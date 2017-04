Door Emile Witteman, donderdag 6 april 2017 21:05, 26 reacties • Feedback

King, het bedrijf achter de populaire game Candy Crush, heeft bekendgemaakt dat het werkt aan een mobiele game in de Call of Duty-franchise. De game moet de console-ervaring sociaal en toegankelijk maken.

De spelontwikkelaar heeft op zijn website een pagina online gezet, waarbij het aangeeft dat het zoekt naar nieuwe medewerkers. Deze medewerkers zijn nodig voor de ontwikkeling van een nieuwe Call of Duty-game. Op de pagina wordt gesproken van een nieuw team, dat ernaar streeft om de bekende console-ervaring fris, sociaal en zeer toegankelijk te maken, terwijl een hoog niveau van authenticiteit wordt aangehouden.

Hoe de game er precies uit gaat zien, is nog niet bekend, al hint de url van de pagina naar de naam Reload. King heeft tot op heden uitsluitend Facebook-spelletjes uitgebracht, waarvan een groot deel ook op mobiele platforms is verschenen. Door andere ontwikkelaars zijn er al verschillende Call of Duty-games voor mobiele platforms uitgebacht, zoals de realtime-strategygames Strike Team voor iOS en Heroes voor Android en iOS.

Activision Blizzard kondigde in 2015 aan dat het King over zou nemen voor 5,9 miljoen dollar, destijds omgerekend 5,4 miljoen euro. Begin 2016 was de overname afgerond. Hiermee kreeg het bedrijf toegang tot een gebruikersbestand van een half miljard gamers.