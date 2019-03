Activision brengt mobiele Call of Duty-game uit in het Westen

Activision en het Chinese Tencent gaan in Europa en de Verenigde Staten een mobiele Call of Duty-game uitbrengen. Een exacte releasedatum van het spel hebben de twee bedrijven nog niet meegedeeld. Het gaat om een first person shooter.

Uit de website van Call of Duty: Mobile blijkt dat het om een gratis te spelen spel gaat en dat er ook kosteloze updates volgen. Op de site staat dat spelers verschillende multiplayermodi krijgen voorgeschoteld en dat 'favoriete maps als Nuketown, Crash en Hijacked beschikbaar komen'. Deze zijn volgens Activision geoptimaliseerd voor mobiel gebruik.

De bedrijven hebben nog geen releasedatum gecommuniceerd. Activision en Tencent melden dat het gratis spel verschillende maps, wapens en personages uit de hele Call of Duty-franchise samenbrengt, inclusief elementen uit de Black Ops- en Modern Warfare-series. De game wordt gemaakt door de Timi-studio van Tencent.

Geïnteresseerden kunnen zich alvast registreren, hoewel dit beperkt is tot de Android-versie van Call of Duty: Mobile. Een iOS-versie komt ook uit in de App Store, maar daarvoor staan vooralsnog geen registraties open. Na deze registratie krijgen spelers toegang tot de bèta, die ergens in de zomer en in bepaalde, niet nader gespecificeerde regio's beschikbaar komt.

Het was eerder al duidelijk dat Activision en Tencent bezig waren een nieuwe Call of Duty-smartphonegame te maken, maar destijds werd gezegd dat deze voor de Chinese markt zou uitkomen. De twee bedrijven melden nu dat de game ook 'naar eerder onaangekondigde regio's komt'.

Het nieuwe spel is niet de eerste mobiele Call of Duty-game die uitkomt. In 2013 kwam Call of Duty: Zombies uit en een jaar later was het strategiespel Call of Duty: Heroes aan de beurt.