideerd zijn. Vrij dure reepjes ook speciaal gekozen omdat ze lagere latency zouden hebben en compatibel zouden zijn.

Maar met mijn 7800X3D werkt het niet op 6000mhz dus het hele EXPO gebeuren is gebakken lucht.

[Reactie gewijzigd door Osiummaster op 14 augustus 2024 20:58]

Mitchelllll 13 augustus 2024 22:55
Dus nog steeds niet snel genoeg om mijn ddr4 sticks te vervangen.
Kalis
14 augustus 2024 05:18
Leuke EXPO setjes kan alleen nergens het voltage vinden. Zou het 1,45v zijn? Of lager?
DutchEZmoder 15 augustus 2024 08:57
Ik heb nu DDR4 3600 CL16 wat neerkomt op 8.88ns latency, latency van zo'n DDR5 6400 CL30 is 9.375ns. Wat is de meerwaarde van zo'n nieuw setje? Lijkt mij dat het enkel meer stroom vreet, maar qua prestaties niet beter is dan een goed DDR4 setje

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