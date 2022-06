Phanteks brengt Enthoo Pro 2-behuizing met ruimte voor tweede moederbord uit

Phanteks komt deze maand met zijn Enthoo Pro 2-behuizing. Deze fulltower biedt onder andere ruimte voor een e-atx-moederbord of kleiner. Gebruikers kunnen ook een tweede mini-itx-moederbord aan de onderkant van de behuizing installeren.

Phanteks toonde de Enthoo Pro 2 al tijdens de CES in januari en stelde toen dat de behuizing in april op de markt zou komen, maar dit werd later uitgesteld. Het Nederlandse bedrijf brengt de fulltower nu eind juli uit. De behuizing komt in twee varianten; een versie met een 'gesloten' zijpaneel en een model met glazen zijkant en geïntegreerde rgb-leds. De dichte variant krijgt een adviesprijs van 130 euro, terwijl het glazen model 140 euro gaat kosten. Bij een Nederlandse webshop staan de twee varianten respectievelijk te koop voor 115,49 euro en 123 euro. De levertijd bedraagt daar momenteel vier tot zes werkdagen.

De fulltower-behuizing valt met name op vanwege zijn moederbordopties. De Enthoo Pro 2 biedt plaats voor moederborden met een e-atx-formfactor of kleiner, terwijl ook ssi-eeb-moederborden met twee cpu-sockets in de behuizing passen. Gebruikers kunnen aan de onderkant van de behuizing eventueel een tweede mini-itx-moederbord installeren. Hiervoor moeten gebruikers wel een power splitter of een voeding met genoeg aansluitingen voor twee systemen installeren. Phanteks maakt zelf dergelijke voedingen. Gebruikers kunnen, in plaats van een extra mini-itx-moederbord, ook een tweede voeding, extra hdd-bays of een radiator aan de onderkant installeren.

De voorkant van de Enthoo Pro 2 is gemaakt van een soort nylon gaas. Het frontpaneel biedt vier usb 3.0-aansluitingen van het type-a en een usb-c-connector met doorvoersnelheden tot 10Gbit/s. Ook heeft de voorkant twee 3,5mm-jacks voor audio. Deze aansluitingen bevinden zich achter een klepje. In totaal biedt de behuizing verder ruimte voor maximaal acht 140mm-ventilators en zes 120mm-varianten. Phanteks levert geen fans mee. De behuizing kan tot twee 480mm-radiatoren tegelijkertijd huisvesten. Die kunnen aan de zijkant, bovenkant of voorkant geplaatst worden. De onderkant biedt ook ruimte voor een 360mm-radiator, mits daar geen andere hardware is geïnstalleerd.

Gebruikers kunnen direct uit de doos tot vier 3,5”-hdd’s en elf 2,5”-drives installeren. Met extra hdd-brackets kunnen maximaal twaalf 3,5"-drives geïnstalleerd worden. Phanteks verkoopt dergelijke brackets los. Er passen cpu-koelers met een maximale hoogte van 195mm in de Enthoo Pro 2. Videokaarten mogen maximaal 503mm lang zijn. De behuizing is 580mm hoog, 560mm diep, 240mm breed en weegt ongeveer 13 kilogram.