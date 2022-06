Office 365-gebruikers kunnen in Exchange onbeperkt aantal +-adressen instellen

Gebruikers van Office 365 kunnen voortaan een onbeperkt aantal suffix-e-mailadressen gebruiken. Door een + achter een adres te zetten kunnen ze een uniek adres aanmaken voor een bepaald doel. De feature is te gebruiken voor Exchange Online.

Met het zogeheten plus addressing kunnen gebruikers van Exchange Online een uniek e-mailadres aanmaken dat automatisch op hun normale account binnenkomt. In plaats van overal bijvoorbeeld naam@bedrijf.com te gebruiken, kunnen gebruikers dan naam+nieuwsbrief@bedrijf.com gebruiken als ze zich voor een bepaalde nieuwsbrief inschrijven. Dat is handig om verschillende diensten gescheiden te houden en om de bron van spam of uitgelekte gegevens te achterhalen. Sommige andere e-mailproviders, met name Gmail, ondersteunen dat al jaren.

De functie zit nu ook in Exchange Online op Office 365, zegt Microsoft. Microsoft liet vorig jaar al tijdens zijn Ignite-conferentie weten dat de functie eind 2020 zou verschijnen. De functie was een van de meest gevraagde op de Microsoft-forums.

Admins moeten de feature wel handmatig inschakelen via PowerShell, zegt Microsoft. Het bedrijf heeft daarvoor instructies online gezet. De functie is op dit moment alleen beschikbaar voor individuele adressen binnen Exchange. In december komt er ook ondersteuning voor verzendlijsten en groepen.