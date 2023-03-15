"Early Access is oplichting!" Het is de eerste post die ik zag toen ik de communitypagina van Kerbal Space Program 2 op Steam opende. De stelling wordt door de poster van dienst niet verder onderbouwd, maar laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Early Access, het programma waarmee gamers in een vroeg stadium toegang krijgen tot games, is op zijn minst raar. Makers van games staan gamers toe vroege versies van hun games te spelen en bieden die gamers dan de optie feedback te geven, al hoeft dat niet. Vanuit Early Acces komt een game stapje voor stapje dichter bij zijn uiteindelijke vorm. Kies je er voor om een game in Early Access al te kopen, dan zit je op de eerste rij wanneer de makers nieuwe onderdelen aan de game toevoegen en zie je zo’n game dus min of meer voor je ogen opgebouwd worden. De meerwaarde? Je hoeft minder lang te wachten en kunt eerder met delen van je favoriete game aan de slag. De minpunten? Je speelt incomplete, op veel punten niet goed werkende games, maar betaalt daar wel een fiks bedrag voor. En o ja, je hebt geen garantie dat de game ook daadwerkelijk afgemaakt wordt zoals gepland. Zou je een korting krijgen in ruil voor je rol als veredelde bètatester, dan was de discussie al anders. De realiteit maakt het echter lastig om onverdeeld positief te zijn over Early Access en Kerbal Space Program 2 is niet bepaald de game die daarin een voorbeeld geeft van hoe het zou moeten.

Multiplayer en interstellaire reizen

Laat ik beginnen bij het begin: Kerbal Space Program is een succesvolle game. Jaren geleden deelden diverse redacteuren aan de lunchtafel hun verhalen over gelukte en (vooral) mislukte expedities naar de fictieve planeten die het Kerbol-stelsel rijk is. Het was overigens niet moeilijk om de fictieve planeten te koppelen aan bestaande planeten, maar dat terzijde. Kerbal Space Program bestaat inmiddels tien jaar en is door legio updates een heel uitgebreide game geworden, met allerlei handige systemen die er aanvankelijk nog helemaal niet waren. Toch werd er uitgekeken naar een volgende stap. Die volgende stap is al even in aantocht. In 2019 publiceerde Tweakers zelfs al een preview over Kerbal Space Program 2. Het spel zou in alles een stap beter en verder moeten gaan, met als blikvangers ondersteuning voor multiplayer en de mogelijkheid om interstellaire reizen te maken. "Het is precies waar we op hoopten", schreven we.

Hoe anders ziet de realiteit er anno 2023 uit. De game verscheen eind februari op Steam en is sindsdien dus speelbaar voor iedereen. Er is echter één probleem: dit spel lijkt nog in niets op de fantastische opvolger die de makers van Intercept Games en Private Division enkele jaren geleden hebben geschetst. De game bevat de basis: je kunt een raket bouwen en het oorspronkelijke Kerbol-stelsel verkennen. Je kunt landen op planeten, voertuigen droppen, raketten meezeulen om die in de ruimte pas te lanceren en ga zo maar door. Er is alleen nog geen reden om dat te doen. De game kent nog geen missies, uitdagingen of andere in-game uitleg waarom je zo’n missie zou willen ondernemen. Het is een sandboxmodus die je laat klooien met raketjes en niet veel meer dan dat.

Een van de onderdelen die wel zichtbaar is, is de nieuwe tutorialmodus. Een van de doelstellingen voor Kerbal Space Program 2 was namelijk dat het spel beter te begrijpen zou moeten zijn voor beginners. Het origineel was namelijk allesbehalve eenvoudig. Ruimtemissies plannen, zorgen dat je raket voldoet aan alle eisen, in een baan om Kerbin raken, de maan bereiken, landen: het was allemaal best uitdagend. KSP 2 beschikt over een nieuw leercentrum waar beginners wat lessen kunnen volgen. Die werken uitstekend en zijn duidelijk genoeg om je op weg te helpen. Het is alleen wel raar dat de tutorials op dit moment ophouden bij het plannen van een manoeuvre om in een baan om Kerbin te raken, naar een andere planeet of maan te reizen en om daar vervolgens met een andere manoeuvre weer in een baan omheen te gaan draaien. Dit is op zich al best geavanceerd, maar waar zijn de tutorials over landen op zo’n planeet en over hoe je een ruimtestation in elkaar zet? Er mist nogal wat en dat is jammer.

Roadmap

Dat geldt voor veel meer onderdelen. Dat is ook vrij evident als je kijkt naar de roadmap die er nog ligt. De makers hebben een duidelijk idee van wat er nog aan de game toegevoegd moet worden. In die roadmap vind je features als een techtree, de komst van een ander zonnestelsel en de mogelijkheid om daarheen te reizen en de komst van de eerdergenoemde multiplayer. Het is alleen wel jammer dat er nergens in die roadmap een tijdsbestek of periode genoemd wordt. Er is dus niets bekend over hoe lang het nog gaat duren voor al die updates daadwerkelijk aan Kerbal Space Program 2 worden toegevoegd. Dat maakt het wel tricky, want het zou niet de eerste keer zijn dat een game in Early Access op Steam niet de beloofde eindfase bereikt. Wat als het allemaal zo lang duurt dat het geld op is? Wat als moederbedrijf Take-Two, dat vorige week nog bekendmaakte te snijden in het personeelsbestand van Private Division, de stekker eruit trekt? Dan voel je je als gamer die al bij Early Access is ingestapt, toch aardig bekocht.

Voor gamers die het origineel niet gespeeld hebben, maar deze wel willen proberen, valt de 'schade' relatief mee. Je hebt dan immers geen vergelijkingsmateriaal en accepteert de nieuwe game wellicht wat sneller. Maar een veel gelezen comment in ons forum en ook op andere plaatsen op internet is: 'Ik stop met KSP 2 en ga het eerste deel weer spelen tot ze een wat serieuzere game dan dit kunnen neerzetten.' Kerbal Space Program 1 is tot op dit moment een betere game. Dat is natuurlijk wel een pijnlijke conclusie, maar niet heel gek. De game bevat onderdelen die in het tweede deel ontbreken, zoals betere mogelijkheden om je ruimtereis te plannen, terwijl je je raket aan het ontwerpen bent, en missies die je ook een reden geven om dat te doen.

Deze 'Star Wars-podracer' heb ik op de Steam-communitypagina gevonden. Het is een kwestie van de code in het tekstbestand kopiëren, plakken in de VAB en klaar ben je!

Is er ook goed nieuws? Jawel. Zo werkt de tutorial inderdaad goed genoeg, tot op zekere hoogte, zoals hierboven beschreven. Zelfs als ‘KSP-rookie’ had ik totaal geen moeite om, na het doorlopen van die stappen, zelf raketten te bouwen en die de ruimte in te schieten. Tot al te indrukwekkende missies leidde dat nog niet, maar vooraf had ik ingeschat dat überhaupt een goede lancering en in een baan om Kerbin raken al moeilijk genoeg zou zijn. Dat viel dus erg mee. Daarnaast mag gezegd worden dat ruimteschepen in elkaar zetten in het Vehicle Assembly Building, ofwel VAB, goed werkt. De navigatie werkt prima en ik had geen enkele moeite om de onderdelen aan elkaar te koppelen.

Wel kampt de game nog met bugs als het gaat om de stapjes die gezet worden tijdens de vlucht. Meermaals wilde een deel van de raket bijvoorbeeld niet ontkoppelen op het moment dat dat wel moest. De ‘Go’-knop bleek dan gewoon niets te doen. Dit soort bugs ben ik helaas veelvuldig tegengekomen. Dat hindert het spelplezier natuurlijk wel, maar is ook weer toe te schrijven aan die ‘Early Access-stempel’. Het staat het bouwen van toffe raketten niet in de weg, al heb ik ook daar wat bugs meegemaakt, zoals dat delen van raketten die aan elkaar vast horen te ‘snappen’ dat ineens niet meer wilden doen.

Voertuigen knippen en plakken

Het VAB maakte trouwens wel indruk, op een wat andere manier dan je misschien zou verwachten. Hoe intuïtief het bouwen ook werkt, niet zelf hoeven bouwen werkt nog steeds makkelijker. Zeker in het begin vloog ik vooral met de standaardraketten die je kunt inladen of van internet kunt plukken. Dat werkt simpeler dan je je kunt voorstellen. Als je een raket bouwt, volledig selecteert, op ctrl-C drukt, vervolgens een notepad opent en daar je selectie in plakt, dan vertaalt dat zich naar de code van jouw toestel. Alle onderdelen en hoe die aan elkaar zitten, zie je dus in tekst voor je. Die tekst kopiëren en weer in de VAB plakken, leidt tot een spontaan voor je ogen verschijnend toestel. Deze feature maakt het makkelijk om onderling toestellen uit te wisselen: je kunt ze simpelweg via een chatapp delen. Ik heb op deze manier onder meer met een voertuig rondgevolgen dat leek op een podracer uit Star Wars, die ik zeer waarschijnlijk nooit had kunnen nabouwen. Het is heel gaaf hoe dit werkt.

Dan is er natuurlijk nog het audiovisuele deel. Dat Kerbal Space Program 2 op dat vlak een verbetering is, mag duidelijk zijn. De basiselementen, zoals de planeet Kerbin en het complex waar de toestellen gebouwd worden, zijn in beide games aanwezig, maar zien er heel anders uit. Dat mag ook wel, met het oog op het gat van tien jaar tussen beide releases. Lanceringen zien er een stuk mooier uit dan in het eerste deel. Het moment dat je je bouwwerk de ruimte in stuurt, was altijd al speciaal, maar het is nu echt even genieten als je een raket de lucht in stuurt. Wel komen er dan weer andere bugs om de hoek kijken. Het lijkt me iets dat makkelijk te verhelpen is, maar het is toch een puntje van kritiek: ongeacht waar je de boosters van je raket plaatst, komen de rookwolken tevoorschijn aan de onderkant van het lanceerplatform. Dat is niet heel erg, maar voor een game die een lancering zo nauwkeurig mogelijk wil nabootsen, is dat wel gek.

Een bijkomend probleem is dat de betere grafische prestaties een kostprijs hebben: de met Unity gemaakte game draait vooralsnog voor veel gamers niet zo soepel. Raketten met te veel losse onderdelen lanceren, kan de framerate al aardig onder druk zetten. Ik zit nog niet op het niveau dat ik raketten kan bouwen met allerhande extra onderdelen aan boord en het testsysteem dat wij gebruiken kan de uitdagingen die KSP 2 biedt vooralsnog goed aan, maar er zijn op internet veel klachten te lezen over de prestaties van het spel. Ook delen verschillende gebruikers tips om de prestaties te verbeteren, maar die hebben wij niet uitgeprobeerd, dus wat wel en niet werkt, is voor ons niet vast te stellen. Wel is helder dat de makers op de hoogte zijn van de problemen; zij hebben aangegeven dat het optimaliseren van Kerbal Space Program 2 onderdeel is van het verdere traject. Op dit vlak zou de komende maanden dus nog het een en ander verbeterd kunnen worden.

Conclusie

Een conclusie met een waarschuwing beginnen, is altijd een goed teken, dus laat ik dat hier ook maar doen: wees je ervan bewust dat je op dit moment nog geen volwaardige game krijgt voor de vijftig euro die je er op Steam voor betaalt. Kerbal Space Program 2 is een Early Access-game, dus dat is tot op zekere hoogte ook te verwachten en te accepteren. Er ontbreekt op dit moment echter nog wel veel en wat er wel is, werkt lang niet altijd goed. Omdat Take-Two Interactive onlangs sneed in het personeelsbestand van Private Division, zijn we huiverig voor de toekomst van Kerbal Space Program 2. Wat als de cashflow, die er nu is doordat de game in Early Access is, eerder opdroogt dan dat de beloofde features daadwerkelijk geïmplementeerd zijn? De beloftes zijn mooi en de game die KSP 2 zou kunnen worden, klinkt interessant, maar er zijn nog te veel hordes te nemen om voor waarheid aan te nemen dat dit project ook gaat komen waar het moet komen. Dat is jammer, want Kerbal Space Program 2 heeft zeker positieve kanten en interessante features, maar die vormen samen voorlopig nog geen volwaardige game.