Door Jurian Ubachs

Redacteur

Feedback • 15-03-2023 06:00 153

Kerbal Space Program 2 Review

Nog lang geen volwaardige game

15-03-2023 • 06:00

153

Kerbal Space Program 2

Kerbal Space Program 2

Een game in Early Access voorzien van een scorekaart is ergens niet eerlijk, want de game is in ontwikkeling en de makers geven dat zelf ook aan. Tegelijk kun je discussiëren over hoe eerlijk het is om vijftig euro voor een game te vragen die het predicaat 'game' in dit stadium eigenlijk nog niet mag dragen en waarvan je nog maar moet afwachten of de beloftes die gedaan worden in de roadmap ook nagekomen zullen worden. Vandaar dat we de game nu al wel voorzien van een, eventueel voorlopige, beoordeling. Kerbal Space Program 2 is op zichzelf een vermakelijke raketbouwsimulator die er een stuk mooier uitziet dan zijn voorganger, maar nog niet meer dan dat. Daarbij komt dat onderdelen die al wel aanwezig zijn, nu nog onvolledig zijn of niet goed werken, met een breed scala aan bugs en prestatieproblemen als voornaamste problemen. Er is dus nog een hoop werk aan de winkel. Het goede nieuws: dat werk zit er aan te komen en het kan zomaar zijn dat KSP 2 over een tijdje een totaal andere, betere game is. Dat is in elk geval waar gamers die in dit vroege stadium instappen op mogen hopen. Lees deze scorekaart dus vooral als signaal en waarschuwing: weet wat je op dit moment in huis haalt als je binnen dit Early Access-programma aan Kerbal Space Program 2 begint. Het kan best wat worden, maar er is nog een lange roadmap te gaan.

Pluspunten

Minpunten

Getest

Kerbal Space Program 2, Windows

Prijs bij publicatie: € 49,99

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"Early Access is oplichting!" Het is de eerste post die ik zag toen ik de communitypagina van Kerbal Space Program 2 op Steam opende. De stelling wordt door de poster van dienst niet verder onderbouwd, maar laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Early Access, het programma waarmee gamers in een vroeg stadium toegang krijgen tot games, is op zijn minst raar. Makers van games staan gamers toe vroege versies van hun games te spelen en bieden die gamers dan de optie feedback te geven, al hoeft dat niet. Vanuit Early Acces komt een game stapje voor stapje dichter bij zijn uiteindelijke vorm. Kies je er voor om een game in Early Access al te kopen, dan zit je op de eerste rij wanneer de makers nieuwe onderdelen aan de game toevoegen en zie je zo’n game dus min of meer voor je ogen opgebouwd worden. De meerwaarde? Je hoeft minder lang te wachten en kunt eerder met delen van je favoriete game aan de slag. De minpunten? Je speelt incomplete, op veel punten niet goed werkende games, maar betaalt daar wel een fiks bedrag voor. En o ja, je hebt geen garantie dat de game ook daadwerkelijk afgemaakt wordt zoals gepland. Zou je een korting krijgen in ruil voor je rol als veredelde bètatester, dan was de discussie al anders. De realiteit maakt het echter lastig om onverdeeld positief te zijn over Early Access en Kerbal Space Program 2 is niet bepaald de game die daarin een voorbeeld geeft van hoe het zou moeten.

Multiplayer en interstellaire reizen

Laat ik beginnen bij het begin: Kerbal Space Program is een succesvolle game. Jaren geleden deelden diverse redacteuren aan de lunchtafel hun verhalen over gelukte en (vooral) mislukte expedities naar de fictieve planeten die het Kerbol-stelsel rijk is. Het was overigens niet moeilijk om de fictieve planeten te koppelen aan bestaande planeten, maar dat terzijde. Kerbal Space Program bestaat inmiddels tien jaar en is door legio updates een heel uitgebreide game geworden, met allerlei handige systemen die er aanvankelijk nog helemaal niet waren. Toch werd er uitgekeken naar een volgende stap. Die volgende stap is al even in aantocht. In 2019 publiceerde Tweakers zelfs al een preview over Kerbal Space Program 2. Het spel zou in alles een stap beter en verder moeten gaan, met als blikvangers ondersteuning voor multiplayer en de mogelijkheid om interstellaire reizen te maken. "Het is precies waar we op hoopten", schreven we.

Hoe anders ziet de realiteit er anno 2023 uit. De game verscheen eind februari op Steam en is sindsdien dus speelbaar voor iedereen. Er is echter één probleem: dit spel lijkt nog in niets op de fantastische opvolger die de makers van Intercept Games en Private Division enkele jaren geleden hebben geschetst. De game bevat de basis: je kunt een raket bouwen en het oorspronkelijke Kerbol-stelsel verkennen. Je kunt landen op planeten, voertuigen droppen, raketten meezeulen om die in de ruimte pas te lanceren en ga zo maar door. Er is alleen nog geen reden om dat te doen. De game kent nog geen missies, uitdagingen of andere in-game uitleg waarom je zo’n missie zou willen ondernemen. Het is een sandboxmodus die je laat klooien met raketjes en niet veel meer dan dat.

Kerbal Space Program 2

Een van de onderdelen die wel zichtbaar is, is de nieuwe tutorialmodus. Een van de doelstellingen voor Kerbal Space Program 2 was namelijk dat het spel beter te begrijpen zou moeten zijn voor beginners. Het origineel was namelijk allesbehalve eenvoudig. Ruimtemissies plannen, zorgen dat je raket voldoet aan alle eisen, in een baan om Kerbin raken, de maan bereiken, landen: het was allemaal best uitdagend. KSP 2 beschikt over een nieuw leercentrum waar beginners wat lessen kunnen volgen. Die werken uitstekend en zijn duidelijk genoeg om je op weg te helpen. Het is alleen wel raar dat de tutorials op dit moment ophouden bij het plannen van een manoeuvre om in een baan om Kerbin te raken, naar een andere planeet of maan te reizen en om daar vervolgens met een andere manoeuvre weer in een baan omheen te gaan draaien. Dit is op zich al best geavanceerd, maar waar zijn de tutorials over landen op zo’n planeet en over hoe je een ruimtestation in elkaar zet? Er mist nogal wat en dat is jammer.

Roadmap

Dat geldt voor veel meer onderdelen. Dat is ook vrij evident als je kijkt naar de roadmap die er nog ligt. De makers hebben een duidelijk idee van wat er nog aan de game toegevoegd moet worden. In die roadmap vind je features als een techtree, de komst van een ander zonnestelsel en de mogelijkheid om daarheen te reizen en de komst van de eerdergenoemde multiplayer. Het is alleen wel jammer dat er nergens in die roadmap een tijdsbestek of periode genoemd wordt. Er is dus niets bekend over hoe lang het nog gaat duren voor al die updates daadwerkelijk aan Kerbal Space Program 2 worden toegevoegd. Dat maakt het wel tricky, want het zou niet de eerste keer zijn dat een game in Early Access op Steam niet de beloofde eindfase bereikt. Wat als het allemaal zo lang duurt dat het geld op is? Wat als moederbedrijf Take-Two, dat vorige week nog bekendmaakte te snijden in het personeelsbestand van Private Division, de stekker eruit trekt? Dan voel je je als gamer die al bij Early Access is ingestapt, toch aardig bekocht.

Voor gamers die het origineel niet gespeeld hebben, maar deze wel willen proberen, valt de 'schade' relatief mee. Je hebt dan immers geen vergelijkingsmateriaal en accepteert de nieuwe game wellicht wat sneller. Maar een veel gelezen comment in ons forum en ook op andere plaatsen op internet is: 'Ik stop met KSP 2 en ga het eerste deel weer spelen tot ze een wat serieuzere game dan dit kunnen neerzetten.' Kerbal Space Program 1 is tot op dit moment een betere game. Dat is natuurlijk wel een pijnlijke conclusie, maar niet heel gek. De game bevat onderdelen die in het tweede deel ontbreken, zoals betere mogelijkheden om je ruimtereis te plannen, terwijl je je raket aan het ontwerpen bent, en missies die je ook een reden geven om dat te doen.

Kerbal Space Program 2

Deze 'Star Wars-podracer' heb ik op de Steam-communitypagina gevonden. Het is een kwestie van de code in het tekstbestand kopiëren, plakken in de VAB en klaar ben je!

Is er ook goed nieuws? Jawel. Zo werkt de tutorial inderdaad goed genoeg, tot op zekere hoogte, zoals hierboven beschreven. Zelfs als ‘KSP-rookie’ had ik totaal geen moeite om, na het doorlopen van die stappen, zelf raketten te bouwen en die de ruimte in te schieten. Tot al te indrukwekkende missies leidde dat nog niet, maar vooraf had ik ingeschat dat überhaupt een goede lancering en in een baan om Kerbin raken al moeilijk genoeg zou zijn. Dat viel dus erg mee. Daarnaast mag gezegd worden dat ruimteschepen in elkaar zetten in het Vehicle Assembly Building, ofwel VAB, goed werkt. De navigatie werkt prima en ik had geen enkele moeite om de onderdelen aan elkaar te koppelen.

Wel kampt de game nog met bugs als het gaat om de stapjes die gezet worden tijdens de vlucht. Meermaals wilde een deel van de raket bijvoorbeeld niet ontkoppelen op het moment dat dat wel moest. De ‘Go’-knop bleek dan gewoon niets te doen. Dit soort bugs ben ik helaas veelvuldig tegengekomen. Dat hindert het spelplezier natuurlijk wel, maar is ook weer toe te schrijven aan die ‘Early Access-stempel’. Het staat het bouwen van toffe raketten niet in de weg, al heb ik ook daar wat bugs meegemaakt, zoals dat delen van raketten die aan elkaar vast horen te ‘snappen’ dat ineens niet meer wilden doen.

Voertuigen knippen en plakken

Het VAB maakte trouwens wel indruk, op een wat andere manier dan je misschien zou verwachten. Hoe intuïtief het bouwen ook werkt, niet zelf hoeven bouwen werkt nog steeds makkelijker. Zeker in het begin vloog ik vooral met de standaardraketten die je kunt inladen of van internet kunt plukken. Dat werkt simpeler dan je je kunt voorstellen. Als je een raket bouwt, volledig selecteert, op ctrl-C drukt, vervolgens een notepad opent en daar je selectie in plakt, dan vertaalt dat zich naar de code van jouw toestel. Alle onderdelen en hoe die aan elkaar zitten, zie je dus in tekst voor je. Die tekst kopiëren en weer in de VAB plakken, leidt tot een spontaan voor je ogen verschijnend toestel. Deze feature maakt het makkelijk om onderling toestellen uit te wisselen: je kunt ze simpelweg via een chatapp delen. Ik heb op deze manier onder meer met een voertuig rondgevolgen dat leek op een podracer uit Star Wars, die ik zeer waarschijnlijk nooit had kunnen nabouwen. Het is heel gaaf hoe dit werkt.

Kerbal Space Program 2

Dan is er natuurlijk nog het audiovisuele deel. Dat Kerbal Space Program 2 op dat vlak een verbetering is, mag duidelijk zijn. De basiselementen, zoals de planeet Kerbin en het complex waar de toestellen gebouwd worden, zijn in beide games aanwezig, maar zien er heel anders uit. Dat mag ook wel, met het oog op het gat van tien jaar tussen beide releases. Lanceringen zien er een stuk mooier uit dan in het eerste deel. Het moment dat je je bouwwerk de ruimte in stuurt, was altijd al speciaal, maar het is nu echt even genieten als je een raket de lucht in stuurt. Wel komen er dan weer andere bugs om de hoek kijken. Het lijkt me iets dat makkelijk te verhelpen is, maar het is toch een puntje van kritiek: ongeacht waar je de boosters van je raket plaatst, komen de rookwolken tevoorschijn aan de onderkant van het lanceerplatform. Dat is niet heel erg, maar voor een game die een lancering zo nauwkeurig mogelijk wil nabootsen, is dat wel gek.

Een bijkomend probleem is dat de betere grafische prestaties een kostprijs hebben: de met Unity gemaakte game draait vooralsnog voor veel gamers niet zo soepel. Raketten met te veel losse onderdelen lanceren, kan de framerate al aardig onder druk zetten. Ik zit nog niet op het niveau dat ik raketten kan bouwen met allerhande extra onderdelen aan boord en het testsysteem dat wij gebruiken kan de uitdagingen die KSP 2 biedt vooralsnog goed aan, maar er zijn op internet veel klachten te lezen over de prestaties van het spel. Ook delen verschillende gebruikers tips om de prestaties te verbeteren, maar die hebben wij niet uitgeprobeerd, dus wat wel en niet werkt, is voor ons niet vast te stellen. Wel is helder dat de makers op de hoogte zijn van de problemen; zij hebben aangegeven dat het optimaliseren van Kerbal Space Program 2 onderdeel is van het verdere traject. Op dit vlak zou de komende maanden dus nog het een en ander verbeterd kunnen worden.

Conclusie

Een conclusie met een waarschuwing beginnen, is altijd een goed teken, dus laat ik dat hier ook maar doen: wees je ervan bewust dat je op dit moment nog geen volwaardige game krijgt voor de vijftig euro die je er op Steam voor betaalt. Kerbal Space Program 2 is een Early Access-game, dus dat is tot op zekere hoogte ook te verwachten en te accepteren. Er ontbreekt op dit moment echter nog wel veel en wat er wel is, werkt lang niet altijd goed. Omdat Take-Two Interactive onlangs sneed in het personeelsbestand van Private Division, zijn we huiverig voor de toekomst van Kerbal Space Program 2. Wat als de cashflow, die er nu is doordat de game in Early Access is, eerder opdroogt dan dat de beloofde features daadwerkelijk geïmplementeerd zijn? De beloftes zijn mooi en de game die KSP 2 zou kunnen worden, klinkt interessant, maar er zijn nog te veel hordes te nemen om voor waarheid aan te nemen dat dit project ook gaat komen waar het moet komen. Dat is jammer, want Kerbal Space Program 2 heeft zeker positieve kanten en interessante features, maar die vormen samen voorlopig nog geen volwaardige game.

Pluspunten

Minpunten

Getest

Kerbal Space Program 2, Windows

Prijs bij publicatie: € 49,99

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Kerbal Space Program 2

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Reacties (153)

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DLSS 15 maart 2023 07:37
Wat is eigenlijk de redenering achter het releasen in early acces? Heeft men te weinig kapitaal om het spel af te maken alvorens het te releasen voor een stevige prijs?

Begrijp me niet verkeerd trouwens, ik vind het prima om de development van zo’n gave game te steunen als een soort ‘founder’ oid. Maar zo wordt het niet in de markt gezet. Ik zie letterlijk gelikte reclames voor ksp2 voorbij komen op YouTube bijvoorbeeld.

[Reactie gewijzigd door DLSS op 23 juli 2024 02:05]

Voet01 @DLSS15 maart 2023 11:21
Early Access is naar mijn mening voor het merendeel van het gamende publiek niet geschikt

Een game in stukjes uitbrengen, feedback vergaren en zo uitbouwen is qua development een enorm voordeel - ik zie echter weinig tot geen voordelen voor de spelers. Het is super onduidelijk wat je nu wel en niet kan in een game. Je hebt altijd te maken met bugs en missende features. Elke game heeft een bepaalde set features nodig zodat er een leuke gameplay-loop ontstaat. En vaak is de gameplayloop onvoldoende in Early Access - het is afhankelijk van de staat van de game, niet tot een beetje leuk om te spelen.

Het is niet voor niets dat spelmakers vaak zeggen. Een game maken bestaat twee helften de eerste 90% en de tweede 90%.

Ik heb vroeger talloze games in early preview, alpha en betabuilds gespeeld en helaas was het merendeel van die titels absoluut niet klaar voor het grote publiek. Hadden deze titels potentie, redelijk vaak wel, maar toch had het merendeel nog flink wat development nodig om die potentie om te zetten in een leuk spel.

De games die het wel goed doen in Early Access zijn titels die klein maar compleet zijn.
Voorbeeld liever een racespel met 1 uitdagend circuit en 3 wagens met verschillend, maar uitgebalanceerd weggedrag en physics. Dan 5 magere circuits en 20 wagens die zweverig aanvoelen.

Een game heeft 1 criterium - is het leuk om te doen (en om te blijven doen) - met de enorme hoeveelheid games die er zijn, ga ik niet een jaar betatester spelen in de hoop dat er leuke game ontstaat.

Dus in het geval van Kerbal Space Program 2 - misschien komt die weer voor mij op de radar in 2024.

[Reactie gewijzigd door Voet01 op 23 juli 2024 02:05]

LoSBoL @Voet0115 maart 2023 11:54
Heel veel mensen baseren wat Early Access moet zijn op basis van vorige ervaringen en/of op basis van prijs. Dat soort verwachtingen mogen nooit als een precedent gezien worden, maar het gebeurt toch.
Early Access brengt een onderzoeksplicht mee als koper, doe je dat niet, dan moet je niet klagen als je ook daadwerkelijk een Early Access game krijgt.
.oisyn Moderator Devschuur®
@LoSBoL15 maart 2023 13:21
Maar er valt weldegelijk wat af te dingen aan de geschepte verwachtingen. De vlieger "het is EA dus je mag niet zeuren" gaat niet helemaal op.
  • De game kost €50 en steekt daarmee met kop en schouders boven andere EA titels uit
  • De game is in 2019 aangekondigd, met een release date van 2020. Een game die officieel aangekondigd wordt is doorgaans volledig in productie en is voor meer dan de helft af. Laten we wel wezen, KSP2 komt hier niet eens in de buurt van.
  • Wat betreft het vorige punt is het sowieso diep en diep triest dat nu, 4 jaar na de aankondiging, dit is wat we krijgen, en dat schept niet veel hoop.
  • Op social media en andere kanalen zijn een hoop verwachtingen geschept door de devs. Zoals de opmerking dat ze niet kunnen ophouden met spelen (de EA release is praktisch onspeelbaar), of dat de EA alle content van KSP1 zou bevatten dat ze verder uitbouwen aan kolonisatie en interstellar travel (in plaats daarvan krijgen we een buggy techdemo)
  • Het is onmogelijk dat veel van de bugs die erin zitten nieuws zijn voor de devs. Dat doet vermoeden dat de EA ofwel ontzettend gerusht is, ofwel dat ze fundamenteel moeilijk zijn om te fixen. Als dat laatste het geval is, zegt dat heel wat over de erbarmelijke staat van de game.
Mijn enige hoop op dit moment is dat de EA idd gerusht is waar dingen uit gesloopt zijn die absoluut nog niet productierijp waren, met allerlei domme bugs tot gevolg, en dat ze in werkelijkheid een stuk verder zijn.

Mijn vermoeden is echter dat het project enorm te kampen heeft gehad met mismanagement en het wisselen van studio, die nu in zwaar weer verkeert (gezien de ontslagrondes bij Take Two) en ze de EA nu gebruiken om wat cashflow te genereren. Ik acht de kans niet onaanzienlijk dat het alsnog helemaal gecanned wordt.

[Reactie gewijzigd door .oisyn op 23 juli 2024 02:05]

Sebben @.oisyn15 maart 2023 15:02
Mijn Star Citizen ptsd wordt getriggerd als ik dit lees :')

Early access op die manier af korten in een artikel over games is wel verwarrend. Maar dat kan aan mij liggen.
MSalters @Sebben15 maart 2023 15:42
Na de "De game kost €50 en steekt daarmee met kop en schouders boven andere EA titels uit" was het mij wel duidelijk dat het niet over Electronic Arts ging.
Sebben @MSalters15 maart 2023 16:11
Good for you. Ik moest het 3x lezen. Maar ik ben dan ook niet zo slim als jij
.oisyn Moderator Devschuur®
@Sebben15 maart 2023 15:31
Early access op die manier af korten in een artikel over games is wel verwarrend
Je bedoelt ivm Electronic Arts? Ik dacht twee weken geleden precies hetzelfde. Yet here we are :P

[Reactie gewijzigd door .oisyn op 23 juli 2024 02:05]

Sebben @.oisyn15 maart 2023 16:12
Wie weet schrijf ik het over 2 weken ook zo
MaestroMaus @Sebben17 maart 2023 07:25
Gezien de reputatie van EA vind ik het juist een fantastisch idee hahaha! Soort van woordengrap; maar dan met een afkorting.
themac1983 @.oisyn15 maart 2023 16:15
Dat de devs het spelen en leuk vinden is wel een verklaring voor trouwens.

Ik werk zelf in de IT en met enige regelmaat zie je dat een ontwikkelaar iets bouwt, daar maanden mee bezig is en denkt "zo, nou, dit is klaar voor gebruik, de laatste bugs halen we er nog wel uit" en dan blijkt dat gebruikers er helemaal niet mee kunnen werken. simpele bugs die voor de DEV zo normaal zijn dat hij de workaround gewoon als workflow is gaan beschouwen, slopen voor hun het hele proces.

Bij KSP2 heb je bijvoorbeeld savegames die corrupt raken waardoor je ship uit elkaar valt, maar dat kun je zelf fixen door in die files wat tweaks uit te voeren. Een dev zal daar geen issues mee hebben, voor mij is het een complete showstopper.

Daarnaast is via datamining al gezien dat heel feel features wel in de source zitten (colony's, en transport routes bijvoorbeeld), waar dus in-house ongetwijfeld al builds van bestaan die "werken".

Maar in het geval van KSP is het verschil tussen de presentatie en de werkelijkheid wel ENORM!!! Letterlijk elk shot van de trailer is wel iets mee, waarvan iedereen die de game speelt weet "Dit kan helemaal niet". En de bugs die in de release zitten zijn echt onvergevelijk, Savegames die corrupt raken zag ik in de jaren 90 af en toe bij indie games etc, maar niet bij grote studio's en ook niet in EA titles.

Het is heel duidelijk dat het geld/geduld op was, en de publisher gewoon met de vuist op tafel heeft gezecht "We gaan NU iets uitbrengen, of blazen het hele feest af". Ik vermoed dat de developers toen snel een build in elkaar hebben geflansd met wat core features en dat speelbaar gemaakt hebben. Vergeet niet dat het hele Early Access verhaal pas iets van 4 maanden geleden OPEENS naar voren geschoven was. Tot die tijd was het altijd een full release waar men op mikte, en die datum bleeft maar verschuiven.

Het is heel jammer dat het zo gegaan is. Ik voel me genaaid, en ga WEER aan mijzelf beloven geen EA games meer te kopen. (Dat was al zo, dit was een utizondering op de regel want kerbals!!). Ik kan me niet voorstellen dat ik de enige ben die zich genaaid voelt, en of dat nou terecht is of niet, dat gevoel krijgt de publisher niet zomaar weg bij mensen.

Hopelijk is de patch van morgen een stap in de goede richting. Ik wil alleen maar een werkend ruimtestation kunnen maken zonder dat dat ding opgegeten wordt door de Kraken!
.oisyn Moderator Devschuur®
@themac198315 maart 2023 16:20
Ik werk zelf in de IT en met enige regelmaat zie je dat een ontwikkelaar iets bouwt, daar maanden mee bezig is en denkt "zo, nou, dit is klaar voor gebruik, de laatste bugs halen we er nog wel uit" en dan blijkt dat gebruikers er helemaal niet mee kunnen werken. simpele bugs die voor de DEV zo normaal zijn dat hij de workaround gewoon als workflow is gaan beschouwen, slopen voor hun het hele proces.
Maar dit is geen IT bedrijf, dit is een game studio. Die hebben QA'ers in dienst en doen doorgaans aan focustesting. Ze weten dus heus wel dat dit niet voldoet.

[Reactie gewijzigd door .oisyn op 23 juli 2024 02:05]

themac1983 @.oisyn15 maart 2023 16:46
Sinds in KSP2 gestart ben betwijfel ik of die QA afdeling wel bestaat om eerlijk te zijn :P Of dat ze deze build getest hebben zoals hij uitgebracht is.
JBVisual @themac198315 maart 2023 18:52
Ik ben het gedeeltelijk met je eens.
Het merendeel van de EA games zijn crap. Maar heel af en toe wil geloven in een developer.

Zo was ik vroeger fan van “mall tycoon”, een zelfstandig ontwikkelaar zocht op internet mensen die zijn project wouden bekostigen zodat hij er fulltime mee aan de slag kon.
Daarop heb ik toegang gekregen tot zijn game “mall craze” voor €20 en kan indien ik wil de EA spelen.
(Ik heb er alleen met een baan en 2 kids alleen geen tijd voor om mijzelf te bemoeien met bugs en feedback, dus ik zie de final game wel als alles klaar is)

Wat ik vooral probeer aan te geven is dat er soms projecten zijn waar ik best in wil geloven en dan maar een risico loop niks te krijgen.
Ik geef mijn geld dus niet zozeer uit omdat ik een EA game wil, maar vooral omdat ik investeer in de mogelijkheid een leuke game te krijgen (waar toevallig gewoon EA bij inbegrepen zit)
wampa-one @JBVisual17 maart 2023 16:36
Ben het deels met jou eens.

Echter vind ik wel dat een investering een waarde retour moet hebben.
Als dit flopt ben je je "investering" kwijt.
Als dit "game of the year 2023" wordt dan bedankt de ontwikkelaar je vriendelijk en wenst je een fijne dag.

De investering is allang gedaan door de studio en eventuele investeerders.
Als er dan 45 voor een veredelde alpha gevraagd word gaat er serieus iets mits rondom ksp2.

Tot de review stond deze hoog op mijn lijst. Nu staat hij niet meer op mijn lijst. Heb na 5jaar het originele deel erop gezet en daar vermaakt ik me voorlopig prima mee.

Het hele EA van steam is, uitzondering daargelaten, een cashgrab geworden. Jaren terug was een ea een degelijke post beta.
Zolang mensen het blindelings blijven kopen zal het nooit beter worden helaas.
LoSBoL @.oisyn15 maart 2023 18:06
Maar er valt weldegelijk wat af te dingen aan de geschepte verwachtingen. De vlieger "het is EA dus je mag niet zeuren" gaat niet helemaal op.
Kan ik een heel eind in mee gaan, wat er nu ligt is gewoon hondsberoerd, en dan heb ik het niet over missende features, want dat dat het geval zou zijn was al vier maanden voor de release bekend, en ja, dat is met minder dan KSP1 heeft.

Voor de meeste verwachtingen die je wegschrijft, zijn dat verwachtingen die je voor jezelf gemaakt hebt, niet van wat er aan verwachtingen geschept zijn.

De EA aankondiging vier maanden terug gaven aan met welke features van start gegaan zou worden, en waarom.
Alles wat je bij die aankondiging gezien hebt, zit er in.

Je hebt geen enkele video gezien die vloeiend liep, geen video waar bouwwerken niet wiebelde.

Het verwachtingspatroon 'prijs' , is er een die je voor jezelf verwachtingen schept. Voor een lange ontwikkelingstijd geldt hetzelfde.

Het EA event waarbij de bekende KSP content creators los mochten gaan gaven een waarheidsgetrouw beeld en eerlijk advies, veel te vroeg.
De bugs waren absoluut bekend bij de devs, maar niemand heeft ze hoeven missen.

Het releasen van de systeem vereisten was daarnaast ook een teken aan de wand.

Buyer beware gaat echt wel op, en helemaal bij EA titels, ongeacht eerdere ervaringen.

Veel te vroeg gereleased inderdaad, het was niet bedoeld als EA titel en is het wel geworden, waarschijnlijk door Take2 korte termijn inkomsten om het fiscale jaar mee af te sluiten, als dat de keuze is geweest, dan is het weloverwogen geweest omdat ze denken de lange termijn inkomsten er geen kwaad mee te doen. En waarschijnlijk hebben ze daar ook gelijk in, want een release zoals deze is snel vergeten als ze KSP2 krijgen waar het naar toe moet.
.oisyn Moderator Devschuur®
@LoSBoL15 maart 2023 18:20
Voor de meeste verwachtingen die je wegschrijft, zijn dat verwachtingen die je voor jezelf gemaakt hebt, niet van wat er aan verwachtingen geschept zijn.
Klopt, na 20 jaar games maken verwacht ik bepaalde dingen op basis van verstreken tijd, en krijg ik die niet dan vind ik dat de zaak stinkt :)

[Reactie gewijzigd door .oisyn op 23 juli 2024 02:05]

LoSBoL @.oisyn15 maart 2023 18:30
En dat is waarom ik schreef dat eerdere ervaringen geen precedent scheppen, elke EA titel staat op zichzelf en dient als dusdanig onderzocht te worden door een potentieel koper, dat er een beoordeling dat het zaakje stinkt volgt, kan ik goed begrijpen.
AuteurTweakjur Redacteur @LoSBoL15 maart 2023 12:57
Ben ik het niet helemaal mee eens. Ik vind dat Early Access niet puur als perk gezien moet worden, maar als dienst. Het is nu 'kijk hoe vet, je kunt al vroeg spelen en de ontwikkeling volgen!'. Maar het is ook, of misschien wel vooral: wij hebben onze game speelbaar en gaan nu consumenten laten spelen zodat zij issues voor ons vinden die wij dan kunnen fixen.

Ik zou het veel beter vinden als je ze zou zeggen: de Early Access-versie kost minder dan de uiteindelijke versie. Zeg: de helft. Je betaalt de helft minder, krijgt voor dat geld een game die speelbaar is, maar nog flink feedback nodig heeft om beter te worden, en bent uiteindelijk goedkoper uit. Wie daar geen zin in heeft, wacht op de full version. Dat zou een eerlijke verdeling zijn. De volle mep vragen voor iets dat misschien wel helemaal niet die uiteindelijke versie gaat bereiken (die kans is er ook) en al die betalende mensen als testers gebruiken, vind ik niet helemaal fair.
LoSBoL @Tweakjur15 maart 2023 13:20
Ik ben daar inderdaad wat harder in, er ligt een aanbod en het is aan een ieder om voor zichzelf te bepalen of diegene dat waard vindt. Prijs te hoog? Nu niet kopen en pas overwegen als de EA titel biedt wat je het waard vindt. En daar is men ook vooraf kristalhelder in in de informatie voorziening. Wat fair is, bepaal je zelf met je portomonee. Overigens is 50 euro niet de volle mep, in 2019 bij de aankondiging heus gesteld dat de uiteindelijke verkoopprijs minimaal 60 euro zou zijn.
Hoe men tot die 50 euro is gekomen, wat inderdaad ook in mijn ogen vrij fors is weten we niet. Kan omdat ze weten dat de die hard fan het toch wel neer legt, men de features die het gaat krijgen het waard vindt, of om juist niet een te grote player base te krijgen in dit stadium van ontwikkeling van het spel.
Remzi1993 @Tweakjur15 maart 2023 16:25
Dat is dus precies de reden waarom ik nooit early access heb gekocht. Ik snap echt niet waarom mensen dat kopen.
Fronkie @Tweakjur16 maart 2023 17:42
Ik vind dit echt te naief... het is niet alsof mensen hun best moeten doen om bugs te vinden.

De game is gewoon niet in een staat dat je het een basis versie kan noemen, dat merk je aan alles.
Dan kan je het toch niet maken onder het mom van 'we willen kijken wat de spelers er van vinden'
AuteurTweakjur Redacteur @Fronkie16 maart 2023 20:16
Ze kunnen het wel maken, want dat is precies wat Early Access is. Het staat mensen vrij de game nu al te kopen, of te wachten tot ie meer af is. Maar goed: als je je game in dit stadium al verkoopt voor een dermate hoog bedrag, dan kun je natuurlijk ook wel wat kritiek verwachten.
DaKluit @Tweakjur17 maart 2023 08:21
Naja, wat ik vooral zag was dat gamers vergelijkingen gingen trekken met Ksp1. Als je daar vroeg bij was geweest, had je die voor niets of max €10 kunnen krijgen. Je zag nu veel mensen die op eenzelfde soort prijzen hadden gehoopt voor EA. Oftewel, ze wilden EA gebruiken om het spel super goedkoop te kunnen krijgen. En dat is niet oké, vind ik.

Ja, €50 is prijzig voor een EA. Hadden ze er €40 van gemaakt, dan was er ws minder heisa over geweest.

Voor mij maakte die prijs niets uit. Ik heb het spel gekocht, heb er al plezier mee gehad, en merk vanzelf wel waar het heen gaat.

Gisteravond is de eerste patch uitgekomen trouwens, 0.1.1.0
k995 @DLSS15 maart 2023 08:11
Testing, ze krijgen enorm veel feedback door dit wat ze kunnen gebruiken in de ontwikkeling.
moonlander @k99515 maart 2023 09:04
Maar ook veel negativiteit
k995 @moonlander15 maart 2023 09:19
Enkel van diegene die niet echt snappen wat een early release is.
Wolfos
@k99515 maart 2023 10:08
Marketingtechnisch is dit een gigantische blunder hoor. Je krijgt namelijk maar één keer de hype van een release, en dat is wanneer een game voor het eerst uit komt.
De 1.0 update van een early access game is zelden spannend en brengt meestal niet de spelersaantallen terug van de echte launch.
k995 @Wolfos15 maart 2023 10:12
Echter loop je veel langer in de aandacht en dus kan je niet enkel meer klantne binnenhalen maar ook eenvoudiger feedback krijgen.

Ze weten heus wel waar ze mee bezig zijn hoor.
Wolfos
@k99515 maart 2023 10:15
Je hebt geen feedback nodig om in te zien dat 12FPS niet kan. Hadden ze nog een paar weken gespendeert aan een update dan was er veel minder reputatieschade ontstaan.

De eerste indruk zullen ze niet snel kwijtraken.
derooke @Wolfos15 maart 2023 11:04
Die 12 FPS komen blijkbaar grotendeels door de terrein generatie. Ze gaan de engine/software die nu eigenlijk gebaseerd is op ksp 1 die erachter zit nog volledig omschakelen naar een andere. (Staat op hun forum).
Dus dit probleem word nog getackeld maar niet zo snel vrees ik (zoieso vreemd dat ze na x jaar nog altijd maar bagger performantie hebben en zo weinig features
Vayra @derooke21 maart 2023 11:50
Wat fijn dat ze nog gaan doorontwikkelen zeg. Wat jammer dat je niet weet of het ook echt gebeuren gaat. Als je dus vijftig euro betaalt, mag je daarna in je handjes knijpen dat alle beloften voor een minimum viable product uberhaupt worden nagekomen.

Klinkt echt als een goeie deal! Een soort omgekeerde, zelf opgelegde chantage vanuit de consument.

[Reactie gewijzigd door Vayra op 23 juli 2024 02:05]

LoSBoL @Wolfos15 maart 2023 10:17
Dit is geen AAA titel die het moet hebben van de release om succesvol te zijn of worden. Dit is een titel die, als ze het goed krijgen, de aankomende tien tot vijftien jaar inkomsten blijft genereren, net zoals de eerste versie heeft gedaan en nog doet. Dat is de reden waarom Take2 het eigenaarschap van Kerbal in 2017 naar zich toe gehaald heeft.
Wolfos
@LoSBoL15 maart 2023 10:22
Dat klopt, en het word nog wel wat, maar Tweakers heeft nu een review geplaatst waarvan de conclusie eigenlijk is "niet kopen". Dat zullen ze na een paar updates niet nog een keer doen.
De fanbase is nu erg negatief over de game, en de Steam reviews (die er zeker wel toe doen) zullen altijd lager blijven dan dat ze waren geweest als ze nog even gewacht hadden.
LoSBoL @Wolfos15 maart 2023 10:28
Een goede conclusie van Tweakers, KSP2 zal zich ernstig moeten gaan bewijzen. Maar zodra dat gebeurt zijn alle (terecht) negatieve aankoop en reviews zo vergeten.

Van een heel groot deel van de fanbase hoor je overigens niets, die zijn heel wat gewend, de ontwikkeling van KSP ging ook niet over rozen, en kijken gewoon de kat uit de boom.
Beakzz
@k99515 maart 2023 11:08
Dat snapt deze dev ook niet, want dit is meer een alpha. Bij een goede EA is de basis game zo goed als af en ga je content toevoegen OF je geeft duidelijk aan dat het nog lang niet af is tegen een prijs van €10-20 en dan verhoog je de prijs richting release.

Als oud gelovige van dit concept kan ik iedereen aanraden om te stoppen met EA games kopen. Je verziekt voor jezelf de ervaring om een nieuwe complete game te spelen.

[Reactie gewijzigd door Beakzz op 23 juli 2024 02:05]

k995 @Beakzz15 maart 2023 11:22
origineele 1 was ook op dergelijke manier ontwikkeld hoor, ten tijde van de EA toen was dat allesbehalve een "bijna afgewerkt spel".
Beakzz
@k99515 maart 2023 12:12
De eerste game was een volledig nieuw concept voor een veel lagere prijs door een kleine studio. Nu is het een 2e deel dus dan mag je verwachten dat ze de basis goed maken. Snap hoe dan ook niet dat een bedrijf als Take 2 early acces nodig heeft met die flow aan cash en als je ziet wat er staat na zoveel jaar ontwikkelen is het gewoon lachwekkend.
MsG @k99515 maart 2023 12:45
Maar het beperkte deel wat je kon werkte wel iets meer, en had een heel schappelijke prijs. Nu betaal je 50 voor een proof of concept. Wat mij betreft is het in elk geval niet in de geest van wat Early Access meestal is.
MacPoedel @k99515 maart 2023 16:53
KSP werd in het begin ontwikkeld door één ontwikkelaar, kostte €22 in early access en is dan uiteindelijk €40 gaan kosten bij de 1.0 release (reguliere Steam prijzen buiten sale). KSP 2 zit al boven de release prijs, ik zie dat de prijs nog gaat stijgen bij release maar lijkt me niet dat er nog zoveel rek op zit.

Ik begrijp best dat de prijs hoger is nu er een groter team en een uitgever achter zitten, maar je verwacht dan ook wel meer en niet dat de geschiedenis zich herhaalt.
Vayra @k99521 maart 2023 11:42
Dan is het toch wel heel bijzonder dat ze op een bestaande basis zo'n slap aftreksel als startpunt weten te releasen of niet? Word toch wakker man
moonlander @k99515 maart 2023 11:35
Kerbal space program 1 was mooi, werkt goed! Je zou verwachten dat ze het wiel niet nog een keer moeten uitvinden. Maar dat doen ze blijkbaar wel. Dus nee ik sla dit ook over, ik wacht wel tot hij in de uitverkoopbak ligt voor 5 euro ofzo en speel lekker door met versie 1
TheGiantPotato @k99515 maart 2023 11:16
Dat valt wel mee.

Take 2 will €50 voor dit spel, daarbij zitten bepaalde verwachtingen.
Dan is "early access" geen excuus met maar een fractie van de inhoud van het originele spel na jaren ontwikkeling door een team van iets van 30 mensen voor zover ik weet. Terwijl ze voor het grootste deel niet eens iets nieuws moeten bedenken maar wat er al was weer opnieuw moeten maken.

Kijk eens naar de reviews op Steam, een groot deel is negatief, en zelfs de meeste "positieve" reviews zeggen in het begin "don't buy it".

Dit spel is gewoon in een verschrikkelijke staat en absoluut het geld wat ze ervoor vragen niet waard.
Het "early access" noemen is daar geen magische oplossing voor.
k995 @TheGiantPotato15 maart 2023 11:22
Geen idee hoeveel het originele 10 jaar geleden kostte toen het in EA op steam kwam maar de staat was niet veel beter hoor.

Denk dat het probleem eerder zit dat het niet meer kan dan KSP1 maar dat kon je moeilijk verwachten imho.
TheGiantPotato @k99515 maart 2023 12:19
Van wat ik heb gehoord was het toen €8 en met maar éen persoon die het aan het ontwikkelen was.
Da's een heel stuk redelijker.

En ik snap dat ze er nu ook niet zo weinig voor willen vragen, maar €50 is gewoon belachelijk.
€20 zou veel redelijker zijn geweest, maar dan nog is de huidige staat van het spel gewoon waardeloos imo.

En ik mag toch wel hopen dat dit spel uiteindelijk meer kan dan KSP1, anders is er eigenlijk geeneens een reden om dit spel uberhaupt te kopen.
En dingen als science en career mode hadden er naar een aantal jaar ontwikkeling ook al gewoon in moeten zitten.

Je moet dit niet zien als KSP1 bij release kwa verwachtingen. Hier zit vanaf het begin een redelijk groot team achter die het full-time doen en die weten waar ze naartoe werken, niet éen gast die her in zijn vrije tijd doet en ook nog moet bedenken wat hij allemaal wil gaan maken. Er is gewoon geen excuus voor de staat van dit spel.
k995 @TheGiantPotato15 maart 2023 13:33
Zoals altijd met dergelijke releases zou ik zeggen wacht tot het uit is.
Nooit gespeeld maar de reacties zijn altijd hetzelfde en het komt altijd op ener dat mensen een volledige game verwachten van een early release.
TheGiantPotato @k99515 maart 2023 14:50
Voor €50 verwacht ik dat eigenlijk wel ja.

Ik snap dat de nieuwe dingen er nog niet in zitten, maar ik zou wel verwachten dat alle game mechanics uit KSP1 er al zijn.
KSP1 is zelfs goedkoper dan KSP2 ondanks dat het veel uitgebreider is.

Je moet dit niet behandelen als éen of andere indie studio die nog zijn plaats zoekt, dit is een studio onder Take 2 Interactive, éen van de grootste video game bedrijven van de wereld.

Bij fatsoenlijke early access titels is de reactie eigenlijk altijd veel minder negatief aangezien de meeste early access titels begrijpen in wat voor positie ze zitten. Ze vragen niet om veel geld en zijn kwa spel zelf in ongeveer dezelfde staat terwijl ze vaak hooguit 3-5 mensen hebben in plaats van tientallen ontwikkelaars. Dan begrijpen mensen het en voelen ze veel meer dat het spel het geld waard is. Dat is hier absoluut niet zo.

Dit spel is vrij uniek onder de "early access" spellen in dat het een opvolger is van een vorig spel uit dezelfde serie. Het heeft dus bepaalde verwachtingen te vervullen, namelijk een in totaal gelijkwaardige kwaliteit met het vorige spel, en niet pas na drie of vier jaar, maar gelijk of kort na de release (en ja het is al gereleased, "early access" is net zo goed een release).
k995 @TheGiantPotato15 maart 2023 15:49
Je betaald 50 euro voor het volledige spel, niet wat het nu is.
Meeste snappen gewoonweg niet concept van early acces
xzaz @k99515 maart 2023 16:40
En als ze stoppen met de ontwikkeling? Wat is je 50 euro dan nog waard?
k995 @xzaz15 maart 2023 17:27
Tja als early adopter moet je daar rekening mee houden. Lijkt MIJ normaal.
xzaz @k99515 maart 2023 17:35
Dat is het dus niet, het is alsof ik een auto koop waarbij er nog deuren geplaatst moeten worden. Waarbij de fabrikant zegt dat ze het echt echt echt gaan maken. Prima als jij dat doet maar ik ga het risico niet lopen zeker niet omdat de prijs niet in verhouding staat.
LoSBoL @xzaz15 maart 2023 18:21
'Dat is het dus niet, het is alsof ik een auto koop waarbij er nog deuren geplaatst moeten worden. Waarbij de fabrikant zegt dat ze het echt echt echt gaan maken. Prima als jij dat doet maar ik ga het risico niet lopen zeker niet omdat de prijs niet in verhouding staat.'

Dit is de basis van EA, en je gaat er precies mee om zoals iedereen er eigenlijk mee om zou moeten gaan, door weloverwogen een besluit te nemen of je het waard vindt.
k995 @xzaz15 maart 2023 18:51
Dat is het dus, je voorbeeld op een auto slaat gewoon nergens op.
What is Early Access?
Steam Early Access enables you to sell your game on Steam while it is still being developed, and provide context to customers that a product should be considered "unfinished." Early Access is a place for games that are in a playable alpha or beta state, are worth the current value of the playable build, and that you plan to continue to develop for release.

Releasing a game in Early Access helps set context for prospective customers and provides them with information about your plans and goals before a "final" release.

Redelijk duidelijk, als je dat niet wil dan koop je het niet, heel eenvoudig.
aadje93 @k99516 maart 2023 09:21
ik weet het niet hoor, maar ik betaal nu 50 euro voor een alpha game die nog lang niet uit ontwikkeld is. Zelfs bij full release vind ik 50 pittig.

Kijk naar factorio, daar heb ik inmiddels duizenden uren in zitten voor toen iets van 20? euro in early acces op steam. En nu 30 bij release.
k995 @aadje9316 maart 2023 09:40
Kan me goed voorstellen dat je dit te duur vind voor wat het is, niet kopen dan.
xzaz @TheGiantPotato15 maart 2023 16:39
Ik heb KSP inderdaad voor 7 euro gekocht; toen werd het eigenlijk alleen nog maar door Harverster ontwikkelt.
DLSS @k99515 maart 2023 16:18
Daar ben ik het in beginsel mee eens, sterker nog ik steun games graag op dezelfde manier.

Maar die videoreclames waren echt gelikt. Het lijkt haast of ze daar meer geld in hebben gestoken dan in de game (is niet zo natuurlijk, maar het is duidelijk dat ze veel willen verkopen).
Vayra @k99521 maart 2023 11:39
Juist wél van degenen die snappen wat een early release is. Dat is niet een bare bones verhaal met een framerate die ruk is en allerlei blocking issues erin.

Een build met blockers release je namelijk gewoon niet. Dat is zo ongeveer dev 101. De prijs maakt dan het verhaal en het beeld af: je wordt hier genaaid en de developers weten het precies. Fools and money shall be parted.

Voor mij is een dergelijke release, nog los van de prijs, een gigantisch brevet van onvermogen en maakt dat het spel op een budget-bak lijstje komt; dwz, komt pas weer aan de beurt als het tegen een zwaar gereduceerde prijs, feature- en DLC-complete langs komt. Als het dan uberhaupt nog op m'n netvlies staat. Ik weet inmiddels hoe deze dev trajecten namelijk gaan als ze op deze manier worden ingestoken: forever in beta. Jij mag gerust hopen op beter, zo naief ben ik niet.

En ik ben serieus nog nooit een game tegengekomen die deze principes wist te ontlopen. Waar rook is, is vuur. Simpel zat. Star Citizen is het perfecte bewijs: het maakt niet uit hoeveel ontwikkeltijd en hoeveel geld daar tegenaan wordt gegooid, het is forever in beta en blijft daar ook, als je het al beta kan noemen. Commercieel is dat ook enorm handig. Je hoeft niet aan allerlei juridische voorwaarden te voldoen, zelfs failliet gaan is prima.

[Reactie gewijzigd door Vayra op 23 juli 2024 02:05]

Verwijderd @k99516 maart 2023 16:56
Sorry maar je moet echt een gat in je kop hebben om hier in te trappen.
tweakuwe @DLSS15 maart 2023 08:39
Het zal voor een groot deel het binnen harken van geld zijn. Volgens mij is dat spel al regelmatig uitgesteld en mogelijk dacht men er over na om de geldkraan helemaal dicht te draaien? Daarnaast krijg je nu een hoop getest en soms zelfs een fix vanuit de community. KSP begon ook als een early access alpha waar nog van alles ontbrak, het is traditie in deze serie :+
Phehistyr @tweakuwe15 maart 2023 11:00
Ik vermoed ook dat de uitgever nu probeert op de hype zoveel mogelijk van hun investering terug te kunnen krijgen en al vrij snel de ontwikkeling stil gaat leggen.
KSP begon ook als een early access alpha waar nog van alles ontbrak, het is traditie in deze serie :+
Hét grote verschil is dat KSP in deze staat maar een paar euro kostte. Ik wacht rustig af tot het spel de vraagprijs waard gaat zijn. In elk geval nooit software kopen op de beloftes van een bedrijf, ze hebben geen enkele verplichting die beloftes na te komen.
derooke @Phehistyr15 maart 2023 11:09
Interessant weetje. In hun disclaimer zeggen ze dat de software niet van de koper is en nooit is,zal zijn En dat ze je recht op te spelen ieder moment offline kunnen halen zowel per speler als volledig (wat bij ksp1 niet zo is) . Ze gaan zelf in tegen de regels van Europa (daarvoor ze al op de vingers zijn getikt maar nog niet beboet ,wat ongetwijfeld wel zal gebeuren). Ze doen echt rare dingen daar
LoSBoL @derooke15 maart 2023 11:30
KSP2 is net zoals KSP1 DRM vrij, zodra het op je computer staat, is er niets meer offline te halen. Voor de beoogde multi-player in het spel is deze disclaimer toegevoegd, maar verder voegt het niets toe en is het het hier de deken voorwaarden die Take Two over al haar spellen heen legt. KSP2 zonder multi-player kan je volledig offline spelen.
derooke @LoSBoL15 maart 2023 11:34
Ben ik mee akkoord maar ze kunnen het van steam halen indien ze willen als ik het goed begrepen heb. Wat ik echt vreemd vind .
Ik kan het natuurlijk ook fout hebben. (Corrigeer gerust)
LoSBoL @derooke15 maart 2023 11:43
Dat is bij vrijwel alle publishers het geval, en geldt overigens ook voor KSP1.
Al dit soort draconische gebruikersvoorwaarden worden opgesteld door advocaten om zich in te dekken tegen alle mogelijke situaties. Als je ze leest schrik je je kapot, maar in de praktijk loopt het allemaal niet zo een vaart. Ze komen er mee weg om dit weg te schrijven omdat niemand het toetst, want wie gaat er voor 50 euro nou in verweer tot de rechtbank.
derooke @LoSBoL15 maart 2023 12:15
Ok bedankt om te nuanceren .
Dit maakt dingen idd iets gemakkelijker te begrijpen als je het zo zegt

[Reactie gewijzigd door derooke op 23 juli 2024 02:05]

aadje93 @tweakuwe16 maart 2023 09:22
traditie in de serie? Het is pas de 2e game. De 1e werd ontwikkeld door 1 persoon. Niet een heel team van mensen......
tweakuwe @aadje9316 maart 2023 15:08
Vandaar dus de -> :+
BlackEasterEgg @DLSS15 maart 2023 08:07
Tsja, als ze door de marketing de game al kopen, waarom zou je dan een goeie game maken. Denk dat dat hun strategie is geweest bij ksp2.
DLSS @BlackEasterEgg15 maart 2023 16:19
Dat vrees ik deels ook. Ik wil de game graag steunen maar niet als dat dit effect heeft.
Ludewig @DLSS15 maart 2023 08:12
Het voordeel is dat de makers eerder feedback krijgen en ook eerder geld.

Vergeleken met een preorder is het ook een voordeel voor de klant omdat je dan al echt iets krijgt en ook gebruikersreviews kunt lezen voordat je koopt.

Uiteindelijk ben je natuurlijk ook nergens toe verplicht. Je kunt ook gewoon wachten op de release.
DLSS @Ludewig15 maart 2023 16:21
Goed punt , klopt helemaal. Maar ik had toch ook een beetje een rare nasmaak bij die videoreclames somehow.
Enai @DLSS15 maart 2023 09:13
Heeft men te weinig kapitaal om het spel af te maken alvorens het te releasen voor een stevige prijs?
Het doel is om winst te maken zonder het spel te moeten afwerken. Elke aankoop tijdens early access is een stem tegen verdere ontwikkeling.
Wolfos
@DLSS15 maart 2023 20:19
Wat is eigenlijk de redenering achter het releasen in early acces? Heeft men te weinig kapitaal om het spel af te maken alvorens het te releasen voor een stevige prijs?
Ik denk het eigenlijk wel. De game zou oorspronkelijk 3 jaar geleden al uitkomen, terwijl er nu duidelijk word dat er nog best wat werk te verzetten is. Het kan best dat Private Division het wel een beetje gehad heeft met steeds meer geld in dit project pompen en ze van hieruit dus op het idee kwamen om de game alvast uit te brengen zodat het een beetje op zichzelf kan staan.
Goldenpants0291 15 maart 2023 08:39
Wat je normaal ziet is dat een game in Early Access op Steam ook voor een kleiner prijsje wordt aangeboden. Waarna de game in prijs stijgt na een volledige release. Dat is waar ze de plank mis slaan bij KSP2 waar gewoon hetzelfde voor wordt gevraagd als voor een volwaardige triple A game release op PC.

Hadden ze de game aangeboden voor 15 of 20 euro dan was er een stuk minder negativiteit denk ik.

Zelf heb ik er helemaal geen probleem mee als een game in Early Access nog niet speelt zoals het zou moeten, of nog niet af is, of bepaalde onderdelen en features mist, of vol met bugs zit. Dat hoort erbij, daarvoor is het een Early Access. Maar niet voor 50 euro.

[Reactie gewijzigd door Goldenpants0291 op 23 juli 2024 02:05]

Enai @Goldenpants029115 maart 2023 09:12
Zodra een game betalend is, is het geen early access meer maar een gewone release.
Wraldpyk @Enai15 maart 2023 09:25
"Early Access" is een term bedacht door Valve/Steam en betekendt dat je een on-af spel koopt die nog in volle ontwikkeling is. Meestal tegen een kleiner prijsje als de volle release, maar dat is weer volledig afhankelijk van de ontwikkelaar. Factorio heeft ook de prijs niet verhoogd bij de 1.0 release (maar wel weer recent)
Wolfos
@Wraldpyk15 maart 2023 10:29
Dit model bestond eerder al. Minecraft en KSP1 zijn grote succesverhalen van early access.

KSP1 was basaal. Zat technisch niet goed in elkaar, maar goed, je betaalde een tientje voor een game die experimenteel en toch wel heel bijzonder was.
Nu vragen ze €50 voor een game die momenteel nauwelijks speelbaar is. Dat is niet hoe je early access goed doet.
Blokker_1999 @Wolfos15 maart 2023 12:01
De vorige keer heeft het gewerkt, ik zie niet in waarom deze keer niet.
!GN!T!ON @Blokker_199915 maart 2023 16:17
De vorige keer was het een ontwikkelaar (die niet eens full time developer was zoals ik begreep) die in z'n eentje begonnen is, en de game op EA had gezet voor ik meende 10 euro.

Nu zit er een uitgever (T2) met miljoenen omzet en een team achter van 50 man die al 4 jaar bezig zijn en een game uitbrengen die ongeveer net zoveel features heeft als de eerste EA versie van KSP1, draait als str*nt door een trechtertje zelfs op de snelste hardware, vol zit met bugs en behoorlijk misleidend zijn geweest over de progress en wat te verwachten on launch. En dan ook nog 5x de prijs rekenen voor dit alles.

Dat zijn zo maar een paar redenen waar deze keer niet. Ik hoop dat het zich allemaal vlot trekt en dat er op termijn een mooie game uitkomt, zou het graag spelen namelijk. Maar zoals ze het hebben aangepakt tot nu toe verdient w.m.b. absoluut geen schoonheidsprijs, heb zelf ook besloten de EA niet aan te schaffen en te wachten tot het speelbaar is / beloofde features heeft. Maar mijn vermoeden is dat dit punt ng wel 2 jaar in de toekomst ligt, als T2 tegen die tijd de stekker er al niet heeft uitgetrokken.
BadRespawn @Blokker_199915 maart 2023 17:59
De vorige keer heeft het gewerkt, ik zie niet in waarom deze keer niet.
Je hebt het over KSP en KSP2? Dat is de vorige keer toch echt wel heel anders gegaan dan deze keer.
Wraldpyk @Wolfos15 maart 2023 12:45
Minecraft heette "Alpha" en daarna "Beta" en niet Early Access. Kerbal was Steam Early Access.

Maar Minecraft had ook een flinke prijsverhoging toen 't in de release ging. Bij Alpha was 't nog te koop voor €5 en beta €10. Kerbal was eerst ook goedkoper, zie hier: https://steamdb.info/app/220200/
(wel even op "all" klikken bij prijshistorie)

[Reactie gewijzigd door Wraldpyk op 23 juli 2024 02:05]

Scriptkid @Goldenpants029115 maart 2023 09:08
wat is het bverschil je koop de final game voor 50 euro en mag als bonus dus al eerder toegang krijgen,

normaal betaal je daar een extra voor zoals bij BF of diverse multiplayer games,

Nu snap ik dat de game nog niet af is maar moet de game developer daarom het product goedkoper weg geven. Nee jij speeld uit enthousiasme en helpt de designer de bugs er uit te halen en de richting te bepalen.

Als je korting wilt zou ik zeggen dan moet je ook minimaal 5 uur per week spelen en 10 bugs submitten.

Nu is early access gewoon vaak een excuus voor gamers om de game goedkoop te krijgen , men koopt hem in early access en laat hem dan een jaar op de plank liggen tot het product klaar is.
Sinester @Scriptkid15 maart 2023 09:12
Nu is early access gewoon vaak een excuus voor gamers om de game goedkoop te krijgen
Dat zie ik totaal niet zo, eerder andersom

Early Access zie ik meer als een excuus voor developers om het spel maar vast uit te brengen en al geld te verdienen, en dan altijd kunnen verschuilen achter Early Access als er gezeurd word om bugs

Natuurlijk zijn er ook bedrijven die hier wel goed mee omgaan, maar het grote deel volgens mij niet
Goldenpants0291 @Scriptkid15 maart 2023 09:15
Maar je koopt dus niet de final game :)? Je koopt een Alpha versie van een final game. Als zij die game uit hadden gebracht met alle features en alle content voor deze prijs was ik hem nu aan het spelen geweest.

En inderdaad, als fan wil je de game spelen. Maar er is een grens. En die wordt overschreden als ik 50 euro voor een Alpha/Beta versie moet betalen. Dan wacht ik liever tot de game wél volledig gereleased wordt.
Nu is early access gewoon vaak een excuus voor gamers om de game goedkoop te krijgen , men koopt hem in early access en laat hem dan een jaar op de plank liggen tot het product klaar is.
Kan. In mijn geval niet waar. Ik speel de Early Access titels. Maar ik ben wel van mening dat de prijs moet overeenkomen met hetgeen wat er aangeboden wordt. En bij een prijs van 50 euro mag je gewoon echt wel meer verwachten dan wat er nu zit in KSP2.
Ryen @Scriptkid15 maart 2023 09:26
De makers krijgen juist een bonus: Ze krijgen al de volle prijs voor een half product. En de koper neemt een risico. Het is niet ondenkbaar dat het spel nooit een volwaardige AAA-titel wordt. Om die redenen is een zacht prijsje voor Early Access juist eerlijk.

De makers krijgen zo toch al wat geld binnen om het project voort te zetten en ze hebben een grote, gratis beta-testgroep :)
Scriptkid @Ryen15 maart 2023 20:36
en missen het geld van die group bij release, en 90% van die group geeft geen feedback
EnigmaNL @Scriptkid15 maart 2023 09:31
Je koopt een incompleet product en helpt mee om het te testen. Daarom zou het goedkoper moeten zijn.

Het is geen "bonus" om eerder te mogen spelen terwijl het spel nog lang niet af is.
Scriptkid @EnigmaNL15 maart 2023 20:37
en helpt mee om het te testen.


Maak dat de kat wijs, wedden dat minder dan 1% van de early access users ook daadwerkelijk usable feedback leverd
Cergorach
@Scriptkid15 maart 2023 10:12
normaal betaal je daar een extra voor zoals bij BF of diverse multiplayer games,
Ja, wellicht. Echter zit een dergelijke game tenminste dan al in de beta fase vlak voor release. In dit geval is de vraag of dit überhaupt al in de alpha fase zit. Daarnaast is het Early Access model weldegelijk anders dan het preorder model met bv. een weekje (of twee) eerder toegang tot een spel met persistent stats.

Early Access wordt over het algemeen gebruik door kleinere ontwikkelaars als een soort van investeringsmethode in hun product. Ze krijgen al cash, maar het product is nog niet af. Vaak staat daar tegenover dat je een lager bedrag betaald voor het product dat nog niet af is zodat de ontwikkelaar geld heeft om de deuren open te houden en de koper heeft dan als voordeel dat het goedkoper heeft kunnen kopen dan de uiteindelijke prijs. Op die manier hebben beide een voordeel, maar draagt de koper nog steeds het grootste risico omdat er geen garantie is dat het eindproduct daadwerkelijk wordt opgeleverd (met enige kwaliteit).

We hebben het hier echter over een enorme studio/eigenaar (Take Two) welke dmv. een shell game op Steam verbloemd dat het van Take Two is en een heel hoog bedrag vraagt voor Early Access en vervolgens op alle vlakken bagger levert. Early Access betekend niet bagger opleveren, maar iets dat nog niet af is.

Intercept Games Squad (developers) => Private Division (publisher) => Take Two (eigenaar)

En als je minimaal 5 uur moet spelen en minimaal 10 bug reports per week moet opleveren verwacht ik een gratis game en een behoorlijke vergoeding voor mijn tijd/kennis/kunde. Ik heb in het verleden genoeg bug reports gemaakt in EA of in alpha/beta games, maar zeker niet omdat het moest!
Phehistyr @Scriptkid15 maart 2023 11:28
Het verschil is dat er geen enkele garantie is dat de final versie de aankoopprijs waard gaat zijn.

Meestal zijn de early access titels van onafhankelijke developers die geld nodig hebben. Dan kunnen ze zich aan een uitgever binden, maar een hoop zelfstandigheid kwijtraken. Of ze doen een release in early access zodat ze alvast een geldstroom krijgen en alles in eigen hand kunnen houden.

Ze hebben dan al een aardige basis om op voort te borduren, maar nog niet genoeg content om de volle mep te kunnen vragen. Als gamer krijg je dus korting en een half-af, maar speelbaar product en de developer behoudt zelfstandigheid. Dát is de deal die doorgaans bij early access hoort.

[Reactie gewijzigd door Phehistyr op 23 juli 2024 02:05]

BadRespawn @Scriptkid15 maart 2023 17:57
Nu snap ik dat de game nog niet af is maar moet de game developer daarom het product goedkoper weg geven.
Goedkoper is natuurlijk niet "weggeven" - en de vraag is ook of (niet de developer, maar) de uitgever zichzelf uit de markt moet prijzen, uitgerekend nu er een concurrent net uit early access is.
Als KSP2 20eu had gekost had ik m waarschijnlijk wel aangeschaft, maar nu wacht ik tot ie een keer in de aanbieding is.
YopY @Goldenpants029115 maart 2023 09:40
Ik denk dat ze in dit geval zeer zwaar leunden op het succes en de populariteit van KSP 1; een vaak gehoorde opmerking is dat mensen heel veel plezier van KSP gehad hebben voor weinig geld - hij is nu regelmatig nog in de uitverkoop voor maar 10 euro. Maar als mensen dat zeggen, horen de uitgevers dat mensen er wel meer voor over hebben.

Ik denk ook wel dat KSP 2 45 euro waard zal zijn, uiteindelijk, maar het is nu nog te vroeg.

Ik denk dat ze hem maar vrijgegeven hebben ondanks dat ze weten dat hij nog lang niet af is omdat de uitgever de geldkraan dicht draait. Hiermee komt er geld binnen waardoor ze verder kunnen gaan met ontwikkelen.

Ik hoop echt dat het werkt en dat ze grote stappen kunnen maken, maar het origineel is zo lang in ontwikkeling geweest en heeft zoveel technische zaken op moeten lossen dat ik bang ben dat deze evenlang, zo niet langer gaat duren.
DamageInc. 15 maart 2023 08:58
Zoals ik 't zie: Tenzij er echt dingen die ze wilden implementeren echt niet mogelijk waren in het eerste spel, hadden ze gewoon op die voort moeten borduren. Dan konden ze alsnog een soort "V2 update" of iets dergelijks uitbrengen, wat net zo goed weer "marketing" kon zijn en de verkoop zou stuwen. - Ik zie dit spel (het originele/eerste) namelijk meer als een platform, zoiets als Minecraft, waar je geen "deel twee" van gaat maken omdat dat onlogisch en onzinnig is, tenzij je gewoon geld wil melken natuurlijk.
Maar nogmaals, als je gewoon een soort grote update zou aankondigen voor zo'n populair spel, met heel wat significante vernieuwingen, waaronder dingen waar spelers/klanten naar vroegen, dan zou het nog steeds een gigantisch success zijn. En eigenlijk vast nog wel groter, want nu maken ze een alleenstaand product dat niet af is (wat ik overigens niet verwachtte na al die tijd), en krijgen ze een boel negativiteit en afwachtendheid van het publiek.
Ik krijg daardoor ook een beetje het idee dat de uitgever ze misschien aan het duwen was, of het was gewoon per contract tijd om uit te brengen, en waren ze niet klaar, en moest het dus maar in Early Access. - Wie weet, maar dit is gewoon niet de manier en nogal zinloos.
Enai @DamageInc.15 maart 2023 09:15
Het is een ander team.

Het is zo'n sequel zoals Overwatch 2: de enige belangrijke wijziging is de monetisatie.
FLUPSIE @Enai15 maart 2023 15:50
Een ander team? Dat is niet helemaal waar
DamageInc. @Enai15 maart 2023 22:23
Wat zou "een ander team" er toe doen?... Wie had het daar over?...
Het gaat meer om het principe DAT ze het doen en dat het mij onnodig lijkt.

Overigens geloof ik best dat ze het technisch beter willen doen. Mijn punt is alleen dat ze dat gewoon met het eerste spel kunnen doen, of het nu veel werk is of niet. - Het zou juist niet zoals "Overwatch 2" zijn, wat ik bedoel dus, maar alleen in dat de titel misschien een "versie 2" notatie krijgt, zonder het dus opnieuw te verkopen, of hoogstens een kleinere bijdrage om die update te krijgen.
Wolfos
@DamageInc.15 maart 2023 10:06
Volstrekt mee oneens. De eerste game heeft dramatisch slechte UX en had gewoon een complete remake nodig, en grafische verbeteringen zijn ook zeker welkom. Dat soort dingen kan je niet vragen van een gratis update.

De eerste game was zonder al te veel planning gemaakt door een stel web developers. Het was technisch geen goed platform om verder op te ontwikkelen.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 23 juli 2024 02:05]

DamageInc. @Wolfos15 maart 2023 22:12
Niet helemaal waar eh... Er zijn zat spellen die constant gigantische updates uitbrengen omdat ze 't kunnen veroorloven en steeds maar door blijven verkopen.

Zoals ik verderop zei: Subnautica was ook erg onstabiel, ook waarschijnlijk omdat de ontwikkelaars niet helemaal wisten wat ze deden. Nu hebben ze sinds hun ervaring met "Below Zero" het eerste spel bijgewerkt met een grote update. - Het kan zeker, vooral als je zo gigantisch succesvol bent in de AA-wereld, zoals met 'Subnautica' en 'Kerbal Space Program'.

Hoe dan ook, dit "deel twee" gedoe ziet er onlogsich uit voor dit spel.
En ja, verder is het verhaal ook dat ze het op een halfslachtige manier doen, met een onafgemaakte Early Access versie, waar niemand jaren voor heeft gewacht. En wellicht zal het een geweldig product worden (over een extra jaar of twee/drie). Maar ze hadden net zo goed het origineel kunnen ombouwen tot iets nieuws (met hulp) en misschien al klaar kunnen zijn.

[Reactie gewijzigd door DamageInc. op 23 juli 2024 02:05]

deknegt @DamageInc.15 maart 2023 10:59
Zoals anderen al hebben gezegd. Een add-on is gewoon niet realistisch om uit te brengen voor meerdere redenen.

Een van de grootste redenen is de stabiliteit van het spel zelf, KSP1 zonder mods had al heel vaak last van de 'kraken' die vaak opdoemde, en die haal je er niet meer uit want die zit te diep in de originele sourcecode verweven. Extra onderdelen toevoegen is één ding, maar nieuwe systemen kan je gewoon niet meer implementeren zonder de onstabiele ondergrond NOG labieler te maken.

Daarbij zijn de oorspronkelijke devs niet meet werkzaam, dus om dit met nieuwe ogen helemaal te moeten uitpluizen is een hels karwei.

Dus niet alleen vanuit een geld-makend opzicht is een nieuwe game nodig, maar vanuit technisch opzicht is het imperatief dat KSP2 een fris fundament neerzet, waar je uiteindelijk wel een platform van kan maken voor de toekomst. Maar KSP1 is dat nou simpelweg niet, en dat gaat het ook niet worden zonder alles opnieuw op te bouwen (en dan heb je toch al KSP2 gemaakt).
BadRespawn @DamageInc.15 maart 2023 17:31
Zoals ik 't zie: Tenzij er echt dingen die ze wilden implementeren echt niet mogelijk waren in het eerste spel, hadden ze gewoon op die voort moeten borduren. Dan konden ze alsnog een soort "V2 update" of iets dergelijks uitbrengen,
Ik zie dit spel (het originele/eerste) namelijk meer als een platform, zoiets als Minecraft
Reken maar dat er goede redenen zijn om met KSP2 van vooraf aan te beginnen. Als platform is het lang niet zo soliede en stabiel als Minecraft.
KSP is onder de motorkap een gammel bouwsel begonnen door een onervaren ontwikkelaar (bless him), en had eigenlijk in een vroeg stadium helemaal op de schop gemoeten toen het een groot succes bleek te zijn en er een groter ontwikkel team aan ging werken.
KSP2 niet zozeer een vervolg of uitbreiding van KSP, het is eerder 'KSP done right' - althans, een poging daartoe. Het heeft ook features die niet met goed fatsoen aan KSP toegevoegd zouden kunnen worden.
DamageInc. @BadRespawn15 maart 2023 22:18
Mensen kunnen dat blijven zeggen, maar je kunt zelf een spel compleet herbouwen zonder het opnieuw te verkopen. Daar hebben mensen het misschien niet veel over, maar dat is geregeld gedaan en dan als een update de wereld in gebracht. - Subnautica is een voorbeeld, die had technische problemen door een oudere versie van Unity of iets dergelijks, en dus hebben ze het spel in principe herbouwd maar niet opnieuw verkocht of een "nieuw deel van gemaakt". - Ja, goed, dat "Below Zero" vervolg werd dan uiteindelijk de ondergrond voor het eerste spel, omdat ze met die titel beter wisten wat ze deden. - Maar toch, er is geen "Subnautica 2" of "Subnautica remake" of niets van gemaakt, maar alleen 'n update voor grote technische verbeteringen.

Natuurlijk, het kan zijn dat de ondergrond van "KSP" misschien niet "te redden" was, maar als ze een compleet nieuw spel maken, is dat zo?... Er zijn wel eens spellen geweest die compleet werden herbouwd naar een nieuwe "engine" en dan nog steeds maar als update uitgegeven werden.

Dit hele "Dat was onmogelijk!" wordt te snel geroepen hier. - Aapje ziet, aapje doet.
Namixam @DamageInc.15 maart 2023 09:34
ehm...een spel met raketten en dan "V2" erbij zetten gaat denk ik marketing technisch wat problemen opleveren...excuus voor de off-topic.
Marinus_Eltink @Namixam15 maart 2023 09:49
Ach, ze hadden het ook de von Braun update kunnen noemen :P
Namixam @Marinus_Eltink15 maart 2023 11:43
Mijn beeldscherm! Wat doe je? :D :D Even nieuwe koffie halen...

Als ze dat zouden durven, zou het nieuws inslaan als een bom.
Ircghost 15 maart 2023 08:07
Wat mij vooral zo tegenstaat is dat het spel een regressie is t.o.v. ksp 1. Geen career mode, geen science, geen resources, raketten vallen uit elkaar, saves zijn onbetrouwbaar etc..
BadRespawn @Ircghost15 maart 2023 18:02
Wat mij vooral zo tegenstaat is dat het spel een regressie is t.o.v. ksp 1.
Wat je dan eigenlijk tegenstaat is dat het EA is.
Maar dat is tevens het gevaar van EA voor ontwikkelaars en uitgevers: sommige mensen denken dat een spel zoals het is in EA, representatief is voor het uiteindelijke spel.
Ircghost @BadRespawn15 maart 2023 19:46
Nee hoor, ik speel genoeg EA met plezier. Als je kijkt naar wat KSP 1 al kon, de beloftes die gemaakt zijn en de gevraagde prijs gaat er gewoon wat mis bij hen.
BadRespawn @Ircghost15 maart 2023 19:58
Als je kijkt naar wat KSP 1 al kon, de beloftes die gemaakt zijn en de gevraagde prijs gaat er gewoon wat mis bij hen.
Dan vergelijk je een spel wat af is met een spel wat niet af is, wat is het nut daarvan?

Met de beloofde features kan KSP2 alles wat KSP kan, plus meer. Dat is het tegenovergestelde van regressie. Ja, nu zijn die features er nog niet, zo werk dat met EA.

Tenzij je er van uit gaat dat de beloofde features niet worden waargemaakt, is het enige wat er aan de hand is dat de ontwikkeling van KSP2 langer duurt dan verwacht. Er zou nog meer mis kunnen gaan maar dat is nog niet gebeurd, dus waarom daarover klagen?
bzzzt @Ircghost15 maart 2023 08:36
Gezien de bloemrijke ontwikkelgeschiedenis van deze titel (zie wikipedia en diverse gaming sites) vind ik dat niet echt verrassend. De originele makers hebben nog weinig met de game te maken en het nieuwe team heeft ook al de nodige opschudding gehad.
En daar bovenop mag je aannemen dat Covid ook nog wat invloed heeft gehad...
PdeBie @Ircghost15 maart 2023 08:42
Wat dat betreft een prima early access titel, maar niet de hoofdprijs waard.
pirke 15 maart 2023 07:34
De eerste KSP is met mods flink op te waarderen op visueel vlak, waardoor de "noodzaak?" om naar de opvolger over te stappen vrijwel weg is. Je hebt dan een enorm leuke game, zo goed als geen bugs, veel meer features, etc.

Begrijp me niet verkeerd, ik keek ook uit naar KSP 2, maar KSP 1 is - zeker op dit moment - een veel betere keuze.
BarisObel @pirke15 maart 2023 08:41
de kraken is ook zeker aanwezig in ksp1!
maar ook ik wacht nog even van de aanschaf van ksp2 tot de game wat meer stabiel draait
deknegt @pirke15 maart 2023 11:00
KSP1 is zeker de beste keuze nu. Maar technisch gezien is KSP1 een gigantisch houtje-touwtje werk die in basegame al een beetje labiel oogt, en mods maken de stabiliteit alleen maar slechter.

De studio hoopt met KSP2 een frisse start te maken, ze hebben het spel weer van de grond opgebouwd op een nieuwe (hopelijk steviger) fundament, dat kan fungeren als een platform voor de toekomst. Dit was simpelweg niet mogelijk geweest met KSP1
IStealYourGun 15 maart 2023 08:07
Er komt vandaag normaal een eerste patch uit, maar verwacht geen mirakels, ze gaan veel moeten veranderen om de performance te verbeteren.
Nasha @IStealYourGun15 maart 2023 08:47
Kleine correctie: donderdag de 16de:
As to the timing of Patch One... QA is thoroughly testing the build right now, and as soon as they give us a thumbs-up, we’ll release it. Right now, our goal is to release that patch next Thursday (March 16th). Provided QA does not uncover any show-stopping bugs over the next few days, that date should hold.
https://forum.kerbalspace...09-approaching-patch-one/
IStealYourGun @Nasha15 maart 2023 08:51
Do'h, kdacht dat we al donderdag waren. :D
Je hebt gelijk, normaal is het donderdag.
Septimamus 15 maart 2023 09:01
Op zich heb ik er wel vertrouwen in dat KSP2 uiteindelijk een goede game gaat worden. Maar zoals velen al aangeven, of goedkoper maken tijdens deze staat, of een volledig afgemaakte game neerzetten. Die middelweg die ze nu hanteren zouden we eigenlijk niet moeten accepteren. Gewoon lekker wachten tot de game goed speelbaar is geworden of tijdens een gekke Summer sale aanschaffen word mijn maneuver.
!GN!T!ON @Septimamus15 maart 2023 16:08
Same here. Hopelijk heeft de game vanaf hier een goede trajectory. We gaan het zien.
NMN1665 15 maart 2023 09:07
Ik moet zeggen dat ik de game grafisch gezien echt teleurstellend vind. Zelfs met alles op high of ultra. (Ben naam hoogste setting kwijt) zijn wolken erg pixelated. Hopelijk komen er nog 4K updates.
LoSBoL @NMN166515 maart 2023 09:48
Morgen met de eerste patch;

Fixed: Some graphics settings adjust to “medium” after setting quality preset to “high”

Hier een opsomming over hoe ver men een week na release was met bug fixes;

https://forum.kerbalspace...-one-adventures/#comments
NMN1665 @LoSBoL15 maart 2023 11:59
Aah top, dankjewel.
WhiteSnake76 15 maart 2023 09:14
Wat me opvalt is dat als ik de grafische instellingen veranderd het kwa looks en prestaties niet heel veel uitmaakt.
Prestaties/FPS zijn heel erg slecht...
Vind het wel heel fijn dat je nu een grote vleugel uit 1 stuk kunt maken, maar hoop wel dat we wat meer onderdelen gaan krijgen, mis er nog wel een aantal.
Goede ondersteuning voor analoge controller/joystick zou ook heel fijn zijn voor extra preciesie tijdens de vlucht.
LoSBoL @WhiteSnake7615 maart 2023 11:37
Het missen van verschil qua looks tussen medium en high is een bug wat opgelost wordt, zie hierboven. Qua optimalisatie is nog een hele lange weg te gaan, het bottlenecked aan alle kanten waardoor je nu vrijwel geen prestatie verschil ziet.
Controller/joystick control hebben ze voor de eerste release er uit gehaald vanwege stabiliteit en performance problemen, waarvan ze zeggen het binnenkort te hebben opgelost.
WhiteSnake76 @LoSBoL15 maart 2023 18:34
Als we maaar niet controller/joystick ondersteuning krijgen zo als ik KSP(1), want dat was veel te ingewikkeld om in te stellen, en assen/functies pakte niet goed.
harold911 15 maart 2023 06:17
Jammer dat het zo lang duurt. Ik kijk uit naar het tweede deel. Eerste is nog steeds leuk om te spelen

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