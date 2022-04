Microsoft: inschakelen raytracing op Minecraft-bèta voor Xbox ging per ongeluk

Microsoft en Mojang hebben voorlopig geen plannen om raytracing toe te voegen aan de Xbox Series-versie van Minecraft. Kortgeleden werd die functie aangezet in de bètaversie van het spel, maar volgens de bedrijven gebeurde dat per ongeluk.

Microsoft en Mojang bevestigen op Twitter dat de meest recente build van Minecraft Preview onbedoeld vroege code voor raytracingondersteuning op Xbox-consoles bevatte. "Deze vroege prototypecode is verwijderd uit de preview en duidt niet op plannen om raytracing in de nabije toekomst naar consoles te brengen", schrijft het bedrijf. De build met raytracing was beschikbaar voor spelers die ingeschreven waren bij het Xbox Insiders-programma, zo meldt het bedrijf.

Microsoft demonstreerde Minecraft-raytracing op de Xbox Series X in 2020 al, maar liet sindsdien niets meer horen over de functie. Eerder deze week verscheen echter een nieuwe build van de Minecraft Preview-versie voor de Xbox Series X en S, die raytracing inschakelde in de game. Gebruikers wisten de optie aan te zetten door een pc-multiplayerwereld met raytracing te laden, of door een nieuwe spelwereld aan te maken en raytracing in te schakelen in de instellingen. Dit blijkt nu een fout te zijn geweest.

Voorlopig komt de functie dus toch niet naar Minecraft voor de current-genconsoles. Microsoft schrijft specifiek dat het bedrijf geen plannen voor de 'nabije toekomst' heeft om deze functie in te schakelen op consoles, dus mogelijk volgt de optie op een later moment. Voorlopig is Minecraft met raytracing alleen beschikbaar voor pc's, in de vorm van Minecraft RTX.

Microsoft demonstreerde Minecraft met raytracing in 2020 al op de Xbox Series X. Bron: Microsoft