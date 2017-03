Door Arnoud Wokke, donderdag 9 maart 2017 10:15, 22 reacties • Feedback

Groot nieuws op de sites van Belgische kranten woensdagavond. Na Android Pay zou ook Apple Pay beschikbaar komen in BelgiŽ. De kranten baseerden zich op informatie van twee Belgische banken, maar het blijkt loos alarm.

Het bericht dat Apple Pay naar België zou gaan komen, verspreidde zich snel over Nederlandstalige nieuwssites. De grootste Vlaamse krant HLN plaatste het, naast de zakelijke krant De Tijd. Ook 's Neerlands grootste aan Apple gewijde site iCulture bracht het.

Al die sites baseerden zich op twee brokjes informatie. De eerste was een tweet van het webcareteam van CBC, de Waalse versie van de bank KBC. De tweet is inmiddels verwijderd, maar daarin stond dat Apple Pay vanaf mei bij CBC te gebruiken zou zijn.

Inmiddels kregen klanten van de bank Belfius een mail over een wijziging in de voorwaarden per 2 mei. Die zou nodig zijn om een 'nieuwe manier van contactloos betalen per smartphone' mogelijk te maken, maar de bank noemde geen namen.

Niet zo gek dus dat veel sites claimden dat de langverwachte release van de betaalmethode per iPhone en Apple Watch over een paar maanden zou plaatsvinden in België. Beide aanwijzingen kloppen echter niet. CBC heeft de tweet rechtgezet en zegt dat het sprak over Android Pay. Dat lijkt misschien een smoesje, maar klinkt heel aannemelijk. Google kondigde Android Pay voor België deze week aan en zei daarbij specifiek dat CBC/KBC de dienst binnenkort zou gaan ondersteunen.

Maar Belfius dan? Tweakers bekeek de voorwaarden zoals ze nu gelden en vanaf 2 mei en daarin valt een grote wijziging op: in de tekst staan verwijzingen naar MisterCash. De wijziging in voorwaarden is geen verrassing, want Belfius kondigde ondersteuning voor betalen met de smartphone via MisterCash een paar weken geleden aan.

Apple Pay kan trouwens nog steeds in mei naar België komen. Apple ondersteunt de laatste maanden steeds meer Europese landen en kondigt dat kort van tevoren aan. Maar op basis van deze aanwijzingen is die claim niet te maken.