Microsoft stopt op 30 juni met AR-game Minecraft Earth vanwege coronavirus

Microsoft stopt op 30 juni met de ontwikkeling en ondersteuning van AR-spel Minecraft Earth, waardoor het spel vanaf dan niet meer te spelen zal zijn. Vanwege het coronavirus zijn mensen beperkt in hun bewegingen en het samenspelen, wat volgens Microsoft reden is om te stoppen.

Nadat het spel niet meer te spelen en te downloaden is, zal ontwikkelaar Mojang op 1 juli alle Minecraft Earth-data verwijderen. Data rondom de Character Creator en Minecoins blijft wel bewaard, schrijft Mojang. Earth-spelers die nu nog ruby-ingamegeld hebben waar ze voor hebben betaald, krijgen daar Minecoins voor terug. Met deze Minecoins kunnen spelers zaken als skins en texturepacks kopen in de Minecraft Marketplace. Wie daarnaast ooit iets in Minecraft Earth heeft gekocht, krijgt de Minecraft Bedrock-versie gratis.

Mojang brengt vandaag ook een laatste update uit voor Minecraft Earth. Met deze update wordt het niet langer mogelijk om ingamegeld aan te schaffen en worden zaken die met rubies gekocht kunnen worden, goedkoper. De ontwikkelaar brengt daarnaast alle afgemaakte, niet eerder uitgebrachte content naar het spel en geeft alle spelers die tussen vandaag en 30 juni nog inloggen Character Creator-voorwerpen. Tot slot gaat crafting en smelting straks sneller en worden bestaande crafting- en smelting-boosts vervangen met vergelijkbare radius-boosts.

Het team dat nog aan Minecraft Earth werkte, wordt volgens Mojang overgeheveld naar andere projecten. Microsoft kondigde het spel in mei 2019 aan. Minecraft Earth is een AR-versie van Minecraft, waarbij spelers met een Android- of iOS-smartphone hun Minecraft-bouwwerken in de echte wereld konden plaatsen. Daarbij kunnen spelers de bouwwerken van andere gamers ook zien. Spelers kunnen in het gratis spel tevens mobs fokken, nieuwe varianten creëren en er mee vechten. Minecraft Earth was sinds november 2019 in België en Nederland te spelen.