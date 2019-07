Call of Duty: Modern Warfare krijgt 2v2-Gunfight-modus

Het nieuwe, later dit jaar uit te komen Call of Duty: Modern Warfare krijgt een zogeheten Gunfight-modus. Daarin moeten twee spelers het in een kleine ruimte en in snelle rondes opnemen tegen een ander duo.

Activision meldt dat een ronde slechts veertig seconden duurt. Als er dan nog spelers in leven zijn, verschijnt er een vlag; elke team heeft dan tien seconden om de vlag te pakken, waarbij dat proces drie seconden in beslag neemt. Als in die tien seconden geen van de twee teams het loodje legt of de vlag inneemt, wint het duo met de meeste overgebleven gezondheidspunten. Als die punten bij beide teams geheel in evenwicht zijn, eindigt de ronde in een gelijkspel. Het eerste duo dat zes rondes wint, is de winnaar.

In de Gunfight-modus zijn enkel speciaal gemaakte, kleine, afgesloten speelvelden beschikbaar. Het zijn de kleinste speelvelden van alle multiplayermodi die Call of Duty: Modern Warfare krijgt. Activision en Infinity Ward laten alvast drie speelvelden zien; een viertal gamers hebben de modus alvast kunnen uitproberen en hebben hun speelsessie op Twitch gestreamd. De vier spelers krijgen in de Gunfight-modus steeds dezelfde wapenuitrusting en deze wijzigt elke twee rondes. Ook wisselt de beginpositie elke twee rondes.

Call of Duty: Modern Warfare is in feite een reboot van de Modern Warfare-serie, waar in 2011 voor het laatst een game in verscheen. Op 25 oktober komt het spel uit voor de PlayStation 4, Windows en de Xbox One. Op 1 augustus zal de ontwikkelaar veel meer over de verschillende multiplayermodi bekendmaken.