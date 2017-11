Jonsbo maakt heatspreader met rgb-leds voor geheugenreepjes

De Chinese fabrikant Jonsbo heeft een heatspreader voor geheugenreepjes gepresenteerd die voorzien is van een strook met rgb-leds. Met het accessoire kunnen gebruikers het uiterlijk van geheugenmodules zonder heatsink of andere extra's aanpassen.

De Jonsbo Heatspreader NC-1 bestaat uit twee delen met in het midden een diffuser en rgb-leds. De delen moeten aan weerszijden van een geheugenreepje worden geplakt met thermal pads. Op het accessoire zit een knopje om de kleur van de verlichting aan te passen. Er is ook een effect waarbij 256 kleuren getoond worden. Een integratie met software voor het bedienen van de verlichting is er niet.

Volgens Jonsbo is de Heatspreader NC-1 geschikt voor zowel hoge als lage geheugenreepjes en maakt het niet uit of er geheugenchips aan één of twee kanten zitten. De heatspreaders moeten aangesloten worden op een driepinsconnector op het moederbord. Het is mogelijk om meerdere exemplaren in serie te plaatsen op één connector. Een prijs voor het accessoire heeft Jonsbo niet bekendgemaakt.