Cooler Master introduceert nieuwe luchtkoelers met rgb-ventilatoren

Cooler Master heeft twee nieuwe luchtkoelers uitgebracht die voorzien zijn van 120mm-rgb-ventilatoren. Ook komt het bedrijf met nieuwe versies van zijn kleinere en goedkope Hyper-processorkoelers.

Volgens Cooler Master is de nieuwe MasterAir MA610P het 'kleine broertje' van de MasterAir Maker 8. De koeltoren is 158mm hoog, weeg 616 gram, beschikt over zes heatpipes en is voorzien van twee MasterFan MF120R-ventilatoren met rgb-leds. De MA410P is een lager gepositioneerd model dat smaller is, 420 gram weegt en met vier heatpipes en één rgb-ventilator is uitgerust. Volgens de fabrikant is het de opvolger van de MasterAir Pro 4. Beide koelers hebben heatpipes die direct in contact staan met de heatspreader op de processor.

De rgb-ventilatoren zijn compatibel met rgb-headers op moederborden van Asus, ASRock, MSI en Gigabyte, maar er wordt ook een controller meegeleverd zodat gebruikers die een moederbord zonder dergelijke functionaliteit hebben de verlichting kunnen instellen. De nieuwe MasterAir-koelers zijn per direct beschikbaar. De adviesprijs van de MA610P is 70 euro en het MA410P-model kost 40 euro.

Cooler Master MasterAir MA610P

Cooler Master komt ook met twee goedkopere en kleinere luchtkoelers: de Hyper H411R en H412R. Beiden zijn voorzien van een 92mm-venatilator en uitgerust met vier heatpipes. De H411R kost 30 euro en heeft een fan met witte leds, de H412R kost 25 euro en heeft een fan zonder leds.

Cooler Master Hyper H412R