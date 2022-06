Nederlandse vliegende PAL-V-auto mag Europese weg op na officiële toestemming

PAL-V, een in het Nederlandse Raamsdonksveer gevestigd bedrijf dat al jaren aan de gelijknamige vliegende auto werkt, heeft inmiddels toestemming van de Rijksdienst Wegverkeer gekregen om de openbare weg op te gaan.

Deze goedkeuring betekent dat de auto met een officieel kenteken de Europese wegen op mag. Deze toestemming liet de nodige tijd op zich wachten en is nog vrij beperkt. In Het Financieele Dagblad zegt een medewerker van de RDW dat het gaat om een individuele goedkeuring, waarbij dus slechts één voertuig de weg op mag. Het bedrijf mag de auto dus nog niet in productie nemen. "Daarvoor moeten we ook de productielocatie bekijken om zeker te weten dat elk voertuig volgens dezelfde kwaliteitseisen geproduceerd kan worden", aldus de RDW. De auto mag overigens pas verkocht worden in heel Europa als dit productieproces wordt goedgekeurd en de auto aan Europese regelgeving voldoet.

Ook mag PAL-V zijn vliegende voertuig, waar al sinds 2007 aan wordt gewerkt, nog niet het luchtruim laten kiezen. Sinds 2015 is het bedrijf bezig met de certificatie om ook te mogen vliegen, wat door de European Aviation Safety Agency wordt afgehandeld. Waarschijnlijk zal die procedure in 2022 zijn afgerond. Daartoe moeten er meer dan 1200 testrapporten worden afgerond. Pas daarna mogen de laatste 150 uur aan testvluchten worden afgerond. Daarna moeten de leveringen aan klanten beginnen.

PAL-V-bestuursvoorzitter Robert Dingemanse zei in 2017 ervan overtuigd te zijn dat de leveringen nog in 2018 zouden plaatsvinden. Tegen het FD zegt hij nu te verwachten dat de auto volgend jaar toestemming krijgt om de rotorbladen in te zetten en dus ook te vliegen. Volgens hem zit de PAL-V in de laatste fase om goedkeuring te krijgen van de EASA.

De PAL-V Liberty, de volledige naam van de vliegende auto, is een gyrokopter. Het voertuig is te beschouwen als een tweepersoonsdriewieler waarvan de rotor is in te klappen, zodat het voertuig ook de weg op kan als ware het een reguliere auto. Voor opstijgen is een startbaan van minimaal 180 meter noodzakelijk; bij het maximumgewicht loopt dit op tot 330 meter. Voor landen is 30 meter aan landingsbaan nodig. Zowel in de lucht als op de weg haalt het voertuig een snelheid van maximaal 180 kilometer per uur. Het ombouwen van het voertuig, waaronder het in- of uitklappen van de rotorbladen, duurt tussen de vijf en tien minuten.

Als de PAL-V Liberty door een bocht gaat, maakt de auto gebruik van een hydraulisch systeem waarbij de carrosserie en het voorwiel worden gekanteld. De achteras met de beide achterwielen kantelt niet mee. Dit kantelmechanisme is door Carver in licentie aan PAL-V gegeven. Carver ging in 2009 failliet en maakte de Carver One, een soort kruising tussen een auto en een motorfiets, die gebruikmaakt van hetzelfde kantelmechanisme. Dit bedrijf maakte in 2010 overigens een doorstart en maakt nu elektrische varianten. Volgens PAL-V hebben zo'n dertig Nederlanders de vliegende auto al besteld en aanbetaald; de PAL-V Liberty kost 499.000 euro per stuk. De kosten voor een vliegbrevet komen daar nog bovenop.