No Man's Sky-speurtocht hint naar nieuwe update in augustus

Een document, gevonden via de alternate reality game Waking Titan, hint naar een nieuwe update voor het spel No Man's Sky. De alternate reality game functioneert als een online speurtocht en heeft verbanden met No Man's Sky. De update komt vermoedelijk in augustus uit.

Spelers vonden het online bestand via de website van Waking Titan, die als hub voor de speurtocht fungeert. In het interne document bedankt de schrijver S.M., wiens initialen vermoedelijk verwijzen naar Hello Games-directeur Sean Murray, de deelnemers voor hun interesse. Ook zegt de schrijver dat de feedback die werd gegeven door de deelnemers wordt verwerkt in "versie 1.3 van een bekend universum". Hiermee wordt waarschijnlijk het door Hello Games ontwikkelde spel No Man's Sky bedoeld. De game kreeg in maart de Path Finder-update die versienummer 1.2 droeg.

Moderators van No Man's Sky-fora vonden gecodeerde coördinaten binnenin de No Man's Sky-speelwereld op een cassette die ze begin juni via de Waking Titan-speurtocht ontvingen. Ook konden deelnemers zich via een enquête op een gerelateerde website aanmelden voor de verloting van een Level 4 Atlas Pass. Dit is een keycard die spelers in No Man's Sky kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot bepaalde locaties. Mede hierdoor vermoedden de deelnemers dat de speurtocht verband hield met het spel.

De speurtocht vond ook plaats via fysieke ontmoetingen met tipgevers en door radio-uitzendingen te ontcijferen. Met de gezamenlijk verworven codes en wachtwoorden konden de deelnemers nieuwe niveaus van de alternate reality game vrijspelen. Volgens het document zal Waking Titan in augustus voltooid zijn; de deelnemers vermoeden dat dit zal samenvallen met de uitgave van versie 1.3. Het is nog niet bekend welke inhoud deze update met zich meebrengt.

Hello Games presenteert in deze video de vernieuwingen in versie 1.2.