'Call of Duty: Black Ops 5 komt in 2020 uit en wordt gemaakt door Treyarch'

Activision zou voor 2020 hebben gekozen voor Treyarch voor de ontwikkeling van een nieuwe Call of Duty-game, waarbij volgens de geruchten Black Ops 5 op de planning zou staan. De beslissing valt op omdat aanvankelijk een andere studio de Call of Duty-game zou ontwikkelen.

Normaal gesproken roteert Activision voor de ontwikkeling van de Call of Duty-games elke drie jaar tussen gamestudio's, en in 2020 zou het de beurt zijn geweest voor Raven en Sledgehammer. Volgens bronnen van Kotaku is Activision echter op die beslissing teruggekomen en heeft aan ontwikkelaars te kennen gegeven dat die twee niet langer de leiding hebben over het project. In plaats daarvan krijgt Treyarch het project toegewezen, de ontwikkelstudio achter de Black Ops-games.

De beslissing zou zijn genomen na interne ruzies bij Raven en Sledgehammer, waarbij mede-oprichters van Sledgehammer Michael Condrey en Glen Schofield de laan uit werden gestuurd. Activision zou hebben ingegrepen door Treyarch de leiding over het project te geven, en vervolgens Raven en Sledgehammer een ondersteunende rol te geven bij de ontwikkeling van de Call of Duty-game die in 2020 uit moet komen. Specifiek zouden zij aan een verhaalmodus voor Black Ops 5 moeten werken die Treyarch in de game kan verwerken.

Binnen Treyarch zou er volgens de bronnen van Kotaku ook geen onverdeelde positiviteit zijn over het ontwikkelen van Black Ops 5 in 2020. Normaal gesproken zou het bedrijf nog een jaar extra de tijd hebben gekregen voor de ontwikkeling, maar nu de game in 2020 uit moet komen zouden werknemers binnen het bedrijf al flink onder druk worden gezet om de ontwikkeling te bespoedigen.

Dit jaar moet er ook een Call of Duty-game uitkomen, en die wordt ontwikkeld door Infinity Ward. Waarschijnlijk gaat het om een versie in de Modern Warfare-reeks.