WhatsApp maakt tweetrapsauthenticatie mogelijk bij alle gebruikers. Het gaat om een opt-in die gebruikers moeten inschakelen via de instellingen. Gebruikers hoeven alleen de code in te voeren als zij hun nummer verifiëren, bijvoorbeeld als zij een nieuwe telefoon in gebruik nemen.

WhatsApp vraagt periodiek om de code, al zegt de dienst niet om de hoeveel tijd dat gebeurt. De functie leunt op het instellen van een zelfgekozen code van zes cijfers in de instellingen. Vervolgens vraagt WhatsApp om de code als iemand probeert een account aan te maken of in te loggen met het telefoonnummer van die gebruiker, zegt WhatsApp. De functie komt in de komende tijd geleidelijk aan beschikbaar voor alle 1,2 miljard gebruikers.

Om de passcode te kunnen resetten moeten gebruikers een e-mailadres opgeven; de dienst kan hier de resetcode naartoe sturen. Als de gebruiker de code is vergeten en geen e-mailadres heeft ingevoerd, kan hij een week lang niet meer inloggen bij WhatsApp. Daarna is dat wel mogelijk, maar maakt de dienst een nieuw account aan, zonder bijvoorbeeld toegang tot back-ups. De functie zit al sinds vorig jaar in testversies van de chatapp.