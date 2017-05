Door Julian Huijbregts, woensdag 17 mei 2017 15:19, 2 reacties • Feedback

Submitter: nokie

Olympus kondigt een nieuwe waterdichte compactcamera aan in zijn Tough-serie. De TG-5 is voorzien van gps, een thermometer, kompas en een manometer en de gegevens van die sensoren kunnen samen met de foto's op een kaart worden geplaatst.

Het nieuwe model kan tot 15 meter diep onder water gebruikt worden, moet vallen van een hoogte tot 2,1 meter overleven en is bestand tegen temperaturen tot -14 graden Celsius. Ook nieuw is de 4k-filmfunctie, met een opnamesnelheid van 30fps. In full-hd-resolutie kan er gefilmd worden met 120fps en foto's maakt de stevige waterdichte camera met maximaal 20fps.

Net als de Tough TG-Tracker-actiecamera die Olympus vorig jaar aankondigde, heeft de de TG-5 sensoren om temperatuur, druk, richting en locatie te meten. De gegevens van de sensoren kunnen opgeslagen worden om later weer te geven op een kaart.

Olympus gebruikte in voorganger Tough TG-4 een 16-megapixelsensor. In het nieuwe model is de resolutie met 12 megapixels lager, maar de sensorgrootte is met 1/2,3" gelijk. De grotere pixels van de TG-5 moeten zorgen voor een hogere lichtopbrengst en betere kwaliteit bij weinig licht. Het is ook mogelijk om foto's in rawformaat te schieten.

De lens met een bereik van 25-100mm in kleinbeeldequivalent, diafragma van f/2.0 in de groothoekstand en f/4.9 in het telebereik is ongewijzigd. Wel zegt Olympus dubbel glas te hebben toegevoegd om het beslaan van de lens door temperatuurwisselingen tegen te gaan.

Olympus brengt de Tough TG-5 in juni uit in het rood en zwart voor een adviesprijs van 479 euro.