Thermaltake heeft op de Computex-beurs in Taiwan zijn Level 20-behuizing onthult. Het is een opvolger van de Level 10 en net als dat model heeft de nieuwe kast een opvallend ontwerp dat bestaat uit verschillende compartimenten.

Hoewel Thermaltake voor de Level 20 het bekende designconcept met verschillende compartimenten volgt, is het uiterlijk van de nieuwe behuizing heel anders. De kast is grotendeels van aluminium gemaakt en de drie compartimenten zijn afgedekt met een plaat van getint gehard glas. De fabrikant gaat de kast leven inclusief zijn Riing Plus-ventilatoren met rgb-leds en ledstrips. De verlichting kan met software door de gebruiker aangepast worden.

Thermaltake heeft nog geen specificaties van de kast online gezet, maar net als de Level 10 is de opvolger een grote kast die de meeste hardware moet kunnen huisvesten. De fabrikant spreekt van 'extreme compatibiliteit'. Componenten worden in drie verschillende compartimenten geplaatst. Zo is er een deel voor het moederbord en videokaarten, een stuk waar de voeding in past en een voorste compartiment voor een grote radiator, mits er van waterkoeling gebruikgemaakt wordt.

De oorspronkelijke Thermaltake Level 10 werd in 2010 geintroduceerd ter ere van de tiende verjaardag van het merk. Dat ging om een gelimiteerde oplage die niet op grote schaal werd uitgebracht. Begin 2011 kwam Thermaltake met de Level 10 GT-variant als consumentenversie. Daarna verschenen nog verschillende varianten van de Level 10. Wanneer Thermaltake de nieuwe Level 20-behuizing op de markt brengt en tegen welke prijs is nog niet bekendgemaakt.