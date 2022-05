Jonsbo V8-behuizing voor mini-itx-systemen heeft 200mm-ventilator

Jonsbo heeft de V8-behuizing aangekondigd. De compacte behuizing bestaat uit twee delen die in elkaar schuiven. Het interne gedeelte bestaat uit een stalen chassis en de buitenkant is van een aluminiummagnesiumlegering gemaakt. Aan de voorkant zit een 200mm-fan.

De Jonsbo V8-behuizing heeft afmetingen van 249,5x390x260mm. In de rechthoekige behuizing is plek voor mini-itx-moederborden en videokaarten van maximaal 33cm lang. De processorkoeler mag 19,5cm hoog zijn en voor de voeding moet een sfx- of sfx-l-exemplaar worden gebruikt. Er is ruimte voor twee 3,5 "-hdd's en een montageplek waar een 2,5"-ssd of -hdd kan worden bevestigd.

Het frontpaneel heeft usb 3.2-aansluitingen van type-a en type-c. De kast valt met name op vanwege de 200mm-ventilator aan de voorkant. Exacte specificaties van die fan zijn niet bekend. Er is ook nog ruimte voor twee 140mm- of 120mm-ventilatoren aan de bovenkant en één zo'n fan kan aan de achterkant gemonteerd worden. Wanneer de Jonsbo V8-behuizing verschijnt en tegen welke prijs, is nog niet bekend.