Door Julian Huijbregts, woensdag 17 mei 2017 14:44, 29 reacties • Feedback

WikiLeaks-klokkenluider Chelsea Manning is woensdag vrijgekomen uit de militaire gevangenis Fort Leavenworth in Kansas. Manning zat sinds 2010 vast en kreeg een celstraf van 35 jaar, maar kreeg gratie van president Obama.

De gevangenis heeft tegenover de BBC bevestigd dat Manning Fort Leavenworth heeft verlaten. Manning had eigenlijk tot 2045 in de gevangenis moeten zitten, maar de in de laatste dagen van zijn presidentschap verleende Barack Obama de klokkenluider gratie, waardoor zij vervroegd vrijkwam.

In mei 2010 werd Bradley Manning als inlichtingenanalist van het Amerikaanse leger in Irak gearresteerd wegens het doorspelen van militaire en diplomatieke informatie naar WikiLeaks. In totaal ging het om meer dan 700.000 documenten en video's, die door WikiLeaks werden gepubliceerd. De Amerikaanse autoriteiten werden door hacker Adrian Lamo getipt over Manning.

Manning werd in 2013 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 35 jaar, voor onder meer spionage, diefstal en computerfraude. Er kwam geen veroordeling voor landverraad. Na de veroordeling zei Manning zich altijd vrouw gevoeld te hebben en besloot ze haar leven voort te zetten als Chelsea Manning. Tijdens haar verblijf in de gevangenis deed de nu 29-jarige Manning twee zelfmoordpogingen. In september 2016 kreeg ze na een hongerstaking toestemming om een geslachtsoperatie te ondergaan.