Kingston toont prototype opvolger NV-ssd en demonstreert CAMM2 op desktop

Kingston heeft op de Computex-beurs een opvolger van zijn mainstream ssd's getoond. De drive heeft vooralsnog alleen een codenaam, maar zou de volgende drive in de NV-reeks worden. Ook werkt het bedrijf aan een Gen5-ssd.

De mainstream ssd waaraan Kingston onder de codenaam Kenting Bay werkt, zou vermoedelijk de volgende drive in de NV-reeks worden. De vormgeving, een eenvoudige drive met sticker erop, is daar een indicatie voor, net als de relatief bescheiden specificaties: de drive moet sequentiële doorvoersnelheden van ongeveer 6000MB/s voor lezen en 5000MB/s voor schrijven halen. Het is nog steeds een Gen4-drive met een maximale capaciteit van 4TB. Net als gebruikelijk bij NV-drives staat de hardware, zoals de gebruikte controller, niet vast, zolang het prestatieniveau gehaald wordt voor het prijspunt, mag de hardware variëren.

Naast de mainstream ssd werkt Kingston ook aan een Gen5-drive, waar we echter minstens tot CES in januari 2025 op moeten wachten. De drive zal niet met de bekende Phison E26-controller uitkomen, maar met een controller van een andere fabrikant om de warmteproductie meer onder controle te houden. Kingston zou geen drive met actieve koeling of enorme heatsink willen uitbrengen.

Ten slotte toonde het bedrijf CAMM2-modules, die primair voor laptops bedoeld zijn. Kingston had echter twee prototypemoederborden, een van MSI en een van ASUS, met een CAMM2-module in plaats van de reguliere DDR5-slots. De moederborden, de MSI Z790 Project Zero Plus en ASUS Lengshuikeng, zouden vooralsnog niet te koop zijn. De CAMM2-modules zijn compacte dualchannelmodules die SO-DIMM's kunnen vervangen.