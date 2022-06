Microsoft Outlook kampt met bug die automatisch e-mails verwijdert

Er zit een fout in Microsoft Outlook waardoor bij sommige e-mailaccounts per abuis e-mails worden verwijderd. Dit gebeurt bij e-mailaccounts die met pop geconfigureerd zijn. Eerder deze maand kampte Outlook ook al met problemen.

De problemen zitten in de Outlook 365-app met versienummer 2006 en buildnummer 13001.20266, waarbij de problemen zich ook bij nieuwere versies van het e-mailprogramma voordoen. Microsoft waarschuwt dat bij e-mailaccounts die het protocol pop gebruiken er een fout kan optreden waardoor 'drie of meer e-mails' worden verwijderd. Dat gebeurt trouwens alleen bij gebruikers die de optie Download Headers Only hebben aangezet. Wie zijn e-mails via imap of Exchange binnenhaalt, lijkt geen last te hebben van de problemen.

Microsoft is nog bezig met het onderzoek naar de bug, maar op de ondersteuningspagina is al wel een workaround gepubliceerd om naar een vroegere versie van de Outlook-software terug te gaan. Wanneer er een software-update uitkomt om het probleem te verhelpen is nog niet duidelijk.

Het bedrijf kwam de bug eerder deze maand al op het spoor. Ook meldde Microsoft een probleem met een crash in Outlook, veroorzaakt door een recent doorgevoerde update. Het is onduidelijk of beide problemen iets met elkaar te maken hebben.