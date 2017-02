Door Julian Huijbregts, vrijdag 10 februari 2017 09:02, 58 reacties • Feedback

Submitter: AnonymousWP

Activision zal dit jaar een nieuw deel in de Call of Duty-serie uitbrengen dat 'terugkeert naar zijn oorsprong'. Dat zegt de uitgever bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers. Verdere details over de nieuwe game geeft Activision nog niet.

De eerste drie delen van de Call of Duty-serie speelden zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mogelijk doet de nieuwe game die Activision dit jaar zal uitbrengen dat ook. Zoveel heeft de uitgever nog niet gezegd, maar in de presentatie van de kwartaalcijfers staat dat de serie terug zal keren naar zijn roots. Wanneer de nieuwe CoD-game uitkomt is nog niet bekend.

In de laatst jaren verlegde Activision het thema van de Call of Duty-games naar sciencefiction­oorlogsvoering. Vorig jaar bracht het bedrijf de CoD: Infinity Warfare uit, een game die door veel gamers minder enthousiast werd ontvangen dan Battlefield 1 van concurrent Electronic Arts. EA koos er vorig jaar al voor om met die game terug te keren naar het verleden door de Eerste Wereldoorlog als thema te gebruiken.

Activision bracht samen met Infinite Warfare ook een remaster van Call of Duty 4: Modern Warfare uit. Voor dat spel leek meer enthousiasme te bestaan, maar de uitgever kon ook hierbij op kritiek rekenen omdat deze remaster alleen beschikbaar is in combinatie met de nieuwe game.

In de kwartaalcijfers geeft Activision-Blizzard geen details over de leveringen of spelersaantallen van CoD: Infinite Warfare. De uitgever benadrukt enkel dat er veel geld is verdiend met dlc voor CoD: Black Ops III en dat de franchise nog altijd erg populair is.

Verder maakte de uitgever bekend dat Overwatch de meest succesvolle game van Blizzard is tot nu toe. De game wist het snelst 25 miljoen spelers te bereiken en is ook vanuit financieel oogpunt de meest succesvolle Blizzard-game in het eerste jaar.

Activision-Blizzard sloot het kwartaal af met een omzet van 2 miljard dollar. In hetzelfde kwartaal vorig jaar was dat een kleine 1,4 miljard. Over het hele jaar behaalde de uitgever een omzet van 6,6 miljard dollar, omgerekend zo'n 6,2 miljard euro. De omzet was 42 procent hoger dan een jaar eerder.