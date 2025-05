Take-Two ontslaat 70 werknemers, mogelijk van maker van Kerbal Space Program 2

Speluitgever Take-Two ontslaat tientallen werknemers in Seattle als onderdeel van een 'sluiting' op 28 juni. In Seattle zit onder meer het kantoor van Intercept Games, dat onder Take-Two valt en vooral bekend is van het door problemen geplaagde Kerbal Space Program 2.

Take-Two is al langer bezig om vijf procent van de banen te schrappen om kosten te besparen. Uit ingediende documenten in de VS blijkt nu dat het bedrijf zeventig werknemers in Seattle ontslaat, signaleert Game Developer. De uitgever wil niet bevestigen dat het inderdaad om werknemers van Intercept Games gaat, al benadrukt het bedrijf wel dat het Kerbal Space Program 2 blijft ondersteunen. Intercept Gaming heeft ook nog geen commentaar gegeven.

Kerbal Space Program 2 is een ruimtevaartsimulator die begin 2023 in Early Access verscheen, nadat de release drie keer werd uitgesteld. Ook nu is het spel alleen in early access te spelen, maar op Steam zijn veel recensies negatief. Tweakers schreef in maart vorig jaar een recensie over het spel, maar concludeerde toen dat het nog geen volwaardige game is. Het valt dan ook op dat de game minder spelers heeft dan zijn voorganger. In maart had het spel slechts 1.480 spelers, terwijl Kerbal Space Program in maart nog 2.644 spelers had.