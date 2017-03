Door Arnoud Wokke, donderdag 9 maart 2017 10:56, 12 reacties • Feedback

WhatsApp is bezig met een test van zijn betaalde dienst, waarmee helpdesks van bedrijven aan klanten chatberichten kunnen sturen. Het dochterbedrijf van Facebook waakt ervoor dat bedrijven klanten gaan spammen met aanbiedingen.

Een van de eerste klanten vor de dienst is start-up Cowlar, een dienst voor het in de gaten houden van koeien. De directeur van het bedrijfje bevestigt de test tegenover persbureau Reuters. Cowlar kan door de test boeren WhatsApp-berichtjes sturen als een koe zich ongewoon gedraagt.

Voor de test heeft het Facebook-dochterbedrijf een overeenkomst gesloten met Y Combinator, een samenwerkingsverband voor start-ups. Het is onbekend wanneer bedrijven buiten Y Combinator zich kunnen aanmelden voor de betaalde dienst.

De bedoeling is dat in de toekomst internetproviders bijvoorbeeld klanten op de hoogte kunnen stellen van werkzaamheden en storingen in de buurt of dat luchtvaartmaatschappijen reizigers updates geven over vertragingen. Volgens documenten die Reuters heeft ingezien waakt WhatsApp ervoor dat bedrijven klanten gaan spammen.

WhatsAppp kondigde vorig jaar aan geld te willen verdienen door een betaalde dienst op te zetten voor bedrijven. Tot nu toe bestaat die dienst niet. Facebook nam WhatsApp een paar jaar geleden over voor negentien miljard dollar.