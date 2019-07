Gesloten bèta van ar-spel Minecraft Earth verschijnt binnen twee weken voor iOS

Minecraft-ontwikkelaar Mojang laat weten dat het binnen twee weken een gesloten bètaversie zal vrijgeven van Minecraft Earth, de langverwachte augmented-realityversie van het sandboxspel voor smartphones. De bèta verschijnt eerst voor iOS, de Android-app volgt 'kort daarna'.

In Minecraft Earth kunnen spelers via hun smartphone bouwsels in de echte wereld plaatsen, en dat zowel alleen als in co-op. Het was lange tijd stil rond het spel, maar nu kondigt Mojang dus een gesloten testversie van de app aan die nog deze maand zal verschijnen.

Geïnteresseerden kunnen zich via deze pagina registreren voor deelname aan de closed beta. Het aantal deelnemers is echter beperkt; wie geselecteerd wordt, ontvangt binnen enkele dagen een e-mail met instructies. Gamers die zich registreren krijgen tijdelijk wel allemaal een code voor een gratis Minecraft Earth-skin voor Minecraft, die via de Microsoft-website kan worden verzilverd.

De primeur van de gesloten bèta is voor iOS-gebruikers. Dat komt niet als een grote verrassing, aangezien Minecraft Earth begin juni al uitgebreid werd gedemonstreerd op Apples Worldwide Developers Conference. Android-gebruikers zijn 'kort daarna' aan de beurt. De minimale vereisten voor Minecraft Earth zijn iOS 10 of Android 7. Deelnemers moeten daarnaast ouder zijn dan achttien jaar en ook minstens één keer per week spelen. Gebeurt dat niet, dan gaat de registratie voor de gesloten bèta automatisch naar iemand anders.

Gelijktijdig met de aankondiging van de gesloten bèta publiceerde Mojang ook een nieuwe trailer van Minecraft Earth.