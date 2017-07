Leica introduceert TL2-systeemcamera met een 24-megapixelbeeldsensor

Leica introduceert de opvolger van zijn systeemcamera Leica TL. Het nieuwe model heet Leica TL2 en heeft in plaats van een 16-megapixelsensor nu een 24-megapixelsensor. De beeldsensor is nog steeds van het aps-c-formaat.

Naast de nieuwe beeldsensor met een hogere resolutie, biedt de spiegelloze Leica TL2 een aantal andere verbeteringen. De contrastautofocus is volgens Leica drie keer zo snel en gebruikers kunnen daarbij gebruik maken van in totaal 49 autofocuspunten. In de Leica TL waren dat er slechts 9. Een nieuwe elektronische sluiter is goed voor een maximale sluitertijd van 1/40.000s. Via de elektronische sluiter kan er gefotografeerd worden met maximaal twintig beelden per seconde; met de mechanische sluiter gaat dat niet verder dan 7fps. De sensor heeft een bereik van 100 tot 50.000 iso. De Leica TL had een iso-bereik tot 12.500, waardoor de TL2 betere foto's zou moeten maken in omstandigheden met weinig licht.

Niet alleen de beeldsensor heeft een hogere resolutie; video's kunnen worden opgenomen in 4k-resolutie met maximaal dertig beelden per seconde. Opnames kunnen ook in 60 fps worden geschoten, maar dan maximaal in 1080p-resolutie. De functieknop bij de sluiter kan worden ingesteld voor een aantal specifieke functies. De interface van de camera zou zo'n acht keer sneller moeten zijn dan bij de Leica TL. De pop-up-flitser is verdwenen; de camera ondersteunt nu losse flitsers en andere accessoires. Zo is er de Visoflex-accessoire, een elektronische zoeker die via een tilt- en draaimechanisme gebruikers in staat stelt om foto''s te maken vanuit meer extreme hoeken.

De Leica TL2-systeemcamera met links de Visoflex-zoeker gemonteerd.

Er is een hdmi-poort aanwezig naast de ingang voor een sd-kaartje en er is een usb-c-poort voor het versturen van foto's en het opladen van de accu. De camera heeft net als de voorganger wifi-functionaliteit en er is een app voor Android en iOS. Het design van de camera is grotendeels hetzelfde gebleven en ook het 3,7"-touchscreen is gelijk gebleven. De Leica TL2 gaat 1.950 euro kosten, exclusief lens.

De Leica TL2-camera werkt in combinatie met autofocusobjectieven met de Leica TL-vatting. Tot dusver zijn er drie zoomobjectieven en drie objectieven met vast brandpunt uitgebracht voor het systeem. De standaardzoomlens voor de Leica TL-vatting, de Leica Vario-Elmar T 18-56mm met een diafragma van f/3.5-5.6, kost ruim 1500 euro. Daarnaast kunnen de objectieven van het Leica SL-systeem gebruikt worden op de camera. Die camera heeft een fullframe-sensor, maar dezelfde lensvatting. Leica heeft ook een adapter uitgebracht zodat Leica R- en M-objectieven op de camera passen, maar deze hebben geen autofocus.

De Leica TL2 is de opvolger van de Leica TL. De laatstgenoemde werd in november 2016 geïntroduceerd als opvolger van de Leica T. De TL kwam met een 16-megapixelsensor, verbeterde autofocus en meer opslagruimte. De autofocus van de TL was vooral verbeterd in situaties waarin continu gefocust wordt. Gelet op de prijs zal de Leica TL2 moeten concurreren met andere hoogwaardige systeemcamera's, zoals de Sony A6300 en de Fujifilm X-T2.