Grote Minecraft-update voegt geiten en druipsteengrotten toe

Ontwikkelaar Mojang Studios heeft een grote update voor Minecraft uitgebracht. In update 1.17 krijgt de game onder andere geiten en druipsteengrotten. Het is de eerste grote update sinds de Nether-update vorig jaar juni.

De update 1.17 is omgedoopt to Caves en Cliffs deel één en de eerste van twee grote updates die spelers kunnen verwachten dit jaar. Het is de bedoeling dat 1.18 nog later dit jaar verschijnt. Update 1.17 is per direct beschikbaar voor zowel de Bedrock-versie als de Java-versie van Minecraft.

In 1.17 zijn er vier nieuwe mobs toegevoegd aan de game, waarvan de geit het meest in het oog springt. Dit dier is te vinden in de bergen en ramt alle mobs die te lang in zijn buurt blijven. Ook is de gloeiende inktvis uit de mobiele game Minecraft Earth toegevoegd. Het is de eerste mob uit de mobiele game die de overstap maakt naar de originele Minecraft.

Caves en Cliffs voegt ook een aantal nieuwe biomes toe die in de wereld van spelers kunnen voorkomen. Een grot genaamd Deep Dark, waarin het nieuwe monster de Warden kan spawnen. Daarnaast zijn er druipsteengrotten, met stalactieten en stalagmieten. In grotten kunnen spelers in 1.17 ook koper vinden. Met dit nieuwe metaal kan onder andere een verrekijker worden gemaakt. Een van de nieuwe items in de game.

Het is nog niet bekend wanneer het tweede deel van Cliffs en Caves uitkomt. De update had als een grote uitbreiding moeten verschijnen, maar is volgens Windows Central opgesplitst wegens vertragingen bij de ontwikkeling. Begin dit jaar maakte uitgever Microsoft ook bekend te stoppen met de AR-game Minecraft Earth. Volgens het bedrijf werd de game niet genoeg gespeeld, omdat iedereen door de coronapandemie thuis bleef.