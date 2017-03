Door Julian Huijbregts, donderdag 9 maart 2017 10:08, 44 reacties • Feedback

Submitter: jaquesparblue

Hello Games heeft een grote update voor No Man's Sky uitgebracht. Versie 1.2 krijgt de naam Path Finder en voegt onder andere voertuigen toe waarmee spelers planeten kunnen verkennen. Voor de PS4-versie is er een PS4 Pro-patch.

Er zijn drie verschillende Exocrafts om planeten mee te verkennen. De Nomad is de kleinste, het is een hovercraft die snel over het landschap en over water kan zweven. Spelers die vracht willen meenemen, kunnen kiezen voor de Roamer, een all-round voertuig. Tot slot is er de Colossus, het grootste voertuig met een enorme laadruimte. De voertuigen kunnen niet alleen gebruikt worden voor het verkennen van planeten; er zijn ook Exocraft Races. Spelers kunnen hun eigen time trials houden op een planeet en vervolgens anderen uitdagen om een tijd neer te zetten.

Na de update kunnen spelers ook hun basis online met anderen delen. Dat kan in de game, maar er is ook Steam Workshop-integratie, zodat spelers hun basis kunnen uploaden en anderen deze zelf kunnen aanpassen. Verder kunnen spelers meerdere ruimteschepen bezitten, die in de hangar van de Freighter kunnen worden opgeslagen. Ruimteschepen zijn er nu met verschillende specialisaties: Shuttle, Fighter, Hauler en Explorer. Ook krijgen ze een rating. Dat kan zijn A, B, C of S, waarbij laatstgenoemde zeer zeldzaam is.

Verder voegt de update een permadeath-modus toe en er zijn visuele verbeteringen doorgevoerd. Spelers kunnen kiezen uit textures op high- en ultra-resolutie, er is nauwkeurigere ambient lighting toegevoegd en ook andere lichteffecten zijn volgens Hello Games verbeterd. Daarnaast zijn er verbeterde post-processing-features met verschillende keuzeopties. Ook is er een hdr-modus, die werkt in combinatie met compatibele monitoren en televisies.

Voor de PlayStation 4-versie heeft Hello Games een PS4 Pro-patch gemaakt met 4k-ondersteuning. Verdere details over de manier waarop de weergave of prestaties op de PS4 Pro verbeterd zijn, geeft de ontwikkelaar niet. Hello Games heeft alle vernieuwingen en verbeteringen van de update op de No Man's Sky-website uiteengezet.