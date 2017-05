Door Joris Jansen, donderdag 18 mei 2017 15:05, 16 reacties • Feedback

Het Nederlandse bedrijf Pal-V wil in Raamsdonksveer, waar het bedrijf gevestigd is, een start- en landingsbaan aanleggen voor de door het bedrijf ontwikkelde gyrokopter. De gemeente Geertruidenberg moet nog toestemming geven voor de aanleg.

De start- en landingsbaan moet tweehonderd meter lang worden. Marco van den Bosch van Pal-V zei tegen Omroep Brabant dat het geen compleet vliegveld wordt, waar veel vliegbewegingen plaatsvinden. Het bedrijf wil de baan gebruiken voor het geven van demonstraties aan klanten en voor evenementen. Binnenkort gaat de gemeente met Pal-V om de tafel zitten om de wensen en eisen van de landingsbaan te bespreken. Volgens een wethouder van de gemeente worden dan de mogelijkheden bekeken. Naast de gemeente moet de provincie Noord-Brabant nog goedkeuring geven aan het project.

De Pal-V Liberty is een tweepersoonsdriewieler met een rotor die in te klappen is, waardoor het voertuig ook de weg op kan alsof het een auto is. Voor opstijgen zijn startbanen van minimaal 180 meter noodzakelijk; bij het maximumgewicht loopt dit op tot 330 meter. Voor landingen is 30 meter aan landingsbaan nodig. Zowel in de lucht als op de weg haalt het voertuig een snelheid van maximaal 180 kilometer per uur. Het geluid van de rotor zou vergelijkbaar zijn met dat van een klein vliegtuig, maar het zou om beduidend minder decibel gaan dan bij een reguliere helikopter. Het ombouwen van het voertuig, waaronder het in- of uitklappen van de rotorbladen, duurt tussen de vijf en tien minuten.

De gyrokopters van Pal-V zijn ontwikkeld met composietmaterialen, waardoor de voertuigen licht genoeg zijn om te vliegen, maar ook sterk genoeg voor gebruik op de weg. Daarbij maakt de Pal-V Liberty gebruik van een hydraulisch systeem waarbij de carrosserie en het voorwiel worden gekanteld op het moment dat het voertuig door een bocht gaat. De achteras met de beide achterwielen kantelt niet mee. Dit kantelmechanisme is door Carver in licentie aan Pal-V gegeven. Carver ging in 2009 failliet en maakte de Carver One, een soort kruising tussen een auto en een motorfiets, die gebruikmaakt van hetzelfde kantelmechanisme.

In februari begon het bedrijf uit Raamsdonkveer met de verkoop van de Pal-V Liberty. Er komen twee versies van de gyrokopter: de Pal-V Liberty Pioneer en de Liberty Sport. De Pioneer is de duurdere versie en gaat exclusief belasting 500.000 euro kosten. De Liberty Sport gaat 300.000 euro kosten. De Liberty Pioneer wordt eind december 2018 als eerste geleverd. Volgens Van den Bosch gaat het goed met de verkoop; van de eerste serie van negentig productietoestellen is ongeveer de helft verkocht. De meeste klanten komen uit Amerika, China en Dubai, maar er zijn ook enkele kopers uit Nederland en België. Voor het vliegen met het toestel is een vliegbrevet nodig. Kopers moeten in ongeveer 35 uur leren omgaan met het vliegen van de gyrokopter voordat ze een vlieglicentie krijgen.

Robert Dingemanse, bestuursvoorzitter van Pal-V, zei in februari tegen Omroep Brabant ervan overtuigd te zijn dat de leverdatum van eind 2018 daadwerkelijk wordt gehaald. "Concepten van andere fabrikanten van vliegende auto's vereisen in veel gevallen gewijzigde regelgeving en zijn vaak gebaseerd zijn op technologie die nog niet bestaat. PAL-V heeft er echter bewust voor gekozen om een vliegende auto te ontwerpen en te bouwen op basis van bewezen technologie en ook volledig binnen de bestaande regelgeving. Dit leidt tot een verwachte leverdatum die zeer dichtbij en ook realistisch is."

Pal-V staat voor Personal Air and Land Vehicle en wordt sinds 2007 ontwikkeld door het gelijknamige bedrijf. In 2012 werden met een prototype de eerste testvluchten gehouden op de militaire vliegbasis Gilze-Rijen. Het ministerie van Economische Zaken heeft het bedrijf uit Raamsdonksveer gesubsidieerd met een bedrag van tien miljoen euro. Daarnaast heeft Pal-V nog eens twintig miljoen ontvangen van particuliere investeerders.