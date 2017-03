Door Sander van Voorst, donderdag 9 maart 2017 10:08, 0 reacties • Feedback

Cisco's beveiligingsonderdeel Talos heeft een waarschuwing afgegeven voor een groot aantal aanvallen via een lek in het Apache Struts 2-framework, dat kwaadwillenden op afstand code laat uitvoeren. Het treft gebruikers van de Jakarta Multipart-parser.

In een advisory schrijft het team achter Struts dat gebruikers het beste een update naar versie 2.3.32 of 2.5.10.1 kunnen uitvoeren. De waarschuwing van Talos maakt melding van een groot aantal gedetecteerde 'exploitation events'. Daarbij maken kwaadwillenden gebruik van een publiekelijk beschikbare proof of concept-exploit om kwetsbare servers aan te vallen.

Het lek, met kenmerk CVE-2017-5638, maakt het mogelijk om op afstand code uit te voeren via een bestandsupload met de Jakarta Multipart-parser. Volgens beveiligingsbedrijf Qualys is het op die manier mogelijk om een compleet systeem over te nemen. Talos merkt op dat aanvallen van verschillende niveaus plaatsvinden. Zo zijn er varianten die alleen controleren of een systeem kwetsbaar is en andere varianten die firewalls uitschakelen en vervolgens malware op het systeem binnenhalen.