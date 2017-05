Door Julian Huijbregts, woensdag 31 mei 2017 09:13, 10 reacties • Feedback

Behuizingenmaker In Win toont op de Computex twee modellen die deels zijn gemaakt van hout. De Gaming Cube A1 is een kleine behuizing waarbij alleen de bovenkant uit een houten plaat bestaat, bij de 806-midtower loopt het hout ook aan de voorkant door.

De Gaming Cube A1 is een mini-itx-kastje waar een sfx-voeding in geplaatst dient te worden. Aan de linkerkant is een raam met getint gehard glas geplaatst. De bovenkant bestaat uit houten plaat. Onderin de kast zijn rgb-leds verwerkt en de kast staat op een verhoging, zodat de ondergrond verlicht wordt.

Het kastje heeft een hoogte van 26,8cm, is 20cm breed en 34cm diep. Aan de zijkant en achterkant kan een 120mm-fan gemonteerd worden, onderin de kast is plaats voor twee fans. Er past maximaal een 120mm-radiator in de behuizing. Processorkoelers mogen maximaal 160mm hoog zijn, terwijl de ruimte voor een videokaart 315mm bedraagt.

In de 806-towerbehuizing passen atx-moederborden en videokaarten met een lengte van maximaal 320mm. De cpu-koeler mag niet hoger zijn dan 156mm. Op de bovenkant van de kast zit het i/o-paneel met een usb-c-aansluiting, twee usb 3.0-poorten en audio-aansluitingen. Een gebogen houten paneel beslaat de voorkant en bovenkant van de behuizing. Beide zijkanten bestaan uit een paneel van getint gehard glas.

De In Win 806 is 49,9cm hoog, 21,3cm breed en 48,8cm diep. Aan de bovenkant is ruimte voor twee 120mm-fans, aan de voorkant kunnen twee exemplaren van 120mm of 140mm geplaatst worden. Achter in de behuizing past nog een 120mm-fan en aan de onderkant kunnen er nog twee van dat formaat geplaatst worden. Gebruikers van waterkoeling kunnen hun 240mm- of 280mm-radiator aan de voorkant kwijt.

In Win heeft nog niet bekendgemaakt wanneer de behuizingen met houten onderdelen uitkomen en wat de prijs zal zijn.