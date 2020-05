Kerbal Space Program krijgt uitbreiding met Ariane 5 en officiële ESA-missies

De makers van Kerbal Space Program brengen op 1 juli in samenwerking met de Europese ruimtevaartorganisatie ESA de gratis uitbreiding Shared Horizons uit voor de pc. De update laat spelers een Ariane 5-raket bouwen en twee ESA-missies uitvoeren.

De uitbreiding bevat de missie BepiColombo naar Mercurius, die de ESA momenteel in samenwerking met het Japanse ruimteagentschap JAXA uitvoert. Het doel is om in een baan rond de kleine planeet te geraken en daar vervolgens op te landen. Ook bevat Shared Horizons de missie Rosetta. Dat is een eerbetoon aan de landing op de komeet 67P/Churyumov-Gerasimenko, nabij Jupiter.

Beide missies maken gebruik van de Ariane 5-raket. Alle onderdelen van die raket komen met de update ook naar de game. Spelers kunnen een perfecte replica bouwen, of een eigen versie maken door onderdelen te combineren met die van andere raketten. De update voegt ook een Kerbal-ruimtepak met ESA-thema, nieuwe onderdelen, en wetenschappelijke experimenten toe.

Volgens Günther Hasinger, de Director of Science bij de ESA, zijn veel ingenieurs en wetenschappers die bij de ruimtevaartorganisatie werken 'zeer bekend' met de game Kerbal Space Program. De Shared Horizons-uitbreiding verschijnt op 1 juli voor de pc-versie van Kerbal Space Program. Later komt de update ook beschikbaar voor consoles, maar wanneer is nog niet bekend.