Door Julian Huijbregts, woensdag 17 mei 2017 14:02, 47 reacties • Feedback

Submitter: AnonymousWP

AndroidAuthority heeft een foto online gezet die een prototype van de OnePlus 5 zou tonen. Het toestel heeft een dubbele camera, maar volgens de website is het niet zeker dat die dubbele camera ook naar het uiteindelijke toestel komt.

Een anonieme bron heeft AndroidAuthority voorzien van een foto van de achterkant van het toestel. De metalen behuizing lijkt op die van de OnePlus 3T, maar er is een dubbele camera te zien. Dat komt overeen met schetsen die eerder op Weibo verschenen.

OnePlus maakte begin deze maand bekend dat de OnePlus 5 in de zomer wordt geïntroduceerd. Of het toestel daadwerkelijk een dubbele camera krijgt, is niet zeker. Het prototype zou ook een studiemodel kunnen zijn.

De bron van AndroidAuthority stelt dat de OnePlus 5 duurdere componenten gebruikt en dat OnePlus de telefoon vermoedelijk voor een hoger bedrag dan de huidige 3T gaat aanbieden. Er gaan geruchten dat het toestel een Snapdragon 835-soc en 8GB ram krijgt. Niet alleen de onderdelen, maar ook het ontwerp van het toestel zou een rol spelen bij de hogere prijs.

OnePlus verkoopt zijn 3T momenteel voor 439 euro. Daarmee is het toestel nog altijd goedkoper dan veel modellen van de concurrentie met vergelijkbare specificaties. Wel is de prijs van OnePlus-toestellen met de komst van ieder nieuw model gestegen. De eerste OnePlus One was te koop vanaf 269 euro.