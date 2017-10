Olympus introduceert 17mm- en 45mm-objectief met diafragma van f/1.2

Olympus heeft twee nieuwe objectieven in zijn M.Zuiko Pro-serie aangekondigd. De 17mm en 45mm zijn een aanvulling op de eerder uitgebrachte 25mm. De objectieven zijn geschikt voor micro four thirds-camera's en hebben een diafragma van f/1.2.

Op micro four thirds-camera's, die een cropfactor van 2x hebben, leveren de 17mm en 45mm een beeldhoek op die vergelijkbaar is met 34mm- en 90mm-objectieven op een fullframecamera. De groothoek bestaat uit vijftien lenselementen in elf groepen en weegt 390 gram. Het portretobjectief weegt 410 gram en is opgebouwd uit veertien elementen in tien groepen.

Beide objectieven zijn voorzien van een diafragma met negen bladen en hebben een behuizing die is afgedicht tegen stof en spatwater. Ook kunnen de objectieven vrieskou tot -10°C weerstaan. Het uiterlijk van de 17mm, 25mm en 45mm is vergelijkbaar, net als de afmetingen en de schroefdraad voor filters. Die is bij de hele serie 62mm.

Olympus brengt het 45mm f/1.2 Pro-objectief in december uit voor een adviesprijs van 1299 euro. In maart volgend jaar komt de 17mm f/1.2 Pro op de markt voor een adviesprijs van 1399 euro. De 25mm f/1.2 die Olympus vorig jaar samen met de E-M1 Mark II-camera presenteerde kost bij de meeste aanbieders 1299 euro.