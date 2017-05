Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 23 mei 2017 18:36, 14 reacties • Feedback

James Gosling, de Canadees die bekendstaat als de vader van Java, gaat bij Amazon aan de slag. De Java-grondlegger verlaat zijn huidige baan bij Boeing Defense om bij Amazon Web Services te werken.

Wat Gosling precies gaat doen bij Amazon Web Services is niet bekend. Hij maakte de overstap van Boeing Defense via Facebook bekend zonder toelichting. Gosling staat bekend als de vader van Java. Hij werkte van 1984 tot 2010 bij Sun Microsystems.

Eind 1990 startte een project bij Sun Microsystems voor een platform als Java. Het team bestond toen uit Gosling, Mike Sheridan en Patrick Naughton. Het was Gosling die de programmeertaal ontwikkelde, aanvankelijk onder de naam Oak. In eerste instantie was het doel om een platform voor embedded systemen zoals settop-boxen te ontwikkelen, maar in 1994 richtte Gosling zich op gebruik voor het web.

In 2010 verliet Gosling Sun Microsystems na de overname door Oracle, uit onvrede over de veranderingen onder de nieuwe werkgever. In 2011 werkte hij kort voor Google, waarna hij bij Liquid Robotics als chief software architect aan de slag ging. Die datadienstverlener werd eind 2016 door Boeing overgenomen om onderdeel te worden van Boeing Defense. VentureBeat speculeert dat Gosling bij AWS aan internet-of-things-toepassingen gaat werken.