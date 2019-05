Nieuwe Call of Duty is reboot van Modern Warfare-serie en komt op 25 oktober uit

Uitgever Activision en ontwikkelaar Infinity Ward hebben Call of Duty: Modern Warfare aangekondigd. De nieuwe versie komt op 25 oktober uit en is een reboot van de serie waar in 2011 voor het laatst een game in verscheen.

Volgens Inifnity Ward is de nieuwe Modern Warfare-game realistischer dan eerdere delen. De game gebruikt ook een verbeterde engine die voor een flinke grafische upgrade zorgt. De trailer die Activision heeft vrijgegeven bestaat uit in-gamebeelden die op een PlayStation 4 Pro zijn gemaakt.

Call of Duty: Modern Warfare speelt zich af in het heden en de verhaallijn bestaat uit realistische scenario's, maar het zijn geen waargebeurde situaties. Het gaat om missies en een verhaal dat is geïnspireerd op de werkelijkheid. De game speelt zich onder andere af in het Midden-Oosten en in steden als Londen.

In de singleplayermodus ervaart de speler het verhaal van twee kanten. De ene helft als een militair en de andere helft als een rebel. Het personage Captain Price is weer aanwezig in de game. Over het multiplayergedeelte heeft Activision nog geen informatie bekendgemaakt. Dat doet de uitgever waarschijnlijk later.

Call of Duty: Modern Warfare komt op 25 oktober uit voor de pc, de PlayStation 4 en de Xbox One. De pc-versie verschijnt alleen via Blizzards Battle.net-launcher.