Lenovo kondigt eerste laptop met Lpcamm2-geheugenmodules aan

Lenovo heeft de ThinkPad P1 Gen 7 van tenminste 2450 euro aangekondigd. De workstationlaptop is de eerste die met dunne Lpcamm2-geheugenmodules wordt uitgerust. Dit type geheugen wordt door Micron gemaakt en is gebaseerd op de CAMM2-standaard van Jedec.

In een persbericht meldt de fabrikant dat de ThinkPad P1 Gen 7 vanaf juni beschikbaar is en beschikt over een Intel Core Ultra-processor die op het zakelijke vPro-platform is gebaseerd. De laptop wordt geleverd met 'maximaal' een Core 9 Ultra 185H-processor. De cpu wordt gepaard met tot 64GB aan Lpcamm2-geheugen. Deze standaard is compacter dan reguliere SO-DIMM-geheugenreepjes en verbruikt tegelijkertijd minder stroom. Bovendien worden deze modules niet gesoldeerd op het moederbord, waardoor ze relatief eenvoudig kunnen worden vervangen.

De laptop beschikt over een 16”-scherm. Gebruikers kunnen kiezen tussen een ips-paneel van 1080p of 1440p, of een 4k-oledpaneel. De exacte resoluties worden niet genoemd. Het scherm wordt aangestuurd door de geïntegreerde Intel-gpu of een RTX 3000 Ada of RTX 4060 of 4070 van Nvidia. Qua opslag kan er maximaal 8TB geïnstalleerd worden in de twee M.2-slots met PCIe 4.0 x4-snelheden.

Het apparaat meet 35,4x24,1x1,7cm en weegt 1,82kg. De laptop heeft een 90Wh-accu. De aansluitmogelijkheden bestaan uit tweemaal Thunderbolt 4-, twee 5 Gbit/s-USB Type-A- en een gigabitethernetpoort. Het beeld en geluid worden verzorgd door HDMI 2.1 en een audiopoort. De netwerktopties bestaan uit een gigabitethernetpoort en Wi-Fi 7.