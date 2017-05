Door Julian Huijbregts, dinsdag 23 mei 2017 17:24, 4 reacties • Feedback

Cooler Master komt ter ere van zijn 25-jarige bestaan met een nieuwe uitvoering van de Cosmos II-bigtower. Het nieuwe model is voorzien van twee gekromde glazen zijpanelen, die zijn gemaakt van gehard glas. De panelen komen later ook beschikbaar voor bezitters van de gewone Cosmos II.

De speciale uitvoering van de Cosmos II heeft niet alleen glazen panelen, maar ook een aangepast ontwerp. De handvatten, bovenkant en voorkant zijn gemaakt van geborsteld aluminium. Aan de bovenkant en de voorkant van de behuizing zitten schuifpanelen waaronder het Advanced Control Panel en de drive bays schuil gaan. Het nieuwe model krijgt een backplate van aluminium en een afscheiding voor de voeding en kabels.

Met het Advanced Control Panel kunnen gebruikers de snelheid van ventilators instellen en kan de ledverlichting in- en uitgeschakeld worden. Cooler Master levert de behuizing met een blauwe ledstrip van 200mm, die magnetisch is bevestigd en dus op een plek naar wens geplaatst kan worden in de kast. De zijpanelen zijn gemaakt van donker getint gehard glas.

Cooler Master geeft de jubileumuitvoering van de Cosmos II een adviesprijs van 349 euro. De grote behuizing moet vanaf juli beschikbaar zijn. De losse glazen zijpanelen komen in het derde kwartaal ook los op de markt voor bezitters van de huidige Cosmos II-behuizing. Wat de panelen gaan kosten, is nog niet bekendgemaakt.

De oorspronkelijke Cosmos II-behuizing werd door Cooler Master begin 2012 aangekondigd. De grote kast heeft afmetingen van 344x704x664mm en weegt 22kg. Het nieuwe model is net zo groot maar weegt 23kg. Er passen xl-atx-moederborden en moederborden voor servers in de grote kast. Er is ruimte voor tien casefans, waaronder een 200mm-exemplaar aan de bovenkant.