G.Skill introduceert DDR5-6400-geheugenkits met CL30-latency

G.Skill introduceert een nieuwe DDR5-6400-geheugensets met een cas-latency van CL30. Deze sets komen beschikbaar in de Trident Z5 Royal- en Trident Z5 RGB-series. De fabrikant noemt geen adviesprijzen.

G.Skill stelt de DDR5-6400-kits beschikbaar in sets van twee 16GB-modules, voor een totaal van 32GB. De kits hebben timings van CL30-39-39-102. De fabrikant komt met Trident Z Royal- en Trident Z RGB-sets met ondersteuning voor Intel XMP 3.0-overklokprofielen. Er komen van beide sets ook Neo-varianten die met AMD EXPO overweg kunnen.

Het is voor het eerst dat een DDR5-kit met 6400MT/s-snelheden beschikbaar komt met een latency van CL30. Tot op heden waren kits met die geheugensnelheid beschikbaar met minimaal CL32. Onlangs introduceerde G.Skill al wel een aantal DDR5-geheugensets met een latency van CL28, maar die hadden lagere snelheden van op 6000MT/s.

Cas-latency staat voor de vertraging tussen het moment dat het geheugen een opdracht krijgt om data te lezen en het moment dat die data daadwerkelijk beschikbaar is. Een lagere CL-waarde moet dan ook zorgen voor betere prestaties, aangezien het geheugen dan sneller kan reageren op opdrachten.