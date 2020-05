Minecraft is meer dan 200 miljoen keer verkocht

Er zijn meer dan 200 miljoen exemplaren van Minecraft verkocht sinds de game in 2009 uitkwam. De mijlpaal van 100 miljoen exemplaren werd in 2016 bereikt. Volgens Microsoft zijn er nu 126 miljoen Minecraft-spelers maandelijks actief.

Microsoft brengt de cijfers naar buiten ter ere van de elfde verjaardag van de game afgelopen zondag. Op 17 mei 2009 verscheen de eerste alfaversie van het spel. Mojang, de ontwikkelaar van Minecraft, kondigde in het weekend een naamswijziging en een nieuw logo aan. De nieuwe naam is Mojang Studios en daaronder vallen meerdere studio's wereldwijd.

Mojang werd in 2014 door Microsoft overgenomen voor 2,5 miljard dollar. Destijds waren er ruim 50 miljoen exemplaren van de game verkocht voor pc en consoles. De game bleef groeien na de overname en twee jaar later stond het aantal verkochte exemplaren op 100 miljoen. In zo'n vier jaar tijd zijn daar nog eens 100 miljoen exemplaren bijgekomen, blijkt uit de cijfers die Microsoft nu bekendmaakt.

Minecraft is beschikbaar op pc's, consoles en mobiele apparaten. Er zijn ook diverse spin-offs, zoals smartphonegame Minecraft Earth en volgende week verschijnt Minecraft Dungeons, een topdown-dungeoncrawler.