Tuxedo rust Pulse 14-Linux-laptop uit met AMD Ryzen 7 8845HS

Tuxedo Computers heeft de Pulse 14 Gen 4 aangekondigd. Deze Linux-gebaseerde laptop gebruikt hetzelfde ontwerp van zijn voorganger maar heeft met de AMD Ryzen 7 8845HS een nieuwe processor aan boord.

De Pulse 14 Gen 4 heeft een 14”-scherm met een resolutie van 2880x1800 pixels, een 120Hz-refreshrate en 100% dekking van het srgb-kleurenbereik. Het paneel biedt een doorsnee helderheid van 400cd/m², terwijl zijn voorganger het met 300cd/m² moet doen.

De Ryzen 7 7840HS van de Gen 3 wordt vervangen door de Ryzen 7 8845HS. Beide processors beschikken over 8 Zen 4-cores, 16 threads en een turbo van 5,1GHz. De 8845HS moet zich vooral onderscheiden door zijn betere npu voor AI-workloads. De cpu wordt gepaard met 32GB aan Lpddr5x-6400-geheugen. Aangezien Tuxedo geen losse gpu voorziet maakt het systeem gebruik van de geïntegreerde Radeon 780M. De standaardeditie wordt met 500GB opslag op een NVMe PCI-e 3.0-ssd geleverd.

Ook de fysieke specificaties zijn identiek aan die van het eerdere model. De nieuwe Pulse 14 meet 31,3x1,8x22,2cm en weegt 1,4kg. Dat is inclusief de 60Wh-accu. Qua aansluitingen beschikt de laptop over twee USB-C 3.2 Gen 2-connectors, twee USB 3.2 Gen 2-aansluitingen van het type-A en een HDMI 2.0-poort. Er zijn ook een microSD-kaartlezer en een hoofdtelefoonaansluiting aanwezig. De draadloze connectiviteit bestaat uit WiFi 6E en Bluetooth 5.3.

De Pulse 14 Gen 4 wordt standaard geleverd met Tuxedo OS, dat is gebaseerd op Ubuntu met de KDE Plasma-desktopomgeving. Gebruikers kunnen ook kiezen voor Ubuntu, Kubuntu en Ubuntu Budgie. De laptop is vanaf 30 mei verkrijgbaar en is nu beschikbaar voor pre-order. De standaarduitvoering kost 1249 euro.