Foto's tonen Panasonic G9-systeemcamera en 200mm f/2.8-objectief

Er zijn foto's online gezet van de Panasonic Lumix G9, een high-end systeemcamera. Samen met de camera is een 200mm f/2.8-objectief te zien van Leica. Vermoedelijk kondigt Panasonic de producten op woensdag officieel aan.

De foto's zijn online gezet door 43rumors en het Japanse Nokishita-blog. Opvallend is dat de sensor bijna vierkant lijkt te zijn, maar het is nog niet duidelijk of de Panasonic G9 ook echt een afwijkend sensorformaat krijgt. In ieder geval heeft het toestel een micro four thirds-vatting.

Volgens geruchten krijgt de camera een 20-megapixelsensor en kan het toestel fotograferen op een snelheid van 20fps met volledige autofocus. Door de autofocus vast te zetten op één punt zou zelfs 60fps haalbaar zijn in volledige resolutie. Verder zou er een nieuw systeem voor beeldstabilisatie in de behuizing zitten, dat tot 6,5 stops winst moet opleveren. Het getoonde 200mm f/2.8-objectief beschikt over beeldstabilisatie en heeft een Leica-ontwerp.

De camera lijkt afmetingen te hebben die ongeveer vergelijkbaar zijn met die van de Panasonic GH5. Dat topmodel van de Japanse camerafabrikant is voornamelijk gericht op het maken van video's. De G9 lijkt een high-end model te worden dat gericht is op fotografie. De behuizing zou een nieuwe grote elektronische zoeker krijgen en bestand zijn tegen water en vrieskou.