Pokémon GO-medeontwikkelaar Very Very Spaceship houdt ontslagronde

De gameontwikkelaar Very Very Spaceship heeft verschillende medewerkers ontslagen. Het is niet bekend hoeveel personeelsleden er precies getroffen zijn. Het in Seattle gevestigde bedrijf staat vooral bekend als medeontwikkelaar van Pokémon GO.

Game Developer heeft verschillende LinkedIn-posts van ex-werknemers verzameld die de ontslagronde bevestigen. Het is niet duidelijk of de ontslagen gerelateerd zijn aan Pokemon GO en ontwikkelaar Niantic of Very Very Spaceship deze beslissing zelf heeft genomen. Niantic heeft zelf in juni 2023 ongeveer een kwart van zijn personeelsbestand ontslagen.

Het is goed mogelijk dat de ontslagronde heeft te maken met de vernieuwde Avatars van Pokémon GO. Deze functie heeft afgelopen maand een update gekregen die slecht is ontvangen door de Pokémon GO-gemeenschap.