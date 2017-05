Door Julian Huijbregts, donderdag 18 mei 2017 14:44, 21 reacties • Feedback

OnePlus maakt bekend dat het een samenwerking aangaat met DxO om de kwaliteit van de camera in de OnePlus 5 te optimaliseren. Het is nog niet bekend welke sensor en lens de nieuwe smartphone krijgt. Ook is onduidelijk welke rol DxO precies zal spelen.

In de aankondiging zegt OnePlus dat de kwaliteit van de camera in zijn smartphones met de introductie van ieder nieuw model is verbeterd en het bedrijf wil die trend voortzetten met de OnePlus 5. Wat de samenwerking concreet inhoudt, wordt niet bekendgemaakt.

De kwaliteit van smartphonecamera's is voor een groot deel afhankelijk van software-algoritmes. Sensoren in smartphones zijn klein, net als de gebruikte lenzen. Met goede algoritmes kunnen lensfouten gecorrigeerd worden en kan beeldruis onderdrukt worden.

DxO heeft veel expertise op dat gebied doordat het zelf software maakt om rawbestanden te ontwikkelen. Daarnaast is het bedrijf bekend van zijn DxOMark-website, waarop het camera's beoordeelt, waaronder die van smartphones. In 2015 bracht DxO een losse cameramodule uit voor de iPhone. Deze DxO One heeft een 1"-sensor, die een stuk groter is dan de camerasensoren van smartphones.

OnePlus bevestigde begin deze maand dat de OnePlus 5 deze zomer uitkomt. Er verscheen ook een foto online die een prototype toont met een dubbele camera, maar het is niet zeker dat het toestel daadwerkelijk twee camera's aan de achterkant krijgt.

Vergelijking van fotokwaliteit uit de DxOMark-review van de HTC U11